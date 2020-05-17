Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 1368 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı kondu, 44 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 149 bin 435 ve can kaybı 4 bin 140 olurken 1825 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 109 bin 962'e ulaştı.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
17.05.2020 23:10 | Son Güncelleme: 17.05.2020 23:10

Türkiye'de son 24 saatte 1368 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı kondu, 44 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 149 bin 435 ve can kaybı 4 bin 140 olurken 1825 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 109 bin 962'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 42 bin 236 test yapıldı. Bu kapsamda 1610 kişiye Kovid-19 tanısı kondu.

Tablonun güncel verilerine göre, bugün 35 bin 369 test yapıldı. Bu kapsamda 1368 kişiye Kovid-19 tanısı kondu. Son 24 saatte 44 kişi vefat etti, 1825 hasta iyileşti.

Toplam test sayısı 1 milyon 624 bin 994, vaka sayısı 149 bin 435, vefat sayısı 4 bin 140, yoğun bakımdaki hasta sayısı 914, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 468, iyileşen sayısı ise 109 bin 962 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından, "Yeni vaka sayımızda beklenen düzeyde bir düşüş gerçekleşti. Bazı verilerse genel seyir içinde olağan değişkenlikler gösterdi. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın ve ertesi gün evde kalalım." ifadelerini paylaştı.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de şehirlerin işlek cadde ve sokakları boş kaldı. Polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının ihlaline karşı sokak, park ve caddelerde uygulama yaptı.

65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı

Yeni tip koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşlar, 12.00-18.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile bir haftalık aranın ardından yeniden sokağa çıktı.

Vatandaşlar, güneşli havanın tadını çıkardı. Bazıları spor yaparak, bazıları da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan yollarda yürüyerek zaman geçirdi. Kimi vatandaşlar evcil hayvanlarını gezdirdi, tek başına sokağa çıkmakta zorluk yaşayanlara ise refakatçileri eşlik etti.

Park ve bahçelerin çevresinde önlem alan polis ekipleri, sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda vatandaşları uyardı.

AFAD: Yurtlarda karantinaya alınan 74 bin 898 kişiden 65 bin 243'ü tahliye edildi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yurtlarda karantinaya alınan 74 bin 898 kişiden 65 bin 243'ünün tahliye edildiğini bildirdi.

Açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışından Türkiye'ye getirilen ve 14 günlük karantina süresini yerleştikleri yurtlarda dolduran vatandaşların memleketlerine ücretsiz gönderildiği vurgulandı. 77 ildeki 161 Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtları ile özel yurtlarda karantina uygulamasının yapıldığı ifade edilerek buralarda 2 bin 2 personelin görevlendirildiği kaydedildi.

Karantinaya alınan 74 bin 898 kişiden 65 bin 243 kişinin evlerine gönderildiği, Türk Kızılayın 3 milyon 639 bin 61 öğün yemek dağıttığı ifade edildi.

"Yaz Mevsimi Trafik Tedbirleri" genelgesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen genelgeye göre, 1 Haziran-1 Ekim tarihlerinde uygulanacak trafik tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçları ve otobüslerde yüzde 50 doluluk kriteri ve maske kullanımı titizlikle takip edilecek.

Denetimlerde sürücü ve yolculara yönelik bilgilendirme ve uyarılar yapılırken sosyal mesafe kuralına dikkat edilecek.

ABD ve Almanya'da bulunan Türk vatandaşları yurda getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nin Houston kentinden kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak, Ordu-Giresun Havalimanı'na indi.

Uçaktaki 296 yolcudan 288'i, alınan tedbirler altında havalimanında bekletilen otobüs ve minibüslere bindirildi. Araçlar daha sonra polis eşliğinde, vatandaşların 14 gün karantinada kalacağı Trabzon'daki yurtlara gitmek üzere hareket etti. Uçaktaki 8 Türk vatandaşının ise uçakla İstanbul'a gönderildiği öğrenildi.

Aynı talimat doğrultusunda, Almanya'daki 157 Türk vatandaşını taşıyan THY uçağı ise Kayseri Havalimanı'na indi.

Uçağa giren sağlık ekipleri, yolcuları sağlık kontrolünden geçirdi. Daha sonra pasaport kontrolü yapılan yolcular, apronda bekletilen otobüslere bindirildi. Almanya'dan getirilen Türk vatandaşları, otobüslerle karantina sürecini geçirecekleri Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Melikgazi Yurdu'na yerleştirildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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