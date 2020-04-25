Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 122 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 109 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 104 bin 912'ye, can kaybının 2 bin 600'e ulaştığı açıklandı.

25.04.2020 00:18 | Son Güncelleme: 25.04.2020 00:18
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 122 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 109 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 104 bin 912'ye, can kaybının 2 bin 600'e ulaştığı açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 38 bin 351 test yapıldı. Bu kapsamda 3 bin 122 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 109 hasta vefat etti, 3 bin 246 hasta ise iyileşti.

Toplam test sayısı 830 bin 257, toplam vaka sayısı 104 bin 912, toplam vefat sayısı 2 bin 600, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1790, toplam entübe hasta sayısı 929, toplam iyileşen hasta sayısı 21 bin 737 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Son 24 saat içinde taburcu olan hasta sayısı, bugüne kadar iyileşen toplam hasta sayısının yaklaşık yüzde15'ini oluşturuyor. Taramada, erken tanı ve tedavide başarılıyız. Bu noktadan geri dönüş olmamalı. Alınan sonuçlara tedbirle destek şart. Bize güç verin." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler ve normalleşme sürecinin koordinasyonunu değerlendirdi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Koca ve Pakdemirli, Sağlık Bakanlığı'nda bir araya geldi. Görüşmede, salgına yönelik alınan tedbirler ve normalleşme süreci masaya yatırıldı. Salgının tarım ve hayvancılık üzerindeki etkileri, mevsimlik tarım işçilerine yönelik sağlık tedbirleri, tarım üretiminin seyri ve gıda arz güvenliğinin ele alındığı görüşmede, ayrıca salgın sonrası atılacak adımlar için bakanlıklar arası koordinasyon planlandı.

Sağlık Bakanlığı, salgınla mücadele kapsamında, ramazanda etkinlik, eğlence, fuar ve çarşı faaliyetleri ile türbe ziyaretlerinin yapılmaması, iftar organizasyonları gerçekleştirilmemesi gerektiğini belirtti.

Bakanlık tarafından hazırlanan enfeksiyon kontrol önlemleri kapsamında, Kovid-19 hastalığının seyri ve bilimsel gelişmelere göre, ramazanda alınması gereken tedbirler güncellendi.

MSB haftada 10 milyon maske üretimine ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında yaptığı yoğun mesainin ardından haftada 10 milyon maske üretim rakamına ulaştı.

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürü Yasin Akdere, tamamen yerli ve milli olarak geliştirdikleri mekanik solunum cihazının seri üretimine gelecek ay içinde geçeceklerini belirterek, "Haftalık 500 adet üretebilecek altyapıyı sağladık." dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün talimatıyla, sağlık çalışanlarının ve vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için cezaevlerindeki iş yurdu atölyelerinde başta maske, temizlik malzemesi, kolonya ve tulum olmak üzere 80 çeşit ürünün üretimi artırıldı.

Bu kapsamda 29 iş yurdunda son bir haftada 1 milyonun üzerinde maske, 15 iş yurdunda 106 binden fazla tulum ve tek kullanımlık hastane tekstil ürünü üretildi. Bu ürünler, sağlık kurumlarına teslim edildi.

Öte yandan cezaevlerindeki atölyelerde 138 bin gözlük montajı gerçekleştirildi.

Yükseköğretim Kurulunca, tıp fakültesi son sınıf öğrencilerinin (intörnler) salgın nedeniyle mezuniyetlerinin gecikmesinin önüne geçmek amacıyla uygulamalı eğitimlerin hastanelerde ya da dijital imkanlarla yapılmasına olanak tanındı.

Milli Eğitim Bakanlığının salgınla mücadelede yerli üretimi artırmak için yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları sonucunda, sağlıkçıları hastaya müdahale sırasında korumada kritik bir ürün olan "video laringoskop" cihazı yerli kaynaklarla geliştirilerek seri üretime hazır hale getirildi.

Başkentte, kısıtlamanın ikinci gününde marketlerde yoğunluk olmadı

Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde, saat 14.00 itibarıyla iki gün kapalı olacak süpermarket ve marketlerde, önceki kısıtlamalara kıyasla yoğunluk yaşanmadı.

Kısıtlamanın ilk iki gününde belirlenen saat aralığında ve öncesinde ihtiyaçlarını büyük oranda temin eden vatandaşlar, kurallara riayet ederek evlerinde kalmayı tercih etti. İhtiyaçları için dışarı çıkan vatandaşlar ise sosyal mesafe ve hijyene dikkat ederek alışverişlerini tamamladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü personeli, Milli Dayanışma Kampanyası'na, gönüllülük esasına göre toplanan 2 milyon 267 bin 343 lirayla katkıda bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ramazanın ilk sahurunda, Diyanet TV'de yayımlanan "Bereket Vakti" programına konuk oldu. Erbaş, "61 bin hocamız resmi olarak şu anda valiliklerin rehberliğinde Vefa Sosyal Destek Gruplarında çalışıyorlar. Bu grup içinde sayı itibarıyla en çok personeli olan kurumlardan birisi de Diyanet İşleri Başkanlığıdır." ifadelerini kullandı.

Yurtlarda karantinada tutulanlardan 32 bin 763'ü tahliye edildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar 77 ildeki 144 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu ile özel yurtlarda, büyük bölümü yurt dışından getirilenler olmak üzere 56 bin 293 kişi karantinaya alındı. 14 günlük karantina sürelerini tamamlayarak tahliye edilenlerin sayısı bugün itibarıyla 32 bin 763'e ulaştı.

Bu kişilerden üniversite öğrencileri ve ihtiyaç sahipleri, AFAD'ın koordinasyonunda memleketlerine ücretsiz gönderildi.

Karantina ve tahliye işlemleri sırasında 1977 AFAD personeli görev yaptı.

Fırıncılar, iftara 2 saat kala pide yapımına son verdi

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen ramazan tedbirleri genelgesi kapsamında fırıncılar, iftara 2 saat kala pide yapımına son verdi.

Ramazan ayının ilk iftarı için fırınlarda Kovid-19 ile mücadele kapsamında hijyen kurallarına özen gösterilirken, fırıncılar da pideleri maske ve eldiven kullanarak hazırladı.

Görev başındaki polisler iftarlarını kumanyayla açtı

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uyguladığı sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yol kontrolü yapan polisler, ilk iftarlarını görevleri başında kumanyayla açtı.

Ankara Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 salgınına karşı özveriyle mücadele eden sağlık çalışanları da ramazan ayının ilk iftarını, sosyal mesafe kuralını gözeterek birlikte yaptı.

Kaynak: AA

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