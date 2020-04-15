Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
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Fahrettin Koca, Koronavirüs, Türkiye, Güncel

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte vaka sayısının 4 bin 62, vefat sayısının 107 olduğunu, toplam vefat sayısının 1403'e ulaştığını bildirdi.

15.04.2020 00:26 | Son Güncelleme: 15.04.2020 00:26
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte vaka sayısının 4 bin 62, vefat sayısının 107 olduğunu, toplam vefat sayısının 1403'e ulaştığını bildirdi.

Koca, video konferans yöntemiyle yapılan Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından koronavirüsle ilgili son durumu açıkladı.

Toplam test sayısının 443 bin 626, vaka sayısının ise 65 bin 111'e ulaştığını belirten Koca, son 24 saatte vaka sayısının 4 bin 62, vefat sayısının 107 olduğunu, toplam vefat sayısının 1403, tedavisi tamamlanarak taburcu edilen hasta sayısının ise 4 bin 799'a ulaştığını kaydetti.

Bugünkü test sayısının 33 bin 70 olduğunu vurgulayan Koca, test sayısında bu hafta hedefleri olan 30 bini aştıklarını dile getirdi.

- Filyasyonla 261 bin 989 kişi tespit edildi

Türkiye'de 4. haftada vaka artış hızının düşüşe geçtiğini bildiren Bakan Koca, "Vaka artış hızının inişe geçmiş olması, ölüm artış hızının yavaşlaması mücadelede doğru yolda olduğumuzun, tedbirlerin sonuç verdiğinin, sonuç alacağımızın somut işaretleridir." dedi.

11 Mart'ta açıkladıkları ilk vakadan itibaren, tespit edilen her vakada filyasyon yöntemini uyguladıklarını kaydeden Bakan Koca, pozitif tanı konan hastaların her birinin son üç gün içinde temas ettiği bütün kişilere ulaşıp onları taramaya çalıştıklarını belirtti.

Koca, bugüne kadar temas zincirindeki 261 bin 989 kişinin tespit edildiğini, bunların yaklaşık yüzde 96'sına ulaşarak takip yapıldığını ifade etti.

Filyasyon çalışmasının 81 ilde yapıldığını, çalışmada temaslı takibin en yüksek oranda sonuçlandığı ilin yüzde 99 ile Zonguldak, en düşük ilin ise yüzde 92 ile Şanlıurfa olduğunu belirten Koca, "Vakaların en yoğun olduğu İstanbul'da şu an 1200 filyasyon ekibi görev almaktadır. Türkiye genelinde filyasyon ekibi sayısı 4 bin 600'dür." dedi.

Koca, klinik araştırma öncesi gerektiğinde birçok ülkeyle aşı çalışması yapabileceklerini ama klinik uygulama noktasında kendi çalışmalarını daha önemli gördüklerini söyledi.

Bakan Koca, bu süreçte bir haftada görülen en yüksek vaka sayısı dönemine ulaştıklarını, artış hızının artık azaldığını aktararak "Önümüzdeki dönemde pik ve plato çizme dönemini bekliyoruz. Yeni bir dalgalanma olmadığı müddetçe piki önümüzdeki 1-2 hafta içinde yakalayacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Milli Savunma'da koronavirüs toplantısı

Koronavirüs salgınının ardından alınan önlemlerin ve sahadaki uygulamaların değerlendirildiği toplantı, Milli Savunma Bakanı Akar başkanlığında TSK komuta kademesi ve Bakan Yardımcılarının katılımıyla yapıldı.

Bakan Akar, "Bugün yaptığımız nihai toplantı sonucunda, bugüne kadar TSK bünyesinde gözümüz gibi sakındığımız Mehmetçik ile yeni gelecek evlatlarımızın salgına karşı korunması maksadıyla daha önce kritik dönemlerde uyguladığımız gibi nisan ayında askere alınacak 53 bin yükümlü gencimizin silah altına alınmasının ertelenmesinin, birliklere yeni er gelmeyeceği için de Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay uzatılmasının ve bir ay sonra konunun yeniden incelenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir." ifadesini kullandı.

Suriyelilere koronavirüs bilgilendirmesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, bir sağlık görevlisinin koronavirüsle mücadeleye yönelik uyarılarının yer aldığı video paylaştı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, yurt dışından getirilip 14 gün karantinaya alınan vatandaşların kaldığı 144 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile özel yurtlardan, 23 bin 50 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Altındağ Belediyesi zabıta ekipleri, Suriyelilere koronavirüsle mücadeleyle ilgili bilgilendirme yaptı.

Başkent, "Evde kal Türkiye" çağrısına uymuyor

Yükseköğretim Kurulunca, koronavirüs salgını nedeniyle, yurt dışında eğitim gören öğrenciler dikkate alınarak, diploma denkliklerine ilişkin mevzuatta değişiklik yapıldı.

Ankara'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye" çağrısına geçen haftalarda olduğu kadar uyulmadığı görüldü.

Türk Eczacıları Birliği (TEB) tüm eczacıların ve çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinden geçirilmesini ve eczanelere koruyucu ekipman dağıtılmasını istedi.

Kaynak: AA

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