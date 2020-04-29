Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 5 bin 18 kişinin iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 38 bin 809'e yükseldiğini açıkladı.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
29.04.2020 00:22 | Son Güncelleme: 29.04.2020 00:22

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 5 bin 18 kişinin iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 38 bin 809'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 29 bin 230 test yapıldı. Bu kapsamda 2 bin 392 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 92 hasta vefat etti, 5018 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 948 bin 115, toplam vaka sayısı 114 bin 653, toplam vefat sayısı 2 bin 992, toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1621, toplam solunum cihazına bağlı hasta sayısı 845, toplam iyileşen hasta sayısı 38 bin 809 oldu.

Bakan Koca, paylaşımında, "Son 24 saatte 5 binden fazla hastamız iyileşti. İyileşen toplam hasta sayımız 40 bine yaklaştı. Yoğun bakım ve entübe sayısında düşüş sürüyor. Yeni vaka sayısı öngörülen seyirde. Çok yakında 1 milyon testi aşmış olacağız. Bu başarıyı riske atmayalım." ifadesini kullandı.

"Bir müddet daha dişimizi sıkacağız"

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında yaptığı konuşmada, "Bu süreçte fedakarlık yapmaz ve salgını diğer ülkelerle eş zamanlı olarak geride bırakmazsak çok daha ağır kayıplar yaşayacağımızı da biliyoruz. Bunun için hep birlikte sabrettik ve inşallah neticeye doğru yaklaşıyoruz. Bir müddet daha dişimizi sıkacağız, güzel günlere de kavuşacağız." diye konuştu.

Erdoğan ayrıca, "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında bugüne kadar açıkladığımız desteklerin tutarı 200 milyar lirayı buluyor. Bu, Türkiye'de doğrudan reel sektöre ve en alt gelir grubuna verilmiş en büyük destek rakamıdır." değerlendirmesinde bulundu.

- Türkiye'den ABD'ye tıbbi yardım malzemesi

Türkiye, Kovid-19'la mücadeleye destek amacıyla dünya genelinde salgından en fazla etkilenen ülkelerden ABD'ye, cerrahi maske, yüz koruyucu siperlik, N95 maske ve tulum olmak üzere çok sayıda önleyici sağlık malzemesi gönderdi.

Milli Savunma ile Sağlık bakanlıklarınca hazırlanan malzemeler, A 400M tipi dev nakliye uçağına yüklendi. Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan ABD'ye hareket eden uçaktaki yardım malzemesi kolilerinin üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsunun yanı sıra Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." sözlerine Türkçe ve İngilizce yer verildi.

"Bu karanlık günleri uluslararası dayanışma ile geride bırakacağız"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından, Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan ABD'ye Türkiye'nin tıbbi malzeme yardımına ilişkin İngilizce paylaşımda bulundu.

Altun, paylaşımında, "Bu zor günlerde, dostlarımız ve müttefiklerimiz ile dayanışma içinde olmaya devam ediyoruz. Türk halkının ABD'ye armağanını taşıyan uçak bugün sabah saatlerinde Türkiye'den yola çıktı. Bu karanlık günleri uluslararası dayanışma ve iş birliği ile geride bırakacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 ile mücadele için yüzde yüz yerli numune alma kabini üretildi

Kovid-19 tanı ve teşhis aşamalarında, sağlık görevlilerinin şüpheli vakalarla temasını önlemek ve koruyucu alan oluşturmak amacıyla yüzde yüz yerli numune alma kabini tasarlandı.

Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde üretilen "Numune Alma Kabini" Ankara Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesinde kullanılmaya başlandı.

Üretilen kabin, Kovid-19 ile mücadelede hastalara tanı konulabilmesi için burun ve boğazdan sürüntü yöntemiyle numune alan sağlık çalışanlarının kişiyle temasını önlüyor. Kabin sayesinde, numune alınan kişide eğer hastalık varsa sağlık çalışanına bulaşma riski de engelleniyor.

Duruşmaların ertelendiği tarih 15 Haziran'a kadar uzatıldı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, adalet hizmetlerinde Kovid-19'a karşı alınacak tedbirlerle ilgili video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen koordinasyon toplantısının ardından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Salgına yönelik çıkacak olumlu tabloya göre Sayın Cumhurbaşkanımızın, 15 Haziran olarak belirlediği bu süreyi daha öne çekme ihtimali de bulunmaktadır. Durma süresi kapsamında, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından duruşmaların ertelendiği 15 Haziran'a kadar uzatılmıştır. Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileriyle de bu sürelerin 15 Haziran öncesine çekilebilmesi ya da daraltılabilmesi de mümkündür. Uzağı yakın etmek bizim elimizdedir."

Tüm tedbirlere rağmen dışarıyla teması sıfıra indirmenin mümkün olmadığını, zorunlu nakiller, hastaneye sevk, dışarıdan ürün tedariki gibi durumların devam ettiğini belirten Bakan Gül, şöyle konuştu:

"Bugün itibarıyla 4 ayrı ceza infaz kurumundan 120 tutuklu ve hükümlüye Kovid-19 tanısı konulmuş durumdadır. Tamamı hastanelerde tedavi altına alınmışlardır, yoğun bakımda kalan tutuklu-hükümlü bulunmayıp genel sağlık durumları iyidir. Sağlık Bakanlığımızla sıkı bir koordinasyonla bu süreci yakından takip etmekteyiz."

Rusya'daki akciğer hastası tıp öğrencisi, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Rusya'da tıp öğrencisi olan akciğer hastası Haluk Hasan Seyithanoğlu'nu ambulans uçakla ülkesine getirdik. Koronavirüs salgını sebebiyle Rusya'da ameliyatı yapılamayan kardeşimiz, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tedavi altına alındı. Kendisine geçmiş olsun diliyorum."

Yurtlarda karantinaya alınanlardan 33 bin 708'i tahliye edildi

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs nedeniyle bugüne kadar 77 ildeki 153 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu ile özel yurtlarda, büyük bölümü yurt dışından getirilenler olmak üzere 62 bin 854 kişi karantinaya alındı.

Yurtlarda 14 günlük karantina sürelerini tamamlayarak tahliye edilenlerin sayısı, bugün itibarıyla 33 bin 708'e ulaştı. Bu kişilerden üniversite öğrencileri ve ihtiyaç sahipleri, AFAD'ın koordinesinde memleketlerine ücretsiz gönderildi.

Türk Konseyi Sağlık Bakanları Toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 10 Nisan'da gerçekleştirilen Türk Konseyi Liderler Zirvesi'nde alınan karar gereği "Türk Konseyi Sağlık Bakanları Toplantısı" düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'ni Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın temsil ettiği toplantıya, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Macaristan Sağlık Bakanlarının yanı sıra DSÖ Avrupa Direktörü ve Türk Konseyi Genel Sekreteri de katıldı.

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, üyeler arasında iş birliğini güçlendirme konusunda mutabakata varıldı.

İçişleri Bakanlığından "Sokağa Çıkma Kısıtlaması" Genelgesi

İçişleri Bakanlığı, 30 Nisan saat 24.00 ile 3 Mayıs saat 24.00 arasında 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin illere genelge gönderdi.

Genelgeyle 30 Nisan saat 24.00 ile 3 Mayıs saat 24.00 arasında Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

Buna göre, 1 Mayıs'ta market, bakkal ve manavlar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Bu iş yerleri, 2 ve 3 Mayıs'ta kapalı olacak.

Ramazan münasebetiyle 30 Nisan Perşembe market, bakkal ve manavların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlendi. Vatandaşlar, 1 Mayıs'ta araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın market, bakkal ve manava gidebilecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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