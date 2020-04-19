Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 783 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 121 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 82 bin 329, can kaybının ise 1890 olduğunu duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 783 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 121 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 82 bin 329, can kaybının ise 1890 olduğunu duyurdu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 40 bin 520 test yapıldı. Bu kapsamda 3 bin 783 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Toplam test sayısı 598 bin 933, vaka sayısı 82 bin 329, vefat sayısı 1890, yoğun bakım hasta sayısı 1894, entübe hasta sayısı 1054 ve iyileşen hasta sayısı 10 bin 453 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Şifa bulan hasta sayımız 10 binin üzerine çıktı. Tedavide önemli üstünlüklerimiz var. Artan test sayımıza rağmen yeni eklenen vaka sayısında düşüş var. İki gücümüz var; Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım." ifadelerini kullandı.

31 ildeki giriş çıkış kısıtlaması 15 gün daha uzatıldı

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgını tehdidinin devam ettiğini belirterek, 30 büyükşehir ile Zonguldak'a kara, hava ve deniz yoluyla tüm giriş çıkışlara yönelik kısıtlamaların bu gece saat 00.00'dan itibaren 15 gün daha uzatıldığını bildirdi.

Bilim Kurulu ile Sağlık Bakanlığının önerileri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, büyükşehir statüsündeki illerde ve Zonguldak'ta şehir giriş ve çıkış sınırlamasının devam etmesinin uygun olduğunun kararlaştırıldığı belirtildi.

Ankara Şehir Hastanesi'ndeki teşhis-tedavi süreçleri görüntülendi

Yeni tip koronavirüs ile mücadelede önemli görev üstlenen Ankara Şehir Hastanesinde, Kovid-19 şüphesiyle gelen hastaların teşhis prosedürü ve tanı alan hastalara uygulanan tedavi süreci ile pandemiye karşı mücadele veren sağlık çalışanlarının, acil servisten yoğun bakıma kadar çalışmaları görüntülendi.

Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, hastanedeki 723 yoğun bakım yatağının 526'sının erişkin hastalar için olduğunu ifade etti.

Surel, bunun 144'ünün ortopedi hastanesi, 80'inin genel hastanede olmak üzere 224'ünü bu hastalara ayırdıklarını, ihtiyaç oldukça bu rakamı artıracak durumda olduklarını bildirdi. Surel, "Yani bizim 700 standart yoğun bakım yatağımız var ama olağanüstü bir durumda yoğun bakım ihtiyacı olduğunda onu 2 bine çıkaracak kapasiteye de sahibiz." diye konuştu.

MSB karargahında koronavirüs uyarıları

Milli Savunma Bakanlığı karargahında görev yapan personelin Kovid-19 salgınına karşı bilgilendirilmesi için Bakanlık karargahındaki pano, koridor ve merdivenlere yeni tip koronavirüsten nasıl korunulacağının anlatıldığı etiketler yapıştırıldı.

Bakan Ziya Selçuk'tan "TRT EBA TV çekimleri" paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT EBA TV çekimlerinin sosyal mesafe kurallarına uyularak hazırlandığını belirterek, "İMKB Alpaslan İmam Hatip Ortaokulu ve Bahçelievler Anadolu Lisesi'nde MEB ve TRT'den 100 kadar çalışma arkadaşımızla devam ediyoruz. Çocuklarımız için daha iyisini yapma çabasının hazzı içinde... Sosyal mesafeye dikkat ederek elbet." ifadelerini kullandı.

"Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması hayata geçirildi

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında, vatandaşların bölgelerindeki risk durumlarına bakabilecekleri ve kendi sağlık durumlarını takip edebilecekleri "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması hayata geçirildi.

Uygulama mobil marketlerden ücretsiz indirilebilecek. Uygulamadaki haritada, risk yoğunluğunun yanı sıra hastane, eczane, market, durak gibi acil ihtiyaçlarda bilinmesi gereken yerler de gösteriliyor.

Geliştirilen akıllı algoritmalar sayesinde, vatandaşın riskli kişilerle temas edip etmediğinin gözlemlenmesi de sağlanacak. Kovid-19'a ilişkin faydalı bilgiler ve anlık uyarılarla bilgilendirilecek vatandaşlara, evlerinde kaldıkları günlerde psikolojik ve sosyal açıdan destek olacak içerikler de sağlanacak.

Kılıçdaroğlu tarım sektörü temsilcileriyle Kovid-19'u konuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip koronovirüs ile mücadele süreci sonrasında gıda konusunda Türkiye'nin yeni ve tutarlı bir yol haritası çizmesi gerektiğini belirtti.

Kılıçdaroğlu, virüsün pandemiye dönüşmesi sonrasında yaşanan sürecin pek çok sektörü sıkıntıya soktuğuna işaret ederek, iktidara sundukları 13 maddelik çözüm önerileri arasında çiftçilerin kredilerinin 1 yıl süreyle ertelenmesinin de yer aldığını dile getirdi.

"Sevgi Bir Kuş" dergisi engelli çocukların da erişimine açıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kovid-19'dan korunmak için evde olan görme ve işitme engelli çocuklara dijital ortamda ulaşmak için harekete geçtiklerini belirterek, "Bu nedenle 'Sevgi Bir Kuş' dergimizin tüm sayılarına görme engelli çocuklar için sesli betimleme yaptık. İşitme engelli çocuklarımız için de derginin tüm sayılarını işaret diline çevirdik." dedi.

YÖK Başkanı Saraç tıp fakültesi dekanlarıyla görüştü

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, tıp fakültesi dekanlarıyla salgın sürecini görüştü.

Saraç, Tıp Dekanlar Konseyi Toplantısı'na ilişkin, "Özellikle Türkiye'de yeni koronavirüs salgınıyla ilgili alınan tedbirler çerçevesinde tıp fakültelerinde sürdürülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin durumunu ele aldığımız, çok faydalı bir toplantı oldu." ifadelerini kullandı.

Başkentte sokağa çıkma kısıtlaması denetimi

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetim yapıldı.

Görevleri nedeniyle sokağa çıkma yasağından muaf olanlar haricindeki vatandaşlar, ceza uygulandıktan sonra evlerine yönlendirildi.

Bu arada, Vefa Sosyal Destek Grupları bünyesinde görev alan personel de vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gelen yardım taleplerini yerine getirdi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu kentler havadan görüntülendi

Emniyet Genel Müdürlüğü, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu şehirlerin havadan çekilen görüntülerini paylaştı.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Havacılık Daire Başkanlığına ait uçak, helikopter, insansız hava aracı ve drone ile sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta denetim yapıldığı belirtildi.

Kültür ve Turizm Bakanı salgın sonrası turizmi anlattı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kovid-19 vaka sayısında özellikle nisan ayı sonu mayıs ayı başında çok ciddi kırılmalar olacağını ve sayının hızla aşağı doğru gideceğini öngördüklerini söyledi.

Mayısın ikinci haftasında normalleşmenin Türkiye açısından mümkün olacağını düşündüğünü ifade eden Ersoy, "Normalleşmeyle birlikte Türkiye içindeki hareketin, trafiğin dolaylı olarak bu turizm trafiği anlamına da geliyor, mayıs sonuna, bayrama yetişeceğini düşünüyorum." dedi.

Sektör ve gelir açısından, dış turizmin önemine işaret eden Ersoy, bu noktada yapılan eylem planını anlattı. Ersoy, "Yeni bir projeyi hayata geçirmeye başladık. Koronavirüs olmayan alanları sertifike eden bir sistem. Bu çerçevede Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda, Sağlık, Ulaştırma, Tarım ve Orman bakanlıkları yetkilileriyle konuyla ilişkili bütün STK'lerin bulunduğu bir komisyon oluşturduk ve bu hafta ilk toplantıyı yaptık." diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı dijital ortamın etkin kullanılmasını istedi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 81 il müftülüğüne gönderdiği yazıda, Kovid-19 ile mücadele kapsamında il irşat kurullarının vaaz, irşat, manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinde dijital mecraların daha etkin ve sistematik kullanılması talimatını verdi.

Kovid-19 sonrası dünyada "alternatif infaz" uygulamaları

Salgın nedeniyle pek çok ülke, "konutta infaz, yaşlı ve kronik hastalığı bulunanların tahliyesi, bazı cezaların infazının ertelenmesi" gibi uygulamaları hayata geçirdi.

Almanya, ABD, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda, İngiltere ve İran'da alternatif infaz uygulamaları gündeme geldi.

Kaynak: AA