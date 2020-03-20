Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte yapılan 1981 testten 168'inin pozitif çıktığını, 191 olan hasta sayısının ise 359'a ulaştığını açıkladı.

20.03.2020 00:44 | Son Güncelleme: 20.03.2020 00:44
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte yapılan 1981 testten 168'inin pozitif çıktığını, 191 olan hasta sayısının ise 359'a ulaştığını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin açıklama yaptı.

"Son 24 saatte yapılan 1981 testten 168'i pozitif çıktı. 191 olan hasta sayımız 359'a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta Kovid-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu." bilgisini paylaşan Koca, "Acımız arttı ama başaracağız." ifadesini kullandı.

Alkış etkinliğine, siyaset, sanat ve spor dünyasından birçok tanınmış isim de destek verdi

Fahrettin Koca'nın koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarını TBMM'de milletvekillerine alkışlatması üzerine "sağlık çalışanlarının alkışlanması" yurt genelinde kitlesel etkinliğe dönüştü.

Sosyal medya üzerinden geniş kitlelere ulaşan etkinlik kapsamında dün saat 21.00 itibarıyla vatadandaşlar evlerinin pencere ve balkonlarında sağlık çalışanlarını dakikalarca alkışladı. Etkinliğe, siyaset, sanat ve spor dünyasından birçok tanınmış isim de destek verdi

Bakan Koca, Twitter'dan, saat 21.00'de evlerinin pencere ve balkonlarında sağlık çalışanlarını dakikalarca alkışlayan vatandaşlara teşekkür ederek, "Yarın, ertesi gün aynı saatte minnettarlığımızın sesi tekrar duyulsun." çağrısında bulundu.

ÖSYM, koronavirüs önlemleri kapsamında 2020 sınav takviminde güncelleme yaptı, 9 sınavın tarihini erteledi.

"LGS ve YKS sağlık koşulları gerektirirse ertelenebilir"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA Editör Masası'nda eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uzaktan eğitim derslerinin pazartesi saat 09.00'da başlayacağını belirten Selçuk, "Türkçe 1. saat, 09.30'da matematik başlıyor. Bu dersler okuldaki gibi 40 dakika değil 20'şer dakikalık sürelerde." dedi.

Selçuk, LGS ve YKS'ye ilişkin, "Eğer sağlık koşulları bunu gerektirirse ertelenebilir. Tercihim ertelememek, zamanında yapmak sınavı. Herkesin duygusal olarak bir ayarlaması var. Belli aylarda belli bir eşik var ve çocuklarım bu sınava hazırlanırken sadece akademik olarak hazırlanmıyorlar, psikososyal olarak da hazırlanıyorlar. O yüzden bunların hepsini düşünüyoruz, her türlü senaryoya hazırız." dedi.

Hükümlü ve tutukluların telefonla görüşme hakları haftada ikiye çıkarıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı açıklamasında, çocuk bakım kuruluşlarında, çocukların periyodik olarak 6 saatte bir sağlık taramaları ve kontrollerinin yapıldığını bildirdi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk ayrıca emekli promosyonunda taahhüt şartının ikinci bir duyuruya kadar geçeci olarak kaldırıldığını duyurdu.

Adalet Bakanlığınca, hükümlü ve tutukluların haftada bir olan telefonla görüşme hakkı haftada ikiye çıkarıldı.

İçişleri Bakanlığınca Koronavirüs Tedbirleri Genelgesi kapsamında 149 bin 382 iş yerinin, geçici süreliğine faaliyetlerine ara verdiği bildirildi. Ayrıca tedbir kararına uymayan 187 iş yeri tekrar kapatıldı, bunlardan 150'sine idari işlem yapılarak para cezası uygulandı.

37 işletmeci hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

İçişleri Bakanlığı ayrıca 11 Mart'tan bu yana sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yaptığı iddia edilen 242 şüpheliden 64'ünün gözaltına alındığını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bugün ve Miraç Kandili'nin idrak edileceği cumartesi gecesi camilerin kapalı tutulması kararlaştırıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada hükümetin açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi'ni, parti olarak yürekten desteklediklerini belirterek, "Kovid-19 salgınının sosyal ve ekonomik neticelerini olabilecek en az düzeye çekilebilmek için açıklanan 21 maddelik tedbir paketi hayırlı bir adım, çok yararlı bir gelişmedir." ifadesini kullandı.

Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu'nda, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin milletvekillerine bilgi verdi, hastanelerin durumunu ve sağlık altyapısını anlattı.

Koca, bir iki gün içinde, hızlı tanı kitinin devreye girmiş olacağının belirterek, "Çin'de geliştirilen antijen üzerinden hızla sonuç verebilen, tarama amaçlı olan bu tanı kitini bütün illerimize vererek pozitif çıktığında referans laboratuvarımızda doğrulamak üzere bir planlama yaptığımızı, sabah itibarıyla bugün kargoya verilip yarın geleceğini buradan müjdelemek istiyorum." şeklinde konuştu.

Bilgilendirmenin ardından soruları cevaplayan Koca, emekli Orgeneral Aytaç Yalman ile Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısının 3'e yükseldiğini bildirdi.

Koca, gece yarısı Twitter hesabından yaptığı bilgiledirmede, "85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta Kovid-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu." bilgisini paylaştı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kovid-19 salgını nedeniyle futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelendiğini açıkladı.

Kaynak: AA

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