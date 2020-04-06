Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 135 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu, 73 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vakanın 27 bin 69'a, can kaybının 574'e yükseldiği, taburcu edilen hasta sayısının ise 1042'ye ulaştığı bildirildi.

06.04.2020 00:22 | Son Güncelleme: 06.04.2020 00:22
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 135 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu, 73 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vakanın 27 bin 69'a, can kaybının 574'e yükseldiği, taburcu edilen hasta sayısının ise 1042'ye ulaştığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, 5 Nisan'da 20 bin 65 test yapıldı. Bu kapsamda 3 bin 135 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 73 hasta vefat etti, 256 hasta ise iyileşerek taburcu edildi.

Toplam test sayısı 181 bin 445, toplam vaka sayısı 27 bin 69, toplam vefat sayısı 574, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1381, toplam entübe hasta sayısı 935, toplam iyileşen hasta sayısı 1042 oldu.?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Twitter hesabından paylaştı.?

Koca, paylaşımında, "Test sayısında 20 bini aştık. İyileşen toplam hasta sayımız 1000'i geçti. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım. Yeni uygulamada davranışlarıyla herkese örnek olan gençlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Koca, 81 il sağlık müdürü ile 3 saat süren video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Toplantıda, Kovid-19 salgınına karşı illerde yürütülen çalışmalar, hastaların durumu, tedavi protokolleri, yoğun bakım doluluk oranları ve mevcut ihtiyaçlar ele alındı.

Türk bilim insanı koronavirüs aşısı ve ilacı için ilk aşamayı başarıyla tamamladı

Ankara Üniversitesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Aykut Özkul'un, yeni tip koronavirüse karşı serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan "SARS-COV-2 virüsünün izolasyonu"nu başardığı bildirildi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş de Twitter hesabından, "Arkadaşlarımı kutluyorum, inanıyorum ki devamı da var, dahası da olacak." değerlendirmesini yaptı.

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Doğalgaz İletim AŞ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na 500 bin dolar ile katkı sağladı.

Vatandaşlara ücretsiz maske imkanı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, 20-65 yaş arasındaki vatandaşlara maske dağıtılacağını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda, vatandaşlar, "ePttAVM.com" üzerinden, kendileri ve aile bireyleri için ücretsiz maske temin edebilecek.

Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 20-65 yaş arasındaki her vatandaşa ücretsiz sağlanan maskelerin, kargo gönderimleri PTT Kargo ile ücretsiz yapılacak. Maske temini için "https://maske.epttavm.com" adresindeki formu doldurmak yeterli olacak.

Vatandaşların her hafta 5 adet maske alma hakkı bulunurken, ücretsiz maske temini, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşları kapsamayacak.

İçişleri Bakanlığından iki ayrı genelge

İçişleri Bakanlığından 20 yaş altındakilere getirilen "sokağa çıkma yasağı"yla ilgili ek genelge gönderildi.

Genelgede, 18 ile 20 yaş arasındaki kamu çalışanları, özel sektörde çalıştığını belgeyenler ve mevsimlik tarım işçilerinin sokağa çıkma yasağından muaf tutulacağı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine gönderdiği bir diğer genelgede ise sokak hayvanlarına düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılmasını, hayvanların yaşam alanlarının dezenfekte edilmesini istedi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek 14 günlük karantina süresini yurtlarda dolduran üniversite öğrencilerinin memleketlerine ücretsiz gönderildiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında dernek beyannameleri ile diğer bildirimlerin verilme sürelerinin 1 Ağustos 2020'ye kadar geçici olarak ertelendiğini duyurdu.

Ankara Valiliği, düzenli sosyal yardım alan hanelere destek ödemelerinin evlerde elden teslimi kapsamında, 24 bin 368 aileye ödemelerini ulaştırdı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan vatandaşlara videolu "evde kal" çağrısı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla vatandaşlara "evde kal" çağrısında bulundu.

Bakan Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı ile Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan takımlar Beşiktaş, Bursaspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor için hazırlanan videolarla vatandaşlara mesajını iletti.

A Milli Takım ile Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan takımların sahalarındaki başarılarının hatırlatıldığı videolar, "Evinde olduğunda hep daha çok kazandın, yine kazanacaksın. Evinde kal Türkiye." mesajıyla sona erdi.

İstanbul'da kamu çalışanlarına serbest kıyafet uygulaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da, 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik' hükümleri saklı kalmak üzere, daha kolay temizlenebilen kıyafetlerle görev yapma imkanı için serbest kıyafet uygulamasına geçilmiştir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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