Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
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Koronavirüs, Türkiye, Sağlık

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 4056 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 96 kişinin hayatını kaybettiğini, 296 kişinin ise iyileştiğini duyurdu.

10.04.2020 00:14 | Son Güncelleme: 10.04.2020 00:14
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 4056 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 96 kişinin hayatını kaybettiğini, 296 kişinin ise iyileştiğini duyurdu.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, 9 Nisan 2020'de yapılan 28 bin 578 testle toplam test sayısı 276 bin 338'e yükseldi. Vaka sayısı 4056 artarak 42 bin 282, vefat edenlerin sayısı da 96 artarak 908 oldu.

Verilere göre son 24 saatte 296 kişi daha iyileşti ve iyileşen toplam hasta sayısı 2 bin 142'ye çıktı. Entübe hasta sayısı 1017, yoğun bakım hasta sayısı 1552 olarak gerçekleşti.

Kovid-19 acil sağlık hizmeti kapsamına alındı

Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre tebliğin 1.7 numaralı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "acil hal" tanımı yeniden yapılarak, salgın hastalıklar da acil sağlık hizmeti kapsamına alındı.

Kovid-19 vakalarının "acil hal" olarak kayıtlara geçmesini sağlayan yeni "acil hal" tanımı, SUT'ta şöyle yapıldı:

"Acil hal, ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde, tıbbi müdahale gerektiren durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığı veya başka bir sağlık kuruluşuna nakli halinde hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumlar ile pandemi süresince pandemi olgularına yönelik tanı ve tedavileri kapsamaktadır. Bu nedenle sağlanan sağlık hizmetleri, acil sağlık hizmeti olarak kabul edilir."

Koronavirüs fırsatçılarına operasyon

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, izinsiz dezenfektan, kolonya ve maske üretimi yapanlara yönelik 9 Mart-8 Nisan'da 65 ilde 288 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 462 kişiden 192'si hakkında adli, 124'ü hakkında idari işlem yapıldı, 6 zanlı tutuklandı.

Operasyonlarda, 5 milyon 925 bin 108 maske, 57 bin 616 metre ve 15 top maske kumaşı, 149 bin 305 eldiven, 3 bin 205 tulum, 32 bin 749 kilogram kimyevi madde, 469 bin 435 adet çeşitli ebatlarda dezenfektan, 38 bin 342 litre alkol, 18 bin 475 şişe kolonya, 3 üretim makinesi, 56 bin 687 boş şişe, 302 litre esans, 427 bin etiket, 37 bin 750 serum kapağı, 32 top ip ve 19 top tel ele geçirildi.

Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TRT Haber canlı yayınında, Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvuruların yüzde 77'sinin 10 kişiden az çalışanı olan firmalar tarafından yapıldığını bildirdi.

Selçuk, "Çalışanımız maaşının yüzde 75'ine kadar almış olacak. 1752 lira ila 4 bin 380 lira arasında bir ücreti, ödemeyi, gelir desteğini bu dönemde çalışanlarımıza sunmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yeni genelge

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında "Atıksu Yönetimine İlişkin Önlemler Genelgesi" yayımlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, atık su arıtma tesislerinde alınan tedbirlere ilişkin Twitter'dan, "Sulamada kullanılan arıtılmış atık sulara dezenfeksiyon uygulanacak?. Arıtılmış atık su deşarj edilen akarsu bölgesinde su sporlarına ve tahıl yıkamaya izin verilmeyecek. Arıtma tesisleri, hijyen kurallarını tizilikle uygulayacak." bilgisini paylaştı.

Özel gereksinimli çocuklar için ek genelde

İçişleri Bakanlığınca, valiliklere yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında özel gereksinimi olan çocuk ve gençlerle ilgili istisnaları içeren ek genelge gönderildi.

Genelgeye göre, 20 yaş altında, uzun süre kapalı ortamda kalmasının ruhsal ve fiziksel olarak sağlıklarını olumsuz etkileyeceği, otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi tanısı olan özel gereksinimli çocuk ve gençlerin ebeveyn veya bakıcıları refakatinde, rahatsızlıklarını kanıtlayıcı rapor ve benzeri belgeleri yanında bulundurarak, enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun şartları yerine getirerek, sosyal mesafe kuralına uyarak, maske kullanarak, el temizliği ve hijyene uyma koşullarını yerine getirerek ikametlerinden çıkmalarına, park ve bahçelerde dolaşmalarına, aynı il sınırları içinde araçla seyahat etmelerine izin verilecek.

"Vatandaşların 38 bini karantinada"

Katıldığı Star TV canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan ve değerlendirmelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugüne kadar toplam 26 bin kişiye adli ve idari ceza kesildi. Hem idari para cezası hem adli para cezası kesildi. Kim bunlar? 65 yaş kuralını ihlal edenler. Gençler biraz hızlı çıktı. 65 yaş onlardan 10 gün önce olmasına, 65 yaş grubunu çok çabuk zamanda geçtiler. Özellikle sosyal mesafeye riayet etmeyenler de var. Kavga edenler, kumar oynayanlar, toplu bir şekilde bir birliktelik içerisinde olanlar." dedi.

Bakan Soylu, büyükşehirlerde hayatın hafta içinde yüzde 85-90 oranında kendisini evine çekmiş durumda olduğunu, hafta sonları da bu rakamın yüzde 95'lerde olduğunu ifade etti.

Soylu, "Şu anda 180 ayrı yerleşim yerinde 122 bin 500 vatandaşımız karantina içerisinde. Siz buna 15 bin 500 yurtlarda, yurt dışından gelen vatandaşlarımızı da ilave ettiğinizde 38 bin karantina içinde şu anda vatandaşımız var." diye konuştu.

Türkiye'de günde 10 milyon maske üretilip, dağıtıldığını belirten Soylu, çok yakın zamanda bu sayının 20 milyon ve üzerine çıkacağını söyledi.

Kaynak: AA

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