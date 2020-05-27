Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar Türkiye'de son 24 saatte 948 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu, 28 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 158 bin 762, can kaybının ise 4 bin 397 olduğu, 1492 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 121 bin 507'ye ulaştığı açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 948 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu, 28 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 158 bin 762, can kaybının ise 4 bin 397 olduğu, 1492 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 121 bin 507'ye ulaştığı açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 19 bin 853 yeni test yapıldı, 948 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 28 hasta vefat etti, 1492 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 873 bin 607, vaka sayısı 158 bin 762, vefat sayısı 4 bin 397 olarak kayıtlara geçti. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 739, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 338, iyileşen hasta sayısı 121 bin 507 oldu.

Bakan Koca, Twitter hesabından, son verilere ilişkin, "İyileşen hasta sayısında, bugün önemli bir artış var. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında ise azalma devam ediyor. Elde edilen başarı, 83 milyonun gösterdiği uyumun sonucu. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Cezayir ve Endonezya Cumhurbaşkanları ile görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefon görümesi gerçekleştirdi. Karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulunulan görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele başta olmak üzere ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulunulan görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele başta olmak üzere ikili ilişkileri güçlendirmeye dönük adımlar ele alındı.

Türkiye, koronavirüsle mücadele kapsamında Afrika ülkesi Çad'a tıbbi yardım malzemesi gönderdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığınca hazırlanan yardım malzemeleri, Çad'a ulaştı. Erdoğan'ın tıbbi yardım malzemesi gönderilen Çad'ın Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno'ya yazdığı mektup yetkililere teslim edildi.

63 ildeki 395 yerde karantina kaldırıldı

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, arife günü başlayan ve 81 ilde Ramazan Bayramı boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Türkiye genelinde kısıtlamaya genel itibarıyla uyulurken, İçişleri Bakanlığı, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması boyunca ihlalde bulunan 47 bin 831 kişi hakkında adli ya da idari işlem yapıldığını bildirdi. Bakanlık, 25 ildeki 2 belde, 17 köy, 45 mahalle ve 2 mezrada karantinanın devam ettiğini, 63 ildeki 395 yerde ise karantinanın kaldırıldığını duyurdu.

Bakanlık ayrıca, koronavirüs salgını döneminde dünya genelinde aile içi ve kadına yönelik şiddet olayları artarken, Türkiye'de bu olayların azaldığını bildirdi. Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görülmeye başlandığı 11 Mart'tan önceki ve sonraki 70 günlük dönem kıyaslandığında ise polis/jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen aile içi ve kadına yönelik şiddet olay sayısında yüzde 7'lik, hayatını kaybeden kadın sayısında yüzde 31'lik azalma görüldüğü belirtildi.

Bakan Koca'dan "tedbirli olmalıyız" uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasının sona erdiğine değinerek, "Uzun zamandır uzak kaldığımız hayata özlemle dönüyoruz. Dünyada ilk koronavirüs vakasının görüldüğü günlerden öncesine dönmek? Bu henüz mümkün görünmüyor. Tedbirli olmalıyız. Evimizin kıymetini bilmeye yine devam etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA