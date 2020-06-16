Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 1592 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 179 bin 831, can kaybı 4 bin 825 oldu.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
16.06.2020 00:05 | Son Güncelleme: 16.06.2020 00:08

Türkiye'de son 24 saatte 1592 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 179 bin 831, can kaybı 4 bin 825 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre; bugün 42 bin 32 test yapıldı, 1592 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 18 hasta vefat ederken 947 kişi de iyileşti.

Toplam test sayısı 2 milyon 674 bin 203, vaka sayısı 179 bin 831, vefat sayısı 4 bin 825 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 722, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 291, iyileşen hasta sayısı ise 152 bin 364 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Düne kıyasla vaka sayımız 30, yoğun bakım hasta sayımız 5, entübe hasta sayımız 1 artış gösterdi. Artışlar belli bölgelerde yoğunlaşıyor. Rehavet mi, mücadele mi? Maske artı mesafe kuralına hep birlikte uyarsak, yayılımı kontrol altına alabiliriz. Güç bizde."

"Kovid-19 süreci, D-8 hedefinin ne derece isabetli olduğunu gösterdi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8'in 23'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladığı mesajında üzerinden geçen 23 yıl zarfında dünyada meydana gelen gelişmelerin ve özellikle Kovid-19 sürecinde şahit olunan acı manzaraların, D-8'in hedeflerinin ne derece isabetli olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Telafi eğitimleri 31 Ağustos'ta başlayacak ve en az 3 hafta sürecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 20 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek Kovid-19 tanısı konan çocukların olması halinde ayrı okullar ve mekanlar oluşturduklarını, istenmesi halinde sınavın hastanede yapılabileceğini bildirdi.

Selçuk, uzaktan bağlantıyla katıldığı Star Ana Haber'in canlı yayınında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Eylülde başlaması planlanan 2020-2021 eğitim öğretim yılında uzaktan eğitimin sürdürülmesi veya bu tarihin ertelenmesinin söz konusu olup olmadığına ilişkin soruyu cevaplayan Selçuk, Türkiye'de ve dünyadaki durumun gün gün, hafta hafta değiştiğine dikkati çekti.

Selçuk, bu sebeple Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığının açıkladığı veriler doğrultusunda kararlarını sürekli güncellediklerini belirterek, telafi eğitimlerinin 31 Ağustos'ta başlayacağını ve en az 3 hafta süreceğini anlattı.

Telafi eğitiminin hemen arkasından okulların açılmasının planlandığını dile getiren Selçuk, Kovid-19 süreci dolayısıyla şimdiden net tarih vermenin doğru olmayacağını, sürecin açıklanan verilere göre değişebileceğini ifade etti.

Selçuk, "Vaka sayısının artması veya salgının devam etmesi durumunda eğitim öğretim yılının eylülde açılmama veya uzaktan eğitimin kalıcı olma ihtimali var mı" sorusu üzerine, bugün buna yanıt vermenin kolay olmadığını söyledi.

Hakim ve savcı adaylarının eğitimleri başladı

Türkiye Adalet Akademisinden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 30 Mart'ta ara verilen hakim ve savcı adaylarının eğitimleri, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunca uygun görülen standartlar çerçevesinde yeniden planlandı.

Bu kapsamda, dün başlayan eğitimler 15 Ekim'de sona erecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında durdurulan kamuya ait konut satış ihalelerine gerekli sosyal ve fiziki tedbirler alınarak dün tekrar başladı.

Şanlıurfa'da 24 bina karantina altına alındı

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 24 binada karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Karaköprü'de 10, Haliliye'de 7, Eyyübiye'de 3, Viranşehir'de 3, Siverek'te 1 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

İstanbul'da normalleşme süreci

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirlerden kontrollü olarak normale dönülmesinin ardından İstanbul'un ticaret ve turizm merkezleri hareketlenmeye başladı.

Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi gibi şehrin işlek mekanlarında yoğunluğun arttığı görüldü.

Vatandaşların, alışveriş ve günlük işlerini yapmak için geldiği caddelerde zaman zaman kalabalıklar oluşuyor. Bu arada bazı vatandaşların maske takmadığı bazılarının da maskelerini uygun şekilde kullanmadığı gözlendi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs 3 ülkede mutasyona uğradı! 10 kat daha bulaşıcı ve 4 kat daha ölümcül Haber
Koronavirüs 3 ülkede mutasyona uğradı! 10 kat daha bulaşıcı ve 4 kat daha ölümcül
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu Haber
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu Haber
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri Haber
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Cizre esnafı, koronavirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak Haber
Cizre esnafı, koronavirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı Haber
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı
Hasat yapan çiftçi, patos makinesine düşerek can verdi
Hasat yapan çiftçi, patos makinesine düşerek can verdi
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Antalya'da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor
Antalya'da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor
Süt kazanına düşen 3 yaşındaki İrem, feci şekilde can verdi
Süt kazanına düşen 3 yaşındaki İrem, feci şekilde can verdi
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
Galatasaray'ın gündemindeki Sivassporlu Mert Hakan: Sezon sonu ayrılıyorum
Galatasaray'ın gündemindeki Sivassporlu Mert Hakan: Sezon sonu ayrılıyorum
Yeri sır gibi saklanan DEVA Partisi'nin genel merkezinin adresi tabela asılınca ortaya çıktı
Yeri sır gibi saklanan DEVA Partisi'nin genel merkezinin adresi tabela asılınca ortaya çıktı
Düsseldorf-Adana seferini yapan uçakta koronavirüs paniği! 'Nefes alamıyorum' diyerek bağırdı
Düsseldorf-Adana seferini yapan uçakta koronavirüs paniği! "Nefes alamıyorum" diyerek bağırdı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, artan vaka sayılarını değerlendirdi: Rakamlar beklentimizin üzerinde
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, artan vaka sayılarını değerlendirdi: Rakamlar beklentimizin üzerinde
WhatsApp üzerinden ödeme ve para transferi yapılabilecek
WhatsApp üzerinden ödeme ve para transferi yapılabilecek
Casillas, İspanya Futbol Federasyonu başkanlığı adaylığından vazgeçti
Casillas, İspanya Futbol Federasyonu başkanlığı adaylığından vazgeçti
Demokrasi yürüyüşünde ortalık karıştı, HDP'li vekil TOMA'nın önüne geçti
Demokrasi yürüyüşünde ortalık karıştı, HDP'li vekil TOMA'nın önüne geçti
İstanbullular dikkat! Önümüzdeki üç saat boyunca gök gürültülü sağanak yağış geliyor
İstanbullular dikkat! Önümüzdeki üç saat boyunca gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Alex'ten Muslera paylaşımı: Kardeşim, Allah seni korusun ve güç versin
Alex'ten Muslera paylaşımı: Kardeşim, Allah seni korusun ve güç versin
Dur ihtarına uymayan sürücünün aracından 1 milyon lira değerinde uyuşturucu çıktı
Dur ihtarına uymayan sürücünün aracından 1 milyon lira değerinde uyuşturucu çıktı
İki mahallenin gençleri arasında çatışma çıktı! 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
İki mahallenin gençleri arasında çatışma çıktı! 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Son dakika: Bingöl'de bu sabah 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
Son dakika: Bingöl'de bu sabah 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
1 Temmuz'da açılacak düğün salonlarında kapasite yarı yarıya düşecek
1 Temmuz'da açılacak düğün salonlarında kapasite yarı yarıya düşecek
Kastamonu ve Bursa'da koronavirüs vakaları artınca valiliklerden uyarı geldi
Kastamonu ve Bursa'da koronavirüs vakaları artınca valiliklerden uyarı geldi
İzmir'deki feci kazada hayatını kaybedenler baba-kız çıktı
İzmir'deki feci kazada hayatını kaybedenler baba-kız çıktı
Yengesini defalarca bıçaklayıp öldüren zanlı, jandarmaya teslim oldu
Yengesini defalarca bıçaklayıp öldüren zanlı, jandarmaya teslim oldu
Yolcu minibüsü Fırat Nehri'ne uçtu: 4 ölü, 3 yaralı, 1 kayıp
Yolcu minibüsü Fırat Nehri'ne uçtu: 4 ölü, 3 yaralı, 1 kayıp
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Salgında ikinci dalganın başladığını varsayabiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Salgında ikinci dalganın başladığını varsayabiliriz
Kooperatif kuran köylüler ürettikleri peynirleri Türkiye'ye satıyor
Kooperatif kuran köylüler ürettikleri peynirleri Türkiye'ye satıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Engin Altay Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Sibel Can Sezen Aksu Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Ali Koç Caner Erkin Gökhan Gönül Nihat Özdemir
Daha Fazla Kaza Bingöl Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 00:08:37. #1.14#
title