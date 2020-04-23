Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte yapılan 37 bin 535 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucuna göre 3 bin 83 pozitif vakanın tespit edildiğini, 117 kişinin hayatını kaybettiğini, 1559 kişinin de hastalığı yendiğini bildirdiBilkent Yerleşkesi'nde video konferansla...

23.04.2020 00:14 | Son Güncelleme: 23.04.2020 00:14
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte yapılan 37 bin 535 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucuna göre 3 bin 83 pozitif vakanın tespit edildiğini, 117 kişinin hayatını kaybettiğini, 1559 kişinin de hastalığı yendiğini bildirdi

Bilkent Yerleşkesi'nde video konferansla gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Koca, Kovid-19 ile mücadelede her yeni gün daha iyi ve daha ilerde olunduğunu, salgının kontrol altında bulunduğunu belirtti.

Koca özetle şunları şöyledi:

"Koronavirüsle mücadelede her yeni gün daha iyiyiz, daha ilerideyiz. Elimizdeki veriler, bize salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor. Pandemiye rağmen şu anda bile gerek servis gerek yoğun bakım odalarımız pandemiden önceki kadar bile dolu değil. Türkiye'de her üç servis yatağından sadece bir tanesi doludur, iki tanesi boştur. Avrupa'da bütün yatakların dolu halde olduğu, stadyumlarda, AVM'lerde, fuar alanlarında hasta bakıldığı düşünüldüğünde aradaki fark çok net görülmüş olacaktır. Tedbirleri uygularsak ölüm oranları düşüyor, kesin olan budur. Türkiye, yüzde 2,3 ile en düşük ölüm oranına sahip ülkelerden.

Bu, bizim hastalığı belirtiler ilerlemeden kontrol altına aldığımızı ve etkili bir tedavi uyguladığımızı kanıtlamaktadır. Entübe edilenler yüzde 58'den yüzde 10'a kadar düştü. Bu, tedavide ne kadar başarılı sonuç elde ettiğimizin çok çarpıcı bir örneğidir. Kurallara uymamız ve bilinçli hareket etmemiz ölçüsünde normalleşme takvimi gecikmeyecektir. Bayram ve sonrasında kademeli olarak normalleşme sürecine geçebilmemiz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır. Ramazanı tedbirleri gevşetmenin bahanesi olarak görmemeliyiz. Kalabalık iftarları, sosyal ortamları, ramazan sohbetlerini gelecek yıla erteleyelim."

İçişleri Bakanlığından "ramazan tedbirleri" genelgesi

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ramazanda uygulanacak tedbirleri içeren genelge gönderildi.

Buna göre ramazanda iftar ve sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren etkinlikler ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek.

İftar saati ve öncesindeki kuyruklar Kovid-19 riskini artıracağından fırınlardaki ekmek üretimi ve siparişler, iftardan 2 saat önce sonlandırılacak.

Trafik yoğunluğunun önlenmesi için iftardan en az 3 saat önce toplu taşımada kullanılan araç ve sefer sayıları artırılacak.

Türbe ziyaretleri kısıtlanacak, mezarlıklara giriş çıkışlar ayrı planlanacak, arife ve bayramda mezarlık ziyaretlerinde ateş ölçümü yapılacak.

Davulcuların tek tek vatandaşlardan bahşiş toplamasına izin verilmeyecek, hizmetlerinin karşılığı yerel yönetimlerce karşılanabilecek.

Fahiş fiyat uygulayan işletmelere yönelik denetimler artırılacak, gerekli idari işlemler ivedilikle yapılacak.

Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvurular

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüsle mücadele kapsamında verilen Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında, 270 bine yakın firmadan 3 milyonun üzerinde işçi için başvuru yapıldığını belirtti.

Pandemi sürecinde SGK ve İŞKUR'un hizmetlerini kolaylaştırıcı adımlar atıldığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde ekonomik istikrar kalkanı paketinin açıklandığını anlatan Selçuk, paketin 100 milyar liralık kaynağa karşılık geldiğini hatırlattı.

Selçuk, ödenekten yararlanmak için gereken prim ödeme gün sayısı 600'den 450 güne, 120 günlük hizmet akdine tabi olma şartını 60 güne indirdiklerini anlatarak, "Böylelikle hem çalışanlarımıza bir gelir desteği sunmayı hem de işverenimizin ekonomik anlamda dirençlerini artırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Ödenekten faydalanmada sektör veya işçi sayısına ilişkin kısıtlama bulunmadığını vurgulayan Selçuk, bütün işletmelerin başvuruda bulunabileceğini sözlerine eklendi.

Filistin ve İsrail'den 38 Türk vatandaşı getirildi

Filistin ve İsrail'deki 38 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın, yaklaşan ramazan ayı ve bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Filistin ve İsrail'den 38 Türk vatandaşını getiren THY'ye ait "Çukurova" isimli uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Uçağa ilk olarak sağlık görevlileri girdi ve işçi, öğrenci ve turistten oluşan yolcuların vücut ısılarını ölçtü.

Pasaport kontrolü sonrasında yolcular, apronda bekletilen minibüslerle 14 günlük karantina dönemini geçirecekleri Kredi Yurtlar Kurumunun Gölbaşı Yerleşkesine götürüldü.

Bildirime esas bulaşıcı hastalıklar listesine Kovid-19 da eklendi

"Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 30 Mayıs 2007 tarihli ve 26537 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliği'nin "Bildirime Esas Bulaşıcı Hastalıklar Listesi"nde yer alan "Konu Başlıklarına Göre Bildirime Esas Bulaşıcı Hastalıklar Listesi"ne, Kovid-19 da ilave edildi.

Üniversite hastanelerinin virüsle mücadelesi

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgınıyla mücadelede üniversite araştırma merkezleri ile hastanelerinin önemli görevler üstlendiği bildirildi.

YÖK'ten yapılan açıklamada, üniversitelere bağlı tıp fakültesi hastanelerinde bir yandan tıp ve sağlık eğitiminin dijital teknolojilerle uzaktan eğitim yöntemleriyle sürdürüldüğü, diğer yandan sağlık hizmet sunumunda da çok önemli ve özellikli tedavilere imza atıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre bugüne kadar 44 üniversite hastanesinde, PCR testleri yapılarak koronavirüs şüphesiyle 37 bin 296 hasta muayene edildi.

Bunlardan 7 bin 238'i serviste 1783'ü de yoğun bakımda yatırılarak tedavi edildi. Ayrıca üniversite hastanelerinde plazmaferez tedavileri yapılmaya başlandı.

Üniversite hastanelerinde tıbbi malzeme üretimi de yapılıyor.

Bu kapsamda, 15 Nisan'dan itibaren 1 milyon 41 bin 800 maske, 34 bin 365 siperlik, 25 bin 200 koruyucu önlük, 10 bin 35 litre sıvı el dezenfektanı, 2 bin 200 litre ortam dezenfektanı üretildi.

Koruyucu entübasyon kabini, koruyucu tozluk, numune alma kabini, koruyucu transport sedyesi, fiberoptik video laringoskop gibi çeşitli tıbbi malzemenin üretimine de devam ediliyor.

"SABİM 184 Whatsapp Danışma Hattı" hizmete girdi

Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezince (SABİM) yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kurulan ve yazılı mesaj üzerinden vatandaşlara danışmanlık hizmeti verilecek "SABİM 184 Whatsapp Danışma Hattı" hizmete girdi.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunca hazırlanan algoritma çerçevesinde hazırlanarak hizmete sunulan danışma hattı ile 7 gün 24 saat vatandaşların güvenilir ve güncel bilgilere ulaşması sağlanacak.

Vatandaşlara bu hizmet için tahsis edilen "0541 888 0184" numaralı Whatsapp hattı üzerinden verilecek danışmanlık hizmeti kapsamında riskli vatandaşların ne yapması gerektiği konusunda detaylı bir yönlendirme hizmeti sunulacak.

Kaynak: AA

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