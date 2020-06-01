Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 839 Kovid-19 tanısı konulduğunu ve 25 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
01.06.2020 00:05 | Son Güncelleme: 01.06.2020 00:05

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 839 Kovid-19 tanısı konulduğunu ve 25 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Toplam vaka sayısının 163 bin 942 ve can kaybının 4 bin 540 olduğu, 989 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 127 bin 973'e ulaştığı kaydedildi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 35 bin 600 test yapıldı, 839 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 25 hasta vefat etti, 989 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 2 milyon 39 bin 194, vaka sayısı 163 bin 942, vefat sayısı 4 bin 540 olarak kayıtlara geçti. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 648, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 287, iyileşen hasta sayısı 127 bin 973 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin, "Vaka sayısı, öngörülen seviyede seyrediyor. Solunum desteğine ihtiyaç duyan hasta sayısı azalmaya devam ediyor. Gelecek günler; el hijyenine özene, maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisine birlikte uymamıza bağlı. Daha sıkı tedbir, daha iyi sonuçtur." değerlendirmesinde bulundu.

Sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları kaldırıldı

Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları saat 24.00 itibarıyla sona erdi.

İçişleri Bakanlığı, iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 9 bin 877 kişi hakkında adli ya da idari işlem yapıldığını bildirdi.

Vatandaşların market, AVM, restoran, kuaför, park ve sokak gibi dış mekanlarda maske ve mesafe kurallarını uygulamaktan asla vazgeçmemesi uyarısında bulunuldu.

Uçak seferlerine "uçulabilir sertifikası"

Başkentte, tedbirler kapsamında yavaşlatılan otobüs seferleri ve durdurulan uçuşların yeniden başlatılması öncesinde, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) ve Esenboğa Havalimanı'nda hazırlık yapıldı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında mart ayında kademeli olarak durdurulan uçak seferleri, "uçulabilir sertifikası" alan Esenboğa Havalimanı'nda yarın yeniden başlayacak.

Bu kapsamda havalimanında son hazırlıklar yapıldı, yolcu terminalinin birçok noktasına dezenfektan yerleştirildi ve temizlik yapıldı.

Termal kameraların da kullanılacağı havalimanında, vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyması için belli aralıklarla kırmızı uyarı şeritleri çekildi.

Bakan Koca'dan "Dilek hemşire" paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse yakalanan hemşire Dilek Akçabelen'in yaşam mücadelesinin devam ettiğini, Twitter hesabından bildirdi.

Koca, Dilek hemşirenin yakınlarının üzüntüsünün dün biraz daha arttığını belirterek, "Kovid-19'a karşı yaşam mücadelesini 11 Nisan'dan bu yana sürdüren Dilek Akçabelen hakkında maalesef teyit edilmemiş, yanlış bir haber yayıldı. Durumu öncekinden ciddi, ama kalbi hayatla bağını her şeye rağmen koruyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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