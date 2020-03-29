Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 108'e çıktığını çıktığını bildirdi.

29.03.2020 00:06 | Son Güncelleme: 29.03.2020 00:06
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 108'e çıktığını çıktığını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Toplam test sayısı: 55 bin 464. Toplam vaka sayısı: 7 bin 402. Toplam vefat sayısı: 108. Toplam yoğun bakım hasta sayısı: 445. Toplam entübe hasta sayısı: 309. Toplam iyileşen hasta sayısı: 70. Bugünkü test sayısı: 7 bin 641. Bugünkü vaka sayısı: 1704. Bugünkü vefat sayısı: 16." bilgisini verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Bala ve Gölbaşı ilçeleri arasında trafik ekiplerince kurulan kontrol noktasında denetlemede bulunarak, vatandaşlara evde kalmaları yönünde uyarıda bulundu.

Soylu, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında şehir giriş ve çıkışlarındaki araçlara yönelik yapılan sağlık kontrolünde ateş ve öksürük gibi semptomlar görülen yolcuların 14 gün karantina altına alınacağını söyledi. Özel araçlardaki vatandaşların ateş derecelerini ve sağlık durumlarını kontrol eden sistemin 81 ilin giriş çıkışlarında oluşturulduğunu hatırlatan Soylu, "Toplu taşımada yüzde 90'ların üzerinde bir azalma var." açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine koronavirüs tedbirleri kapsamında uçak/otobüs seferleriyle ilgili gönderdiği genelgeye göre, havayolu yolcuları, bugün saat 06.00'dan itibaren Seyahat İzin Belgesi olmadan seyahat edemeyecek. Türk Hava Yolları başta olmak üzere, tüm hava yolu firmaları Seyahat İzin Belgesi olmayan vatandaşlara bilet satışı yapmayacak ve uçak ile seyahat etmelerine kesinlikle izin vermeyecek.

İçişleri Bakanlığından şehirler arası otobüs yolcu taşımacılığı genelgesi

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 ile mücadele kapsamında yayımladığı genelgeye göre, şehirler arası otobüs seferleri saat 17.00 itibarıyla valiliklerin izniyle yapılabilecek. Tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son 15 gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirler arası yolculuk yapması valilik izniyle gerçekleştirilebilecek.

İçişleri Bakanlığının, Twitter hesabından yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında, şehirler arası otobüs yolcu taşımacılığıyla ilgili genelgeye göre, seyahat kısıtlaması dışında tutulacaklara ilişkin bilgi verildi. Fabrika çalışanlarını taşıyan servis araçları, şehirler arası seyahat kısıtlamasından muaf tutuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla dün saat 09.00'da tüm valiliklerde, koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için eş zamanlı olarak önce il idare kurullarının ardından pandemi kurullarının toplandığı bildirildi. İl pandemi kurullarının toplantılarında, 30 büyükşehir başta olmak üzere sosyal izolasyon ve iller bazında sosyal mesafeyi en üst seviyeye taşıyacak her türlü ilave tedbir karara bağlandı. Alınan bu kararlar valilerce vakit kaybetmeksizin uygulamaya geçirilecek.

Adalet Bakanlığı cezaevlerindeki "koronavirüs" tedbirlerinin süresini uzattı

Adalet Bakanlığı kararıyla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle daha önce cezaevlerinde alınan tedbirlerin süresi Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri kapsamında iki hafta daha uzatıldı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, stajyer avukatların daha önce 30 Mart'a kadar verilen idari izinlerinin 30 Nisan'a kadar uzatıldığını bildirdi.

Cumhuriyet Başsavcılıklarınca, son iki haftada ülke genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "manipülatif haber ve paylaşım, 65 yaş üstü vatandaşları rencide edici davranış, karantina tedbirlerine aykırı davranma, stokçuluk, sahte veya kaçak dezenfektan ile kaçak maske" gerekçeleriyle 372 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

"EBA Canlı Sınıf" uygulaması devreye alınacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni açılan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Kontrol Merkezi ve EBA TV stüdyosunu ziyaret etti, EBA canlı sınıf desteği ve uzaktan eğitim süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Entegre uzaktan eğitim yaklaşımıyla EBA Canlı Sınıf uygulamasını devreye aldıklarına işaret eden Selçuk, şunları söyledi:

"İkinci haftadan itibaren uygulamaya başlayacağız. Bunun çok daha verimli ve sağlıklı bir işleyişe oturması birkaç haftamızı alabilir. 8 ve 12'nci sınıfların öğrencileri ve öğretmenleri için EBA kullanım süreleri artırılarak 'canlı sınıf' desteğini devreye alıyoruz. Uzaktan eğitimle birlikte milyonlarca öğrencimizin aynı anda kullanım talebiyle oluşan yoğunluktan yaşanan problemleri hızla çözüme kavuşturmak için EBA Kontrol Merkezini kurduk."

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı, huzurevlerini yakından takip etmek üzere ülke genelinde "Takip İzleme Birimleri" oluşturduklarını açıkladı. Selçuk, "Gerek görülmesi halinde, kuruluşlarımızda oluşturulacak 'Sosyal İzolasyon Odaları', 'Sosyal İzolasyon Katı' ve burada çalışacak sabit personelin belirlenmesi için hazırlıklarımızı tamamladık." ifadesini kullandı.

Sanatçılar "Hayat Eve Sığar" kampanyasına destek için evlerinden çaldı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 9 sanatçının evlerinden icra ettiği, Barış Manço'nun "Nane Limon Kabuğu" şarkısının videosunu Twitter hesabından, "Müzik iyi ki var! Sanat iyi ki var! Hayatı evlerine sığdırıp bu güzel şarkıyı bizlere armağan eden sanatçılarımıza en derin şükranlarımızla..." ifadeleriyle paylaştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesince, toplum sağlığına olumsuz etkileri olabileceği değerlendirildiğinden sayaç okuma ve fatura dağıtım işlemleri geçici olarak durduruldu. Buna göre, tüm konut abonelerine nisan ayında, şubat ayı faturalarının yüzde 80'i oranında geçici faturalandırılma yapılacak.

Ankara'da hafta sonları girişi yasaklanan piknik alanları, ormanlar ve ören yerlerinde gerekli önlemler alındı. Güvenlik görevlileri, Mogan Gölü, Mavi Göl, Göksu Parkı ve diğer piknik alanlarının girişlerini dubalarla kapattı, güvenlik şeridi çekti. Yağışlı havaya rağmen sabah sporu için alanlara gelen vatandaşlar, güvenlik görevlilerinin uyarısı üzerine döndü.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, koronavirüs önlemleri kapsamında evde uzaktan öğrenim gören öğrencilerin akademik ve psiko-sosyal durumlarını izlemek ve gerekli yönlendirmeleri yapmak üzere "Evde Kal-Öğretmenin Yanında" başlıklı çalışma başlattı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, kurs programlarını uzaktan eğitim metoduyla sürdürecek.

Kaynak: AA

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