Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 1212 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 24 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 188 bin 897, can kaybı 4 bin 974 oldu.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
23.06.2020 00:03 | Son Güncelleme: 23.06.2020 09:03

Türkiye'de son 24 saatte 1212 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 24 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 188 bin 897, can kaybı 4 bin 974 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 41 bin 413 test yapıldı, 1212 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 24 hasta vefat etti, 1293 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 2 milyon 986 bin 653, vaka sayısı 188 bin 897, vefat sayısı 4 bin 974 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 846, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 345, toplam iyileşen hasta sayısı ise 161 bin 533 oldu.

"Toplam test sayımız 3 milyona yaklaştı"

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "İzmir'de 28, Kocaeli'de 20, Sakarya'da 3 vakamız yoğun bakımda. Toplam test sayımız 3 milyona yaklaştı. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni vaka sayımızın üstünde. Fakat mücadelemiz için aradaki fark yeterli değil. Vaka sayımızı tedbirlerle azaltmalıyız." ifadelerini kullandı.

Toplum Bilimleri Kurulu toplantısında, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin psikolojisi, alınabilecek ek tedbirler, Kurban Bayramı'na yönelik uyarı ve önlemler, normalleşme sürecinde gençlere verilebilecek mesajlar ve dezenformasyonla mücadele gibi konular ele alındı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan'ın yurt dışından hacı adayı kabul edilmeyeceği kararına ilişkin, "2020 yılında kura sonucu hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlarımızın kura hakları korunacaktır." ifadesini kullandı.

Kovid-19 tanısı veya şüphesi olan YKS adayları için dilekçe örneği yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 27-28 Haziran'da yapılacak YKS öncesi ÖSYM'nin hazırlıklarına ilişkin yaptığı açıklamada, koronavirüs önlemleri kapsamında, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) adaylara maske ve dezenfektan dağıtılacağını belirterek "İsteyen adaylar, kendi maske, siperlik ve dezenfektanları ile de gelebilecekler." dedi.

ÖSYM tarafından, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2020-YKS) girecek adaylardan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı veya şüphesi olanlar ile karantina sürecinde bulunanların doldurmaları gereken dilekçe örneği erişime açıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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