Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
07.05.2020 00:28 | Son Güncelleme: 07.05.2020 00:28

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 253 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 64 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 131 bin 744'e, toplam can kaybının ise 3 bin 584'e ulaştığı açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 253 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 64 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 131 bin 744'e, toplam can kaybının ise 3 bin 584'e ulaştığı açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 30 bin 303 test yapıldı. Bu kapsamda, 2 bin 253 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 64 hasta vefat etti, 4 bin 917 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 234 bin 724, toplam vaka sayısı 131 bin 744, toplam vefat sayısı 3 bin 584 oldu. Toplamda, son rakamlara bakıldığında, yoğun bakımdaki hasta sayısı 1278, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 669, iyileşen hasta sayısı 78 bin 202 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç duyan hasta sayısı azaldı. Yeni vaka sayısında, sokağa çıkma kısıtına ara verilen günlerden kaynaklanan, beklenen sınırlar içinde bir artış oldu. Virüs, bulduğu her fırsatı kullanıyor. Tedbirlere mutlaka uymalıyız." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Kovid-19 ile mücadelede son durumu ve tedbirleri görüşmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı.

Bakan Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde video konferansla gerçekleşen toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Koca, Türkiyenin koronavirüse karşı mücadelesinde ilk dönemi tamamladığını belirterek, "Bazı kısıtları esnettiğimiz yeni döneme isim vermeyi yararlı buluyoruz. Mücadelemiz için fikir verecek bu isim 'Kontrollü Sosyal Hayat'tır." dedi.

Koca, AVM'lerin açılmasına ilişin olarak, "Eskisi gibi herkes istediği zaman AVM'ye gidebilir, olmayacak. Belli bir oranın üzerinde kişi, AVM veya işletme içinde olamayacak. Bununla ilgili rehberler yayınlanıyor olacak. Restoran, lokantalar ve kafeler, AVM'ler açılıyor diye açılacak mı? Hayır, açılmayacak, böyle bir karar yok. Yani restoranlar, kafeler, lokantalar; AVM'leri işletme sahipleri açıyor olsalar da şu süreçte bu işletmeler, kapalı olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sudan'da Kovid-19 tanısı konulan ve tedavi edilmeyerek evine gönderilen 55 yaşındaki Mehmet Hanefi Aydın'ın Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

Maldivlerden 209 Türk vatandaşı THY uçağıyla Ankara'ya getirildi

Maldivler'deki Türk vatandaşlarından 209'u, Kovid-19 önlemleri kapsamında Ankara'ya getirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kovid-19, kanser, parkinson gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere 32 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını bildirdi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) öğretim üyeleri ve öğrencileri, uzun süre kullanım sonucu sağlık çalışanlarında neden olduğu ağrılara son vermek için siperlik ve maske aparatlarında yeni tasarım geliştirdi.

Noterlerde "tek-çift" uygulaması 1 Haziran'da değişebilir

Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Cin, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir gün tek, bir gün çift noterliklerin çalışmasına ilişkin uygulamanın, 1 Haziran'a kadar devam edeceğini düşündüklerini belirterek, "1 Haziran'da belki uygulama değişebilir. Noterliklerin tümü normal düzende çalışmaya başlayabilirler. Tahminiz o yönde." dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, koronavirüs iletişim stratejisini, Türk Kızılay Dergisi 1868'e anlattı. Altun, "Yurt içi ve yurt dışında salgına karşı en etkili mücadeleyi veren ülke olmamıza rağmen uluslararası medya ne yazık ki Türkiye'nin başarısını görmezden gelebiliyor." dedi.

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'daki merkezi sınavda öğrencilere her bir oturum için ayrı maske verileceğini bildirdi.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu, 2019 Hava Kirliliği Raporu'nu, sosyal medyadan canlı yayımlanan basın toplantısıyla açıkladı. Bozoğlu, Kovid-19 tedbirlerinin hava kirliliğini azalttığını ancak sorunun tümüyle ortadan kalkmadığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çankaya Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Koordinasyon Merkezi'ne teşekkür ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren ilahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu'nun ailesini telefonla arayarak, taziyelerini iletti.

MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Kovid-19 salgını ve ramazan dolayısıyla kan stokları azalan Türk Kızılayın çağrısı üzerine kan bağışı kampanyası başlattı.

Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) Eş Başkanı Gunn Marit Helgesen, Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle mücadelesini, net bir yönetim ve liderlikle sürdürdüğünü belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı, Kovid-19 tedavisi gören 3 personelin iyileştiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığından berber ve kuaförlerin çalışma esaslarıyla ilgili genelge

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine, 11 Mayıs'ta açılacak berber, güzellik salonu ve kuaförlerle ilgili yeni bir genelge gönderdi.

Genelgeye göre berber, güzellik salonu ve kuaförler 09.00-21.00 saatlerinde çalışacak, müşterilere randevu sistemiyle hizmet verilecek. Çalışanlar maske kullanacak, müşteriler ise yapılacak işleme göre maskeyi çıkarabilecek. Saç kesimi, yıkama ve boyamada kullanılan havlu, önlük gibi malzemeler tek kullanımlık malzeme olacak.

Berberlerde jilet, ustura ile sakal tıraşı hizmeti, geçici süreliğine verilmeyecek. Sakal tıraşı, makineyle kısaltılma şeklinde yapılabilecek. Kadın kuaförleri ve güzellik merkezlerinde de cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetleri geçici süreliğine verilmeyecek.

İçişleri Bakanlığı 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunanlar ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarına ilişkin genelge yayımladı.

Buna göre, 65 yaş üstü vatandaşlar ve ihtiyaç halinde refakatçileri, 10 Mayıs Pazar günü, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı 57 ilde olmak üzere, 11.00-15.00 saatlerinde, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak kaydıyla maskeyle dışarı çıkabilecek.

14 yaş ve altı çocuklar 13 Mayıs Çarşamba, 15-20 yaşındakiler ise 15 Mayıs Cuma günü 11.00-15.00 saatlerinde maske takarak, sosyal mesafeye uyarak sokağa çıkabilecek.

Bakanlık ayrıca 8 Mayıs Cuma günü saat 24.00 ile 10 Mayıs Pazar günü saat 24.00 arasında 24 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin olarak da valiliklere genelge gönderdi

Buna göre, 8 Mayıs'ta market, bakkal ve manavlar saat 23.00'e kadar faaliyet gösterebilecek. Bu iş yerleri, 9 ve 10 Mayıs'ta kapalı olacak.

Anneler Günü dolayısıyla cumartesi ve pazar günleri, çiçek satan iş yerleri, evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.

Kuveyt'te bulunan 340 Türk vatandaşı, Kovid-19 önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun 'mezar' paylaşımı ortaya çıktı: Dünyaya bel bağlamayın Haberler
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun "mezar" paylaşımı ortaya çıktı: Dünyaya bel bağlamayın
Milyarder Rus iş insanı Dmitriy Bosov intihar etti Haberler
Milyarder Rus iş insanı Dmitriy Bosov intihar etti
Son Dakika: Kredi değerlendirme kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti Haberler
Son Dakika: Kredi değerlendirme kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vaka sayısındaki iki günlük artışın nedenini anlattı Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vaka sayısındaki iki günlük artışın nedenini anlattı
Yerli solunum cihazında ilk ihracat tanesi 17.500 dolardan Litvanya'ya gerçekleştirildi Haberler
Yerli solunum cihazında ilk ihracat tanesi 17.500 dolardan Litvanya'ya gerçekleştirildi
MetroPOLL'un son anketinde Meral Akşener sürprizi! Erdoğan'ın ardından ikinci oldu Haberler
MetroPOLL'un son anketinde Meral Akşener sürprizi! Erdoğan'ın ardından ikinci oldu
Son dakika: 24 ilde hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları netleşti! Anneler Günü unutulmadı
Son dakika: 24 ilde hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları netleşti! Anneler Günü unutulmadı
TL'ye değer kaybettirmeye çalışan İngilizler, temerrüde düşerek kendi oyunlarının kurbanı oldu
TL'ye değer kaybettirmeye çalışan İngilizler, temerrüde düşerek kendi oyunlarının kurbanı oldu
Hakkarili gençler, Türkiye'nin en zehirli yılanı koca engerekle oynayıp doğaya saldılar
Hakkarili gençler, Türkiye'nin en zehirli yılanı koca engerekle oynayıp doğaya saldılar
Fransız ekibi Paris Saint-Germain koronavirüs için 100 bin euro bağışladı
Fransız ekibi Paris Saint-Germain koronavirüs için 100 bin euro bağışladı
Bursa'da yasağı dinlemeyerek sokağa çıkan bir grup genç, polis otosunu görünce böyle kaçtı
Bursa'da yasağı dinlemeyerek sokağa çıkan bir grup genç, polis otosunu görünce böyle kaçtı
Yunan ekibi Olimpiakos Antalyasporlu Sinan Gümüş'ün peşinde
Yunan ekibi Olimpiakos Antalyasporlu Sinan Gümüş'ün peşinde
Ukrayna'da gizli roket projesini Rusya'ya sızdırmaya çalışan ajan yakalandı
Ukrayna'da gizli roket projesini Rusya'ya sızdırmaya çalışan ajan yakalandı
Kontrolden çıkan otomobil markete girdi, ortalık savaş alanına döndü
Kontrolden çıkan otomobil markete girdi, ortalık savaş alanına döndü
Nacionalli futbolcular şampiyon olduklarını antrenmanda hopörlerden çalan şarkıyla öğrendi
Nacionalli futbolcular şampiyon olduklarını antrenmanda hopörlerden çalan şarkıyla öğrendi
Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile yollarını ayırıyor
Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile yollarını ayırıyor
Koronavirüs salgınında alınan 4 tedbir son ana kadar kaldırılmayacak
Koronavirüs salgınında alınan 4 tedbir son ana kadar kaldırılmayacak
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, liglerin başlamaması için çağrı yaptı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, liglerin başlamaması için çağrı yaptı
Konyaspor'dan TFF'ye tepki: Başlama kararını teknik heyetler, futbolcular ve sahada ter döken diğer çalışanlar vermeli
Konyaspor'dan TFF'ye tepki: Başlama kararını teknik heyetler, futbolcular ve sahada ter döken diğer çalışanlar...
Alman Hükumeti, Bundesliga'da liglerin mayısın ikinci yarısında başlayacağını duyurdu
Alman Hükumeti, Bundesliga'da liglerin mayısın ikinci yarısında başlayacağını duyurdu
Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
TFF'nin ligleri başlatma kararını eleştiren Rıza Çalımbay: Bu karar kesinlikle Bilim Kurulu'ndan dönmeli
TFF'nin ligleri başlatma kararını eleştiren Rıza Çalımbay: Bu karar kesinlikle Bilim Kurulu'ndan dönmeli
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yeni dönemin adı Kontrollü Sosyal Hayat'tır
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yeni dönemin adı Kontrollü Sosyal Hayat'tır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Liglerin başlamasıyla ilgili kararın sorumluluğu federasyonundur
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Liglerin başlamasıyla ilgili kararın sorumluluğu federasyonundur
Barcelona'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Bakambu, Galatasaray'ın radarına girdi
Barcelona'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Bakambu, Galatasaray'ın radarına girdi
'Yeni vaka sayısında artış oldu' diyen Bakan Koca'dan vatandaşlara çağrı: Tedbirlere mutlaka uymalıyız
"Yeni vaka sayısında artış oldu" diyen Bakan Koca'dan vatandaşlara çağrı: Tedbirlere mutlaka uymalıyız
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 260 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 260 bini aştı
Mart ayında koronavirüse yakalanan Juventuslu Paulo Dybala'nın testi negatif çıktı
Mart ayında koronavirüse yakalanan Juventuslu Paulo Dybala'nın testi negatif çıktı
Sosyal medyadan paylaşınca yasağı deldiği ortaya çıktı, 15 bin lira ceza kesildi
Sosyal medyadan paylaşınca yasağı deldiği ortaya çıktı, 15 bin lira ceza kesildi
Bakan Koca'nın kalabalık olmasına tepki gösterdiği İstiklal'de yine aynı görüntü ortaya çıktı
Bakan Koca'nın kalabalık olmasına tepki gösterdiği İstiklal'de yine aynı görüntü ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Hüseyin İnan Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mehmet Cahit Turhan
Magazin Tarkan Sibel Can Hande Erçel Safiye Soyman
Spor Gökhan Gönül Loris Karius Ahmet Ağaoğlu Nenad Bjelica Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mayıs Haziran Açıklama Türk Lirası
Şu an buradasınız: Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.5.2020 00:39:08. #1.14#
title