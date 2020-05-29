Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar Türkiye'de son 24 saatte 1182 Kovid-19 tanısı konulduğu, 30 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 160 bin 979 ve can kaybının 4 bin 461 olduğu, 1576 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 124 bin 369'a ulaştığı açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 1182 Kovid-19 tanısı konulduğu, 30 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 160 bin 979 ve can kaybının 4 bin 461 olduğu, 1576 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 124 bin 369'a ulaştığı açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 33 bin 559 test yapıldı, 1182 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 30 hasta vefat etti, 1576 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 928 bin 209, vaka sayısı 160 bin 979, vefat sayısı 4 bin 461 olarak kayıtlara geçti. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 683, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 339, iyileşen hasta sayısı 124 bin 369 oldu.

"Yeni vaka sayısı öngörülebilir seviyede"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, son verilere ilişkin, "Test sayısı düne göre 1,6 oranında arttı. Yeni vaka sayısı öngörülebilir seviyede. İyileşen hasta sayımızsa dünden 290 fazla. Gelecek günler, maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisine birlikte uymamıza bağlı. Kontrollü Sosyal Hayatla riskten kaçınalım." paylaşımında bulundu.

İçişleri Bakanlığından 15 ilde hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin genelge

Bakanlık, 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta 29 Mayıs saat 24.00 ile 31 Mayıs saat 24.00 arasında sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin valiliklere genelge gönderdi. Buna göre, sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 29 Mayıs Cuma market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edecek.

Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri, fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile tatlı üretiminin yapıldığı iş yerleri açık olacak. Kısıtlamanın olduğu 30 Mayıs'ta, market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler, 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri açık olacak. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 30 Mayıs Cumartesi ve 31 Mayıs Pazar günleri, sadece evlere paket servisi şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı iş yerleri açık olacak.

Bakanlıktan "18 Yaş Altı ve 65 Yaş Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelge

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "18 Yaş Altı ve 65 Yaş Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi.

Genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan işletme sahibi esnaf tüccar sanayici serbest meslek sahipleri ile çalışanlar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar, 31 Mayıs Pazar günü 14.00-20.00 saatleri arasında, 0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler ise 3 Haziran Çarşamba ve 5 Haziran Cuma 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi çocuk ve gençler bakıcı, aile büyükleri, kreş/gündüz bakımevlerine gidebilecek, veli nezaretinde yolculuk yapabilecek. Genelge ile 18-20 yaş arasındaki gençlerin sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

Bakan Hulusi Akar'dan "terhis" açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında TSK Komuta Kademesi'nin de katılımıyla haftalık video konferans toplantısı yapıldı.

Bakan Akar, şunları kaydetti:

"31 Mayıs Pazar gününden itibaren terhisleri başlatacağız. Bununla ilgili önemli tedbirler alındı. Terhis olacak gençlerimiz 18 Mayıs'tan itibaren tedbir olarak gözetim altına alındılar. Şu ana kadar gözetim altında bulunan, terhis olacak gençlerimiz arasında herhangi bir vakaya rastlanmadı. Amacımız, Mehmetçiği birliklerinden evlerine sağlam olarak göndermek, evlerinden birliklerimize gelecek gençlerimizin de sağlam şekilde birliklere intikalini sağlamaktır."

Türkiye dünyanın her yerinden hasta kabul edecek

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAS¸) ile 81 ilin valiliklerine "Kovid-19 Pandemisi Su¨resince Uluslararası Sagˆlık Turizmi Kapsamında U¨lkemize Gelecek Hasta ve Hasta Yakınları Hakkındaki Tedbirler"i içeren yeni bir yazı gönderdi. Sagˆlık turizmi kapsamında hasta kabul edilecek branş ve alanlar, hasta ve refakatçilerinin Türkiye'ye giriş yapabileceği kara ve hava yolu noktaları ile hasta ve refakatçilerinin kabul edileceği hastanelere ilişkin şartlar belirlendi.

Bakanlık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında normalleşme sürecinde uluslararası sağlık turizminin kapsamını genişletti. Daha önce 31 ülkeyle sınırlandırılan sağlık turizminin kapsamı, "tüm ülkelerden gelecek hastalar" şeklinde değiştirildi. Buna göre, Türkiye'ye uluslararası sağlık turizmi amacıyla tüm ülkelerden gelen hastalar kabul edilecek. Tıpta uzmanlık tüm ana dal ve yan dal branşları ile üremeye yardımcı tedavi uygulamaları, organ nakli, kemik iliği nakli, kök hücre nakli, robotik cerrahi, bariatrik cerrahi ve girişimsel radyoloji alanlarında hasta kabul edilecek.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, camilerin yeniden ibadete açılma sürecini AA'ya anlattı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camilerin yeniden ibadete açılma sürecini AA muhabirine anlattı.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle camilerde ara verilen cemaatle ibadete, Fatih Camisi'nin avlusunda kendisinin kıldıracağı cuma namazıyla başlanacağını belirten Erbaş, şöyle konuştu:

"İnşallah yarın bütün illerimizde, ilçelerimizde müftülüklerimizin merkez camilerinde, camilerimizden ayrı kalışımız ve yeniden buluşmuş olmamızın şükrünü eda etmek için 1003 müftülüğümüz 1003 şükür kurbanı kesecek ve fakir fukara insanlara bu kurban etleri ikram edilecek.

Fatih Sultan Mehmet'in türbesinde, okunan hatimlerin de duasını yapacağız. Belki önümüzdeki, belki daha sonraki haftalarda Sultan Ahmet Camimizin avlusunda, meydanında cuma namazı kılmayı planlıyoruz. Kademeli olması açısından önce öğle ve ikindi namazlarının camide cemaatle kılınması için karar alındı. Diğer namazlara (sabah, akşam, yatsı) da kademeli olarak birkaç hafta sonra başlayacağız."

Türkiye "5 stratejik konuda" çalışma başlattı

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını sonrası da önlem alınması gerekli stratejik konularla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla çalışmalara başlandığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu'nun başlattığı çalışmayla "gıda arz güvenliği", "biyogüvenlik", "siber güvenlik ve iletişim altyapısı", "tıbbı cihaz" ile "ilaç ve aşı" alanlarında Türkiye'deki eksiklerin tespit edilmesi ve gerekli teknolojilerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Kurul Başkan Vekili Prof. Dr. Hasan Mandal, "Hem mevcut salgın durumunun etkilerine hem de uzun vadede dünyada ortaya çıkabilecek yeni kriz senaryolarının bertaraf edilebilmesine odaklanıyoruz ve bu kapsamda kısa, orta ve uzun vadeli politika önerileri geliştireceğiz." ifadesine yer verdi.

YKS ile MSÜ'ye başvuran adayların sınav merkezi değişiklik talepleri alınacak

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (MSÜ) başvuran adayların atamalarının, ilgili sınava başvurularında birinci sırada tercih ettikleri sınav merkezlerine yapıldığı belirtildi.

Duyuruda, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle atandıkları sınav merkezinin bulunduğu ilden farklı bir ilde ikamet etmek zorunda kalan ve bu nedenle sınav merkezi değişikliği yapmak isteyen adaylar, sınav merkezi değişiklik taleplerini dilekçe gibi yollarla daha önce ÖSYM'ye göndermiş olan adaylar dahil, sınav merkezi değişikliği taleplerini değerlendirilmek üzere 29 Mayıs 09.00-23.59 saatleri arasında 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresinden Başkanlığımıza iletebileceklerdir." bilgisi verildi.

MEB'den YKS'ye hazırlanan öğrencilere çevrimiçi deneme sınavı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde öğrencilere katkı sağlamak ve uzaktan eğitimi desteklemek amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan 12'nci sınıf öğrencileri için çevrimiçi çözümlü mini deneme sınavları başlatacak. İlki 30 Mayıs'ta gerçekleştirilecek sınavlar 2 oturum halinde yapılacak. Sınav sonunda her öğrenciye karne verilecek. Karnede Türkiye, il ve ilçe sıralaması da yer alacak.

Hayat boyu öğrenme kurumlarındaki kursiyerlere telafi eğitimi verilecek

"Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, hayat boyu öğrenme kurumlarında eğitim öğretim gören kursiyerlere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eksik kalan konular için telafi eğitimi yapılacak. Eksik kalan eğitim öğretim için yapılacak telafi eğitimi ile ilgili hususlar Bakanlıkça belirlenecek.

Yabancı öğrenciler de EBA'dan yararlanıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle okullarda 23 Mart'tan itibaren yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından, çeşitli nedenlerle Türkiye'de bulunan ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde öğrenim gören yaklaşık 800 bin öğrencinin de uzaktan eğitim sistemine dahil edildiğini belirtti.

Selçuk, "Yabancı öğrencilerimiz de Türk akranları ile birlikte TRT-EBA TV aracılığı ile derslerini takip ediyor, EBA üzerinden düzenlenen çevrim içi derslere katılarak binlerce ders içeriğine ulaşabiliyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA