Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar Türkiye'de son 24 saatte 1192 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 187 bin 685, can kaybı 4 bin 950 oldu.

Türkiye'de son 24 saatte 1192 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 187 bin 685, can kaybı 4 bin 950 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 40 bin 496 test yapıldı, 1192 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 23 hasta vefat etti, 1412 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 2 milyon 945 bin 240, vaka sayısı 187 bin 685, vefat sayısı 4 bin 950 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 803, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 327, toplam iyileşen hasta sayısı ise 160 bin 240 oldu.

"İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 220 fazla"

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bazı illerimizde, vaka artışına rağmen yoğun bakım hasta sayımız düşük; Ankara'da 84, Konya'da 46, Bursa'da 43, Batman'da 22, Siirt'te 8, Van'da 5. İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 220 fazla. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız." ifadesini kullandı.

"Her huzurevinde bir doktor görev yapacak"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 riskine karşı başta huzurevleri ile engelli bakım ve rehabilitasyon merkezleri olmak üzere resmi ve özel tüm kuruluşlarda alınan önlemler ve gelinen son duruma ilişkin bilgi verdi.

Selçuk, huzurevlerindeki sağlık çalışanlarının sayısının artırılacağını belirterek, "Her huzurevine bir doktor istiyoruz. Cumhurbaşkanımız da bunun talimatını verdi. İnşallah yıl bitmeden bu amacımıza ulaşacağız. Sağlık Bakanlığımız, ilanına çıkacak." dedi.

Bakan Selçuk, "(Kovid-19 salgını) Dünyada maalesef vefatların yüzde 50'si huzurevlerinde gerçekleşti. Çok acı vakalar, acı örnekler izledik. Aldığımız sıkı önlemler sayesinde huzurevlerinde Kovid-19'dan vefatların, Türkiye'deki tüm vefatlar içindeki oranı yüzde 4 oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Selçuk, Vefa Sosyal Destek Gruplarına ilişkin, bu süreçten sonra da "Vefa" ismini koruyarak, farklı bir şekilde devinimini sağlayarak bu projeye devam edileceğini kaydetti.

Türkiye genelinde Bakanlığa bağlı kadın konukevleri, çocukevleri siteleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri, huzurevleri ile engelli bakım merkezlerinin bulunduğuna işaret eden Zehra Zümrüt Selçuk, bu kuruluşlardan toplamda 100 bine yakın kişinin hizmet aldığını belirtti.

Selçuk, kuruluşlardaki vatandaşların sağlığını korumakla görevli olduklarını vurgulayarak, özellikle yaşlıların salgına karşı en kırılgan grup olduğuna dikkati çekti.

Bakan Ersoy, Almanya'nın Türkiye'ye yönelik "risk bölgesi" sınıflandırmasını değerlendirdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelesindeki normalleşme sürecinde güvenli turizm hizmetlerinin anlatıldığı "Yeniden Keşfet" tanıtım etkinliği kapsamında Antalya'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Almanya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bağlamında Türkiye'yi "risk bölgesi" olarak sınıflandırmasını, "Politik, ekonomik gerekçeleri olabilir, koronavirüste ikinci dalga ekovirüs şeklinde geliyor" sözleriyle değerlendiren Ersoy, "Politik, ekonomik gerekçeleri olabilir. Her zaman söylüyorum, ikinci dalga ekovirüs şeklinde geliyor, o yüzden kendince her ülke kendi önlemini almak istiyor. Avrupa ülkeleri, paranın Avrupa sınırları içinde kalması için önlem almış olabilir. Tabii bunu dolaylı şekilde yapıyor, net bir şekilde söyleyemiyor olabilirler." diye konuştu.

Almanya'ya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sağlık Bakanlığından üst düzey yetkililerle ziyaret planladıklarını belirten Bakan Ersoy, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine ilişkin rakamların Alman makamlarıyla paylaşılacağını ifade etti.

Ersoy, bunu yaparken sadece toplam sayıların değil, Antalya, Aydın ve Muğla gibi en çok ziyaretçi alan destinasyonlara ilişkin verilerin de ortaya konulacağını söyledi.

Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart'tan bu yana toplam Kovid-19 vakası sayısının Antalya'da 500'ün, Aydın ve Muğla'da 300'ün altında olduğunu ifade ederek, bu bölgelerdeki hastanelerin de hemen hemen boşaldığını kaydetti.

Ersoy, "Bu gerçekleri bir şekilde herkes görecek veya görmezlikten gelemeyecek diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Bugünden itibaren maske takmamanın cezası 900 lira

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine 18 Haziran'da gönderdiği talimat uyarınca, 22 Haziran Pazartesi gününe kadar bu kuralı ihlal edenlerin uyarılıp bilgilendirilmesini, bu tarihten itibaren de 900 lira idari para cezası uygulanmasını istemişti.

Bu kapsamda, kolluk kuvvetleri 4 gün boyunca ülke genelinde yaptıkları denetimlerde maske takmayanları uyarıp bilgilendirdi. Bugün itibarıyla maske takma zorunluluğuna uymayanlara ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası kesilecek.

Maskenin, 48 ilde hayatın tüm alanlarında, 33 ilde ise alışveriş merkezi, market, restoran, kafe ve kuaför gibi insanların toplu halde bulunduğu iş yerlerinde takılması zorunluluğu bulunuyor.

Kızılay Akademiden "Kovid-19" anketi

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Kızılay Akademi Başkanlığı, salgının tüm boyutlarıyla yaşandığı 16 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında Kovid-19'un toplumda nasıl bir etki yarattığına ilişkin online anket uygulaması gerçekleştirdi.

Türk Kızılay bünyesindeki Kızılay Akademi Başkanlığınca yapılan ve 37 bin 296 kişinin katıldığı "Kovid-19 Algı ve Tutum Araştırması"nda, katılımcıların yüzde 90'ı, yeni tip koronavirüsün bulaşma yolları, belirtileri ve risk grupları hakkında bilgi sahibi olduğunu ifade etti.

Katılımcıların yüzde 48'i çevresindeki kişilerin yeteri kadar önlem almadığını ve yeterli bilgiye sahip olmadığını düşündüğünü belirtirken, yüzde 79 oranındaki katılımcı maskenin koruyucu olduğunu düşünmediğini, yüzde 86'sı ise maske taktığını kaydetti.

Kaynak: AA