Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 1635 kişiye yeni tip koronavirüs tanısı konulduğunu, 55 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 144 bin 749, toplam can kaybının 4 bin 7 olduğunu açıkladı.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
15.05.2020 00:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 00:10

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 1635 kişiye yeni tip koronavirüs tanısı konulduğunu, 55 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 144 bin 749, toplam can kaybının 4 bin 7 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 34 bin 821 test yapıldı. Bu kapsamda 1635 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 55 hasta vefat etti, 2 bin 315 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 508 bin 824, toplam vaka sayısı 144 bin 749 ve toplam vefat sayısı 4 bin 7'ye ulaştı. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 963, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 508, iyileşen hasta sayısı 104 bin 30 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından, "Toplam test sayısında 1,5 milyonu geçtik. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Toplam vaka sayımızda iyileşme oranı yüzde 71,8. Yeni hayat tarzımız kontrollü sosyal hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu: maske artı 1,5 metre sosyal mesafe." paylaşımında bulundu.

Vefa Sosyal Destek grupları 5 milyon 674 bin haneye ulaştı

İçişleri Bakanlığı, Vefa Sosyal Destek Gruplarının 5 milyon 674 bin 281 haneye ulaştığını bildirdi.

Vefa iletişim sistemi üzerinden, 1 milyon 980 bin 795 seyahat izin belgesi başvurusunun yapıldığı açıklanırken, 806 bin 767 başvurunun onaylandığı kaydedildi.

Onaylanan seyahat izin belgelerinin 189 bin 386'sının tedavi amaçlı olduğuna işaret edilirken, "94 bin 220'si geçici süreyle farklı illerde bulunanlar, 80 bin 875'i birinci derece yakını vefat eden veya ağır hastalığı bulunanlar, 4 bin 375'i çay üreticisi ve refakatindekiler, 437 bin 911'i ise diğer başvurular oldu." bilgisi paylaşıldı.

Çalışma hayatında normalleşme talepleri

İşçi ve işveren konfederasyonları "çalışma hayatında normalleşme dönemi" taleplerini açıkladı. Türk-İş, Hak-İş ve TİSK, Kovid-19 salgını sonrası, Kısa Çalışma Ödeneği'nin yeni normalleşmeye geçiş programıyla uyumlu hale getirilerek 2020 sonuna kadar uzatılmasını istedi.

Üç konfederasyonun ortak açıklamasında, sigortalılık ve prim ödeme şartı aranmaksızın tüm çalışanların Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalandırılması, istihdamını koruyan işletmelerin normalleşme sürecinde ilave teşviklerle desteklenmesi taleplerine de yer verildi.

Açıklamada, "İşçi-işveren-kamu demeden ortak ve eş güdümlü hareket etmemiz gereken bir süreç içerisindeyiz. Olumlu bakış açımızı sürdürerek, panik olmadan, el ele vererek, birlikte üreterek, bu süreci hep birlikte geride bırakacağımıza inancımız tam." ifadelerine yer verildi.

AFAD: "Koronavirüsle mücadelede 71 milyon 294 bin 214 lira harcandı"

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 71 milyon 294 bin 214 lira harcandığını bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle yurt dışından Türkiye'ye getirilen ve 14 günlük karantina sürelerini yurtlarda geçiren üniversite öğrencileri ve ihtiyaç sahiplerinin, memleketlerine ücretsiz gönderildiği belirtildi.

77 ildeki 165 Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtları ile özel yurtlarda karantina uygulamasının yapıldığı ifade edilerek, buralarda 2 bin 9 personelin görevlendirildiği kaydedildi.

Meslek liseliler dezenfeksiyon yapan robot yaptı

Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, ultraviyole ışınlarıyla dezenfeksiyon yapan robot geliştirildi.

Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında geliştirilen robotla yoğun bakım odaları, servis odaları, asansör kabinleri, koridorlar gibi hastane ortamları dahil birçok kapalı alan, ultraviyole ışınlarıyla kendi kendine dezenfekte edilebilecek.

Robot, yüzeyin şekli ve konumu ne olursa olsun 360 derece dönebilen mikrop öldürücü ultraviyole radyasyon tu¨pleri sayesinde dezenfeksiyon işlemini yapabiliyor.

Evde kalmak ekosisteme verilen zararı gözler önüne serdi

İklim Başmüzakerecisi Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, "Korona geldi, hayat durdu, dünya nefes aldı. Bu sayede doğaya, ekosisteme, doğal yaşama ve biyolojik çeşitliliğe verilen zararı görmüş olduk." değerlendirmesini yaptı.

Birpınar, "Kovid-19, bizlere iklim değişikliğine uyum için ne kadar çok çaba göstermemiz gerektiğini gözler önüne seriyor. Evet, iklim değişikliği çok uzak bir tehdit değil esasında, koronavirüs gibi yanı başımızda." tespitinde bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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