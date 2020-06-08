Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 914 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 23 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 170 bin 132 ve can kaybının 4 bin 692 olduğunu, 2 bin 647 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 137 bin...

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
08.06.2020 00:03 | Son Güncelleme: 08.06.2020 00:03

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 914 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 23 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 170 bin 132 ve can kaybının 4 bin 692 olduğunu, 2 bin 647 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 137 bin 969'a ulaştığını bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 35 bin 335 test yapıldı ve 914 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 23 hasta vefat etti, 2 bin 647 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 2 milyon 338 bin 593, vaka sayısı 170 bin 132, vefat sayısı 4 bin 692 olarak kayıtlara geçti. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 613, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 274, iyileşen hasta sayısı 137 bin 969 oldu.

"Tedbir azaldıkça tehdit artıyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin, şu değerlendirmede bulundu:

"Filyasyon çalışmalarında 'geçmiş olsun' ziyareti sebebiyle bir ilimizde 190 kişiye virüs bulaştığı tespit edildi. Bir diğer ilimizde asker uğurlamasında 58 kişi virüsle enfekte oldu. Yeni iyileşen hasta sayımız 2 bin 647. Tedbir azaldıkça tehdit artıyor."

TSK'den koronavirüs ile mücadelede göz dolduran başarı

Koronavirüs ile mücadelede Türk Silahlı Kuvvetleri, diğer dünya orduları arasında farklı bir konuma yerleşti. Vaka sayılarının personel mevcudu oranına bakıldığında en az pozitif hastanın olduğu TSK bu başarısıyla ABD, Rusya, Fransa, İtalya ve İngiltere gibi önemli orduları geride bıraktı.

Bu başarıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda yurt genelinde alınan önlemlere uyumlu olarak Milli Savunma Bakanlığınca alınan önlemlerin büyük etkisi oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri, alınan tedbirler sayesinde dünyada en az koronavirüs vakasının görüldüğü ordular arasında yer aldı. Mücadele kapsamında KOMMER'i kuran, operasyon bölgelerindeki birliklerde özel önlemler alan, kışla ve karargahların dışarıyla bağını kesen Milli Savunma Bakanlığı, tedbirlerini TSK'nin görev, harekat ve faaliyetlerine en az etki edecek şekilde hayata geçirdi.

Yurt içi ve sınır ötesindeki birliklerde koronavirüs ile mücadelede "proaktif yaklaşım" esas alınırken Bakanlığa bağlı kurumlarda ve askeri dikimevlerinde koruyucu ve önleyici sağlık malzemelerinin üretimi yönünde önemli adımlar atıldı. Bu tesislerde bugüne kadar 40 milyon maske, 500 bin civarında tulum ve 160 ton dezenfektan üretilirken bunlar sadece Mehmetçiğin değil halkın ve sağlık personelinin de kullanımına sunuldu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim gündemini değerlendirdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT Haber'de yayınlanan "Eğitim Editörü" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Selçuk, sınavlarda uygulanacak Kovid-19 tedbirlerine ilişkin, "Sınıf sınıf, okul okul, tek tek bakıyoruz. Çocuklarımızın nasıl yerleştirileceği konusunda simülasyonlar tamamlandı. Bütün öğrencilerimiz sınava girecekmiş gibi tedbirlerimizle meşgulüz." dedi.

Öğrencilerin kendi getirdiği maskelerle sınav sonuna kadar kalmalarını istemediklerini, o yüzden ikinci bir maske vereceklerini belirten Selçuk, şunları kaydetti:

"Bilim Kurulu'ndan 'Sosyal mesafe ayarlandıktan sonra maskelerini çıkartabilirler' yanıtını aldık. İsteyen çocuğumuz maskesini çıkartarak sınava devam edebilir. Biz çocuklarımızın eksiği kalsın istemiyoruz. İsteyen çocuğumuz bir dersi okulda dinlediği gibi EBA TV'de de dinleyebilir. Yani çocuklarımıza daha fazla kaynak sunmak istiyoruz. Uzaktan eğitim, yüz yüze eğitimin yanı sıra önümüzdeki sene de tam kapasite devam edecek.

(LGS kapsamındaki merkezi sınav) Soruların kolay veya zor olması söz konusu değil. EBA TV'de 8 Haziran'da başlayacak 'LGS'de son tekrar' diye bir çalışmamız olacak saat 14.30'da. Bunu özellikle çocuklarımızın kaçırmamasını istiyorum."

Dini yüksek ihtisaslarda yüz yüze eğitimler yeniden başlıyor

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, tüm dünyada etkili olan Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında uzaktan eğitime geçilen Kur'an kursları ve tüm diğer eğitim programlarında normalleşme süreciyle birlikte yüz yüze eğitimler yeniden başlayacak.

Müftü ve vaizlerin yetiştirildiği Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı 10 dini yüksek ihtisas merkezindeki kurslarda 8 Haziran'dan itibaren yeniden yüz yüze eğitime geçiliyor.

Dersler yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınacak tedbirler ile konferans, seminer veya çalıştay salonlarında sosyal mesafe gözetilerek gerçekleştirilecek. Halen 79 kadın ve 479 erkek personel ile 79'u yabancı uyruklu misafir öğrenci olmak üzere toplam 637 kursiyerin eğitim aldığı ihtisas merkezlerinde yüz yüze eğitim 5 hafta sürecek.

Gıda Güvenliği Derneğinden "sektörel Kovid-19 ile mücadele" rehberi

Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner, Dünya Gıda Güvenliği Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, bu yılki temanın, "Gıda güvenliği herkesin işi" olarak belirlendiğini anımsattı.

Saner, gıda üretim tesisleri, lojistik ve satış noktaları, toplu tüketim yerleri ve AVM'lere yönelik "Sektörel Kovid-19 ile Mücadele ve Hijyen Rehberleri" hazırladıklarını belirtti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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