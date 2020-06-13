Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar Türkiye'de son 24 saatte 1459 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 14 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 176 bin 677, can kaybı 4 bin 792 oldu.

Türkiye'de son 24 saatte 1459 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 14 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 176 bin 677, can kaybı 4 bin 792 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 45 bin 92 test yapıldı, 1459 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 14 hasta vefat ederken 985 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 2 milyon 586 bin 995, vaka sayısı 176 bin 677, vefat sayısı 4 bin 792 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 684, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 284, iyileşen hasta sayısı ise 150 bin 87 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor. Giderek, hepimizi." ifadesini kullandı.

Bakan Koca'dan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesine ziyaret

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da olduğunu belirterek, "İki hafta önce açılan Prof. Feriha Öz Acil Durum Hastanemizi ve çalışma arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Yatan 105 hastamız hakkında bilgi aldık. Hastanemiz şimdilik sadece koronavirüs hastalarıyla şüphelileri kabul ediyor. Sırada yeni hastane ziyaretlerimiz var." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca, paylaşımında hastane ziyaretine ilişkin bir kare fotoğrafa da yer verdi.

Nikah merasimlerinde uygulanacak tedbirler belirlendi

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine "Nikah Merasimlerinde Uygulanacak Tedbirler" konulu genelge gönderdi.

Buna göre, genelge kapsamında nikahlar, bulaşma riskini azaltmak amacıyla mümkün olduğunca açık havada yapılacak ve süre mümkün olduğu kadar kısa tutulacak.

Nikah merasimi yapılacak mekanların işletmecileri tarafından genel kullanım alanlarına ve oturma düzenine ilişkin mesafe planı hazırlanacak. Tesisin misafir kapasitesi mesafe planına göre belirlenecek. Bu kapasiteye uygun sayıda misafir kabul edilecek ve kapasite bilgisi, tesisin girişinde görülebilir bir yere asılacak. Hazırlanan plan çerçevesinde mekanın girişlerinde ve sıra oluşabilecek her noktada mesafeyi sağlamaya yardımcı yer işaretlemeleri yapılacak.

Kurallar, mesafe, maske kullanımı ve temizlik uygulamalarına ilişkin bilgilendirme afişleri, nikah yapılacak mekanların girişlerine ve içerisinde uygun yerlere asılacak.

Misafirlerin girişlerde mutlaka ateş ölçümleri yapılacak, 38 dereceden yüksek ateşi olanların en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi sağlanacak.

Mekan girişlerinde dezenfektan/el antiseptiği bulundurulacak ve misafirlerin ellerini temizlemelerinden sonra içeri girişleri sağlanacak. Nikah yapılacak mekanlara maske takılarak girilecek, işletme sahiplerince mekanın girişinde yeterli miktarda maske bulundurulacak. Maskesiz misafirlere mekan girişinde maske dağıtılacak. Nikah merasimi sürecinde de gelin, damat, nikah memuru ve şahitler dahil olmak üzere tüm misafirlerin maske takması sağlanacak.

Masalar arası 1,5 metre, sandalyeler arası 60 cm olacak

Yemek, kokteyl ve benzeri ikram yapılarak nikah merasimi düzenlenen mekanlarda, misafirlerin oturma düzeninde masalar arası en az 1,5 metre, sandalyeler arası 60 cm olacak şekilde düzenlenecek. Mesafe ve oturma düzeni kuralları, aynı evde oturan çekirdek aileden olan misafir grubu için uygulanmayacak.

Her masada yeterli sayıda en az yüzde 70 alkol içeren kolonya veya el antiseptiği bulundurulacak. Nikah esnasında veya akabinde yemek, ikram, kokteyl ve benzeri olması durumunda 30 Mayıs tarihli valiliklere gönderilen genelge hükümlerine uyulacak.

Sabit sandalye/koltuk düzeni olan nikah mekanlarında oturma düzeni bir sandalye/koltuk boş olacak şekilde misafir kabul edilebilecek. Sabit sandalye/koltuk düzeni olmayan mekanlarda oturma düzeni sandalye/koltuklar arası 1 metre mesafe olacak şekilde hazırlanacak.

Gelin ve damadın bekleme odaları gibi alanlar için mümkünse doğal havalandırması olan odalar tercih edilecek.

Nikah merasiminde karşılama, uğurlama ve takı töreninde tokalaşma ya da temasa neden olan davranışlardan uzak durulacak ve mesafe korunacak. Takı merasimi, hediyelerin salonun uygun bir yerine konulacak sandık ve benzeri bir toplama kutusuna konulması şeklinde yapılacak.

Toplu fotoğraf çekilmeyecek

Toplu fotoğraf çekimleri yapılmayacak, fotoğraf çekimi ve pasta kesimi esnasında gelin ve damat hariç mesafe kuralına riayet edilecek.

Nikah yapılan mekanlardaki ortak kullanım alanlarında el antiseptiği veya dezenfektan bulundurulacak. Teması mümkün olduğunca azaltabilmek için bunların mümkünse fotoselli olmaları sağlanacak. Aynı evde oturan çekirdek aileden olan misafirler için ortak kullanım alanlarında mesafe şartı aranmayacak.

Bu genelge kapsamında nikah yapılacak mekanlarda temasa neden olabilecek dans/oyun ve benzeri amaçla canlı müzik dahil, müzik yayını yapılmayacak. Ancak sadece misafirlerin dinlemesine yönelik müzik yayını (canlı müzik dahil) yapılabilecek.

Kapalı alanlarda yapılacak nikah merasimlerinde mekanın sağlıklı havalandırılması için iki nikah merasimi arasında en az 15 dakikalık zaman bırakılacak, bu süre zarfında şartlara göre kapı/pencere açılarak veya merkezi sistemlerle doğal hava sirkülasyonu sağlanacak.

"Nakdi ücret desteği alan çalışan sayımız 1 milyon 358 bine ulaşmış durumda"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, NTV canlı yayınında koronavirüs sürecinde çalışan ve işverene yönelik alınan tedbirlere ilişkin soruları yanıtladı.

Selçuk, fesih kısıtıyla vatandaşların işlerini kaybetmelerini engellediklerini ve aynı zamanda işverenin maliyetlerini azaltacak nakdi ücret desteği sağlayıp hem işçi hem de işvereni korumayı hedeflediklerini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Nakdi ücret desteği alan çalışan sayımız şu anda 1 milyon 358 bine ulaşmış durumda. 1 milyar 700 milyon gibi de bir kaynağı çalışanlarımıza aktarmış durumdayız. Ücretsiz izne çıkan çalışanlarımız için. Dolayısıyla fesih kısıtı pandemi döneminde çalışanımızı korumak için önemli bir unsurdu. İnşallah istihdamımızı ve çalışanlarımızı korumak için bir süre daha uzatmayı düşünüyoruz."

Normalleşmeyle bu çalışanların işe dönüşü anlamındaki beklentiniz nedir?" sorusu üzerine Selçuk, salgın döneminde aynı zamanda kısa çalışma ödeneği de verdiklerini hatırlattı. Selçuk, "Kısa çalışma ödeneğine başvuranlarımızın sayısı da 3,5 milyona yaklaştı. Onlara ödediğimiz tutar İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 10,5 milyara ulaştı." diye konuştu.

"20 milyar liralık bir kaynağı vatandaşlarımıza ulaştırmış durumdayız"

Pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi ailelere yapılan yardımlara ilişkin soru üzerine Selçuk, sosyal yardımları 3 faz halinde planladıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birinci fazda 2,1 milyona, ikinci fazda 2,3 milyona ve üçüncü fazımız devam ediyor, orada da 1,6 milyon haneye ulaştık. Toplamda biz 6 milyon haneye ulaşıp 1000'er liradan 6 milyar lira ulaştırmış olduk. Bu Kovid döneminde hem sosyal destek programımız, sosyal yardımlarımız hem kısa çalışma ödeneğimiz hem nakdi ücret desteğimizi, işsizlik ödeneğimizi de toplarsak şu anda Bakanlığımız bünyesindeki bütün çalışma alanlarımızda biz 20 milyar liralık bir kaynağı vatandaşlarımıza ulaştırmış durumdayız. Bunu çok kısa bir süreçte ulaştırdık. Faz 3 devam ediyor."

Kaynak: AA