Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de son 24 saatte 4 bin 789 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 97 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vakanın 56 bin 956'ya, can kaybının 1198'e yükseldiğini bildirdi.

13.04.2020 00:16 | Son Güncelleme: 13.04.2020 00:16
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de son 24 saatte 4 bin 789 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 97 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vakanın 56 bin 956'ya, can kaybının 1198'e yükseldiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Yoğun bakıma geçişte azalma eğilimi sürüyor. Entübe edilen hasta sayısında düşüş var. Daha çok test yaptıkça, öngörülebilir şekilde daha çok vaka tespit ve izole ediliyor. Tedavide güçlüyüz. Fakat bu mücadele hastanelerde değil, evde kalarak kazanılır." mesajını paylaştı.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre, 12 Nisan 2020'de yapılan 35 bin 720 testle toplam test sayısı 376 bin 100'e yükseldi. Vaka sayısı 56 bin 956, vefat edenlerin sayısı da 1198 oldu.

Verilere göre son 24 saatte 481 kişi daha iyileşti ve iyileşen toplam hasta sayısı 3 bin 446'ya çıktı. Entübe hasta sayısı 978, yoğun bakım hasta sayısı 1665 olarak kayıtlara geçti.

Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere ceza

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 ile mücadele kapsamında çıkardığı genelge doğrultusunda hafta sonu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanacak sokağa çıkma yasağının ikinci gününde sokaklar ve meydanlar yine sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığınca 31 ilde vatandaşların neredeyse tamamının sokağa çıkma yasağına uyduğunu, bu kuralı ihlal eden 24 bin 88 kişiye ise adli ya da idari işlem gerçekleştirildiğini bildirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 81 ilin sağlık müdürüyle yaptığı görüşmede, mevcut ve ortaya çıkabilecek ihtiyaçları ele aldıklarını bildirdi. Öte yandan Bakan Koca, 6 üniversitenin rektör, dekan ve başhekimleriyle video konferans yöntemiyle görüştü.

Özel araçlarda maske kullanmayanlara ceza

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca, 13 Nisan Pazartesi günü 00.01'den itibaren toplu taşıma araçları ile içerisinde birden fazla kişi bulunan özel araçlarda maske kullanılmasının zorunlu tutulmasına, maske kullanmayanların toplu taşıma araçlarına alınmamasına ve maskesiz olduğu tespit edilen sürücü ve yolculara ayrı ayrı ceza uygulanmasına karar verildi.

Kurul kararına göre, maske kullanmayanların toplu taşıma araçlarına alınmaması kararlaştırılırken maskesiz olduğu tespit edilen sürücü ve yolculara ayrı ayrı ceza uygulanacak.

Bütün toplu taşıma araçlarında ve duraklarda genel hijyen şartları sağlanarak sıvı el dezenfektanı bulundurulacak.

Özel gereksinimi olan çocuk ve gençler, ebeveyn veya bakıcıları refakatinde sağlık kuruluşuna gidip gelebilecek, aynı ilin sınırları içinde araçla seyahat edebilecek, park ve bahçelerde sınırlı sürede dolaşmaları için ikametlerinden çıkmalarına izin verilecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Kovid-19 tedbirleri kapsamında özellikle sokağa çıkma yasağı uygulanan büyükşehirlerde hava araçlarıyla devriye uçuşlarının yapıldığını bildirdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca, koronavirüs ile mücadele kapsamında vatandaşların evde kalmaları gerektiği vurgusu yapılan, birlik ve beraberliğe dikkat çekilen kamu spotu yayımlandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 0-6 yaş grubu çocuklar için çocuk gelişimine olumlu katkı sağlayacağı değerlendirilen çocuk dostu kitap önerilerinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yurt dışında görev yapan din görevlilerine, cami dernek başkan ve üyeleri ile Türk vatandaşlarına Kovid-19'la mücadele sürecindeki gayretlerinden dolayı teşekkür etti.

Başkentte fırıncılar ekmek dağıttı

İçişleri Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Muş'un Varto ilçesinde güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada yaralı ele geçirilen terör örgütü PKK'nın sözde Erzurum eyaleti doğu gücü sorumlusu Mahmut Okay'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı başkentte, fırıncılar, ürettikleri ekmekleri araçlarla mahallelere götürüp satış yaptı.

Ankara'da özel bir hastanenin personeli, Kovid-19 tedbirleri kapsamında zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları için vatandaşlara 7 dilde "evde kal" çağrısı yaptı.

Kaynak: AA

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