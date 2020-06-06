Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 878 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 21 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 169 bin 218 ve can kaybının 4 bin 669 olduğunu, 1922 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısının 135 bin 322'ye ulaştığını bildirdi.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
06.06.2020 23:57 | Son Güncelleme: 06.06.2020 23:57

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 878 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 21 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 169 bin 218 ve can kaybının 4 bin 669 olduğunu, 1922 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısının 135 bin 322'ye ulaştığını bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 35 bin 846 test yapıldı, 878 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 21 hasta vefat etti, 1922 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 2 milyon 303 bin 258, vaka sayısı 169 bin 218, vefat sayısı 4 bin 669 olarak kayıtlara geçti. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 591, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 264, iyileşen hasta sayısı 135 bin 322 oldu.

"Toplam vakaların yüzde 80'i iyileşti"

Bakan Koca da Twitter hesabından son verilere ilişkin, "Toplam vakaların yüzde 80'i iyileşti. Yeni iyileşen hasta sayımız 2 bine yakın. Pozitif tanı konan hastaların büyük kısmı hastalığı belirtisiz ve evde geçiriyor. 81 ilimizde Kovid-19 sebebiyle dün yatan hasta sayısı 41. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur." ifadelereni kullandı.

"Geleceğimize ümitle bakmamız için pek çok sebebimiz var"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son aylarda salgına karşı alınan tedbirler nedeniyle yaşadığımız kayıpları telafi etmenin çok ötesinde hedeflere sahibiz. Geleceğimize ümitle bakmamız için pek çok sebebimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

"Görüldüğü gibi salgın dönemini sağlıkta, gıda ve temizlik ürünleri tedarikinde, kamu düzeninde başarıyla yöneten Türkiye, kutlu yürüyüşüne de asla ara vermemiştir." diyen Erdoğan, planlanan normalleşme takvimini sağlık ve ülkenin önceliklerinden taviz vermeden dengeli şekilde adım adım hayata geçirdiklerini ifade etti.

Ekonominin çarklarının yeniden tam güç dönmeye başladığını dile getiren Erdoğan, "Maske, mesafe, temizlik kurallarına uygun şekilde hayatı hızla her alanda normal ritmine kavuşturuyoruz. Onun için de işte cumartesi pazar günlerini de şu anda artık kısıtlama noktasında serbest olarak ilan ettik ve vatandaşlarımızın rahatlıkla artık sokağa çıkabilmelerinin yolunu da açtık. Ama maske, mesafe, temizlik buna çok dikkat edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyadaki normalleşme adımlarına uygun şekilde ihracatta, turizmde, ticarette çok güçlü gelişmeler beklediklerini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son aylarda salgına karşı alınan tedbirler nedeniyle yaşadığımız kayıpları telafi etmenin çok ötesinde hedeflere sahibiz. Geleceğimize ümitle bakmamız için pek çok sebebimiz var. Büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşmaya dünden daha yakın ve daha kararlıyız. Bizim büyüklüğümüz nüfusumuzun çokluğundan, ekonomimizin rakamlarından, silahlarımızın menzilinden, şehirlerimizin şatafatından ibaret asla değildir ve olmayacaktır. Türkiye, sanayisi, teknolojisi, tarımı, ticareti, hizmet altyapısı yanında asıl insani duruşuyla büyük bir devlet olduğunu salgın sürecinde tüm dünyaya göstermiştir, göstermeyi de sürdürecektir. En önemli gücümüz olan birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıktığımız müddetçe Allah'ın izniyle bizi yolumuzdan alıkoyacak hiçbir engel görmüyoruz."

-Sağlık Bakanı Koca NEJM dergisine mektup gönderdi

Bakan Fahrettin Koca, New England Journal of Medicine (NEJM) dergisine yazdığı mektupta "doğruluktan uzak, mantıksal tutarlılıktan da yoksun" verilerin "Hidroksiklorokin" adlı ilacın ölüm oranlarını artırdığına kanıt olarak sunulmasını eleştirdi ve iddiaları çürüten bilgiler sundu.

Koca'nın mektubunda, "Açıkçası, makalede doğruluktan uzak, aynı zamanda tutarsız veriler sunulmaktadır. Ülkemde Surgisphere ile çalışan ve hasta verilerini veri tabanlarına kaydeden hiçbir hastane veya laboratuvar tespit edilememiştir." ifadelerine yer verdi.

Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 5 bin 820 idari işlem uygulandı

Yurt genelinde dün yapılan denetimlerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden iş yerleri ve kişilere toplam 5 bin 820 idari işlem uygulandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan denetim ekiplerince, dün 81 ilde berber, kuaför, güzellik salonu, alışveriş merkezi, pazar yeri, kahvehane, kıraathane, hamam, sauna, jakuzi, buhar odası, kaplıca, kapalı yüzme havuzu, lokanta, restoran, kafe, spor merkezi, sahil kenarı, park, piknik alanı, mesire yeri, konaklama tesisi, cami, taksi durağı taksi, şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım araçlarına yönelik 180 bin 671 noktada, Kovid-19 tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığı kontrol edildi.

Denetimlerde, tedbirleri ihlal ettikleri belirlenen 1140 iş yeri ile 4 bin 680 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Sağlık Bakanı Koca'dan "sosyal mesafe" uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Galata Köprüsü'nde sosyal mesafe kuralına uymadan balık tutan kişilerin fotoğrafını paylaşarak, "sosyal mesafe" uyarısında bulundu.

Bakan Koca, Twitter hesabından, "Sosyal mesafe kuralına balıklarla balıkçılar arasında uyuldu." ifadesinin yer aldığı, İstanbul'daki Galata Köprüsü'nde balık tutan vatandaşların fotoğrafını paylaştı.

Koca, bu paylaşımına, "Galata Köprüsü'nde bugün çekilen fotoğraftan anladığımıza göre, balıkçılar arasında 1,5 metre mesafe kuralına uyulmamış. Kovalar dolmuş mu bilmiyoruz ama virüs köprüye uğramışsa eli boş dönmemiştir. Özellikle kronik hastalığı olanlar maskesiz, mesafesiz risk altındadır. Rast gelmesin." notunu düştü.

Kültür ve Turizm Bakanlığından acentelerin 2020 aidatı açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 17 Nisan 2020'den önce aidatlarını ödeyen seyahat acentelerine, ödedikleri aidat tutarının, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği tarafından iade edilmesi gerektiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle gelir kaybına uğrayan işletmeler ile salgının vatandaşlar üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla yapılan düzenlemeleri içeren 7244 sayılı kanunun, 17 Nisan tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

Kanunun birinci maddesinin ilgili bendinde "14 Eylül 1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'nun 35. maddesinde düzenlenen yıllık aidat 2020 yılında alınmaz." şeklinde ifade bulunduğu anımsatılan açıklamada, anılan hüküm gereği seyahat acentelerinin 2020 için aidat ödeme yükümlülüğü bulunmadığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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