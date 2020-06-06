Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 930 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 18 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 168 bin 340 ve can kaybının 4 bin 648 olduğunu, 1622 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 133 bin 400'e ulaştığını bildirdi.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
06.06.2020 00:41 | Son Güncelleme: 06.06.2020 00:41

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 930 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 18 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 168 bin 340 ve can kaybının 4 bin 648 olduğunu, 1622 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 133 bin 400'e ulaştığını bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 57 bin 829 test yapıldı, 930 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 18 hasta vefat etti, 1622 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 2 milyon 267 bin 412, vaka sayısı 168 bin 340, vefat sayısı 4 bin 648 olarak kayıtlara geçti. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 592, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 269, iyileşen hasta sayısı 133 bin 400 oldu.

Bakan Koca da Twitter hesabından son verilere ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"İyileşen hasta sayısında artış var. Artış hızlanacak. Toplam hasta sayısında yer alan vakaların önemli kısmı izleme sürecindeki belirtisiz vakalardır. Gelecek günler, el hijyenine özene, maske+mesafe kuralına bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur."

"15 ilimizi kapsayan sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, salgın döneminde, milleti koronavirüsten korumak için çok sayıda tedbirin hayata geçirildiğini anımsattı.

Erdoğan, "Esasen, en son sınırlamanın ardından bu yöntemi yeniden kullanmayı düşünmüyorduk. Ancak bir ara 700 küsurlara kadar inen günlük vaka sayısı neredeyse bini buldu. Bu olumsuz gelişme üzerine, sokağa çıkma sınırlaması tedbirini tekrar gündemimize almak zorunda kaldık." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığının önerisi ve İçişleri Bakanlığının genelgesiyle bu hafta sonu da 15 ilde sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağının dün gece ilan edildiğini hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Fakat vatandaşlarımızdan aldığımız değerlendirmeler, bizi kararı yeniden gözden geçirmeye yöneltti. Tek amacı hastalığın yayılmasını önlemek ve vatandaşımızı korumak olan bu kararın, farklı sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açacağı anlaşıldı. 2,5 aylık bir aradan sonra yeniden günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı. Bunun için, Cumhurbaşkanı olarak, 15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Millet Bahçesi inşaat alanında düzenlenen Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni'nde de bu konuya değindi. Vatandaşlardan maske, mesafe, temizlik kurallarına titizlikle riayet etmelerini istediğini de belirten Erdoğan, "Eğer buna dikkat edersek, bunu gerçekten uygularsak inanıyorum ki çok daha kısa zamanda gerek vaka sayısı gerekse vefat azalacak. İnşallah belki de bitecek. Aksi takdirde bu tür sınırlamaların yeniden gündeme gelmesi kaçınılmaz olacaktır." dedi.

Sağlık Bakanlığı, hizmet sektörü için Kovid-19 tedbirlerine yönelik özel afişler hazırlattı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda hizmet sektörüne özel hazırlanan rehberler doğrultusunda afişler tasarlandı.

İş yerlerine yönelik afişlerde, maskenin doğru takılması, mesafenin korunması, ellerin sık yıkanması, eller ile yüze temas edilmemesi uyarıları yer aldı. Pazar yerlerinde esnafın bağırarak satış yapmaması gerektiğine de dikkat çekildi.

"Son bir ayda ölen vatandaşlarımızın yaş ortalaması 74,6'dır"

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Koca, AB ülkelerinin büyükelçileriyle video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Türkiye'nin Kovid-19 mücadelesine dair büyükelçilere kapsamlı bir sunum yapan Koca, sağlık alanında her türlü iş birliğine açık olduklarını ifade etti. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından organize edilen toplantıya, 26 AB üyesi ülkenin büyükelçisi katıldı.

Fahrettin Koca sunumunda, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde salgın sürecini soğukkanlı ve kararlı şekilde yürüttüğünü vurguladı. "Bu başarılı mücadelemizi ve tecrübelerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum" diyen Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hepinizin bildiği gibi AB'ye tam üyelik Türkiye'nin stratejik hedefidir. Salgın süreci göstermiştir ki Türkiye sadece siyasi ve ekonomik alanda değil, sağlık alanında da AB'ye büyük güç katacaktır. Yeni vaka sayımıza oranla hastaneye yatış gerektiren, yoğun bakımda takip edilen hasta sayımız her geçen gün azalmaktadır. Son bir ayda ölen vatandaşlarımızın yaş ortalaması 74,6'dır. Toplam ölümlerin yüzde 93'ü 65 yaş üstü vatandaşlarımızdır. Günlük 50 binin üzerinde test yapma kapasitesine sahibiz. Şu ana kadar yaptığımız toplam test sayısı ise 2 milyon 209 bin 583'tür."

Salgının ilk gününden itibaren alınan önlemleri, tanı ve tedavi uygulamalarını özetleyen Koca, Türkiye'nin Bilim Kurulunun onayıyla kendine özgü bir yaklaşım sergilediğini söyledi.

Türkiye'nin tanı kiti ve kişisel koruyucu ekipmanlar başta olmak üzere 102 ülke ve bazı uluslararası kuruluşlar için tıbbi malzeme tedarikine destek verdiğini hatırlatan Koca, kişisel koruyucu ekipmana ilaveten solunum cihazı üretildiğini de vurguladı. Koca, "Bu cihazlardan bugüne kadar 4 binin üzerinde ihraç ettik." bilgisini paylaştı.

"Bugüne kadar yaşadığı her krizden güçlenerek çıkmasını bilen AB'nin örnek bir dayanışma ile bu krizden de güçlenerek çıkacağına inanıyorum." diyen Koca, kısıtlamaların kalkmasıyla Türkiye'ye 10 gün içinde binden fazla uluslararası hasta geldiğini bildirdi.

Kaynak: AA

Manşet

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