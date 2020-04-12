Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 138 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 95 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vakanın 52 bin 167'ye, can kaybının 1101'e yükseldiğini bildirdi.

12.04.2020 00:06 | Son Güncelleme: 12.04.2020 00:06
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 138 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 95 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vakanın 52 bin 167'ye, can kaybının 1101'e yükseldiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Vaka sayımız, test sayısındaki artışla birlikte öngörülebilir düzeyde artıyor. Bu artış, yoğun bakım sayısında gerçekleşmiyor. Tanıda daha hızlıyız, tedavi erken başlıyor. Türkiye tedavide ciddi başarı gösteriyor. Asıl başarı virüsten korunabilmekte." mesajını paylaştı.

Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere ceza

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 ile mücadele kapsamında çıkardığı genelge doğrultusunda hafta sonu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı.

Sokağa çıkma yasağı getirilen 31 kentte sokak, cadde ve meydanlar adeta sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığı, 31 ilde vatandaşların neredeyse tamamının sokağa çıkma yasağına uyduğunu, bu kuralı ihlal eden 2 bin 756 kişiye ise adli ya da idari işlem gerçekleştirildiğini açıkladı.

Hakim ve savcı adaylığı mülakatları ertelendi

Adalet Bakanlığı, 4 Mayıs-10 Temmuz'da yapılması planlanan hakim ve savcı adaylığı mülakatlarının, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ertelendiğini bildirdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter'dan koronavirüs salgını ve sokağa çıkma yasağına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Tedbire devam. Bu hafta sonu koronavirüsün yayılma hızını kesmek için hepimiz evdeyiz. Vatandaşımızın temel ihtiyaçları karşılanmaktadır. Kamu kurumlarımızın kahramanları milletimizin hizmetindedir. Paniğe, telaşa gerek yok. Devlet-millet kaynaşması ile bu süreci aşacağız." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

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