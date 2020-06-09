Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 993 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 18 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 993 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 18 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Toplam vaka sayısının 172 bin 114, can kaybının 4 bin 729 olduğu, 3 bin 218 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 144 bin 598'e ulaştığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Twitter'dan paylaşılan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"na göre, bugün 37 bin 225 test yapıldı, 993 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 18 hasta vefat ederken, 3 bin 218 hasta iyileşti.

Toplam test sayısı 2 milyon 415 bin 179, yoğun bakımdaki hasta sayısı 642 ve solunum cihazına bağlı hasta sayısı 281 oldu.

"Virüsün etkisinin zayıfladığını gösteren bilimsel bir veri yok"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, son 24 saatte iyileşen hasta sayısının üçte biri kadar yeni hasta olduğunu bildirdi.

Koca, "Tanı konup, yatırılan hastalarımız sebebiyle yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç arttı. Virüsün etkisinin zayıfladığını gösteren bilimsel bir veri yok. Normal olan tedbirdir." ifadelerini kullandı.

Sinema, tiyatro ve gösteri merkezleri açılabilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Erdoğan, halen devam eden kimi kısıtlamaları gelişmelere göre değerlendirdiklerini ve sonuçları milletle paylaştıklarını belirterek, toplantıda alınan kararları şöyle açıkladı:

"Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22.00'den 00.00'a uzatılmıştır. Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecektir. 65 yaş üstü vatandaşlarımız haftanın her günü 10.00 ila 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecektir. 18 yaş altı ile ilgili kısıtlama ise küçüklerin ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır. Milli parklar ve doğa parkları, sağlık çalışanları, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz olacaktır. Nikah salonları 15 Haziran'dan itibaren, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayabilecektir."

Anayasa Mahkemesi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasının kısıtlanmasının "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkını ihlal ettiği" iddiasıyla yapılan bireysel başvuruyu, başvuru yollarının tüketilmemiş olması nedeniyle kabul edilemez buldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Kovid-19 ile mücadele kapsamında Ankara Metrosu'nda gerçekleştirdiği dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmaları, National Geographic Your Shot'un sayfasında yayımlandı.

Kaynak: AA