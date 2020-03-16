Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüsle ilgili toplam vaka sayısının 18 olduğunu bildirdi.

16.03.2020 19:48 | Son Güncelleme: 16.03.2020 19:48
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüsle ilgili toplam vaka sayısının 18 olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ilk vakanın gözlemde tutulan çevresindeki 2 kişiye daha tanı konulduğu bilgisini paylaştı.

Avrupa'dan gelmiş 7 ve Amerika'dan gelmiş 3 vaka olduğunu belirten Koca, toplam vaka sayısının 18 olduğunu ifade etti.

İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine "koronavirüs tedbirleri" konulu ek bir genelge daha gönderildi.

Koronavirüs salgınının tespit edilmesinin ardından alınan önlemlerin kademeli olarak artırıldığı Türkiye'de son 24 saatte de salgınla ilgili önemli gelişmeler yaşandı.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle, bu gece yarısından itibaren tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan düğün salonu, çalgılı müzikli lokanta, kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları, çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulacağı açıklandı.

Genelgeye göre, Sivil Toplum Kuruluşlarının (dernek, vakıf) genel kurulları ve sivil toplum kuruluşlarının eğitimleri dahil, insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri, icrai zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri hariç, saat 00: 00 itibarıyla geçici olarak erteleneceği bildirildi.

Zorunlu işler haricinde duruşmalar ertelendi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında 60 yaş üstü ve risk grubundaki hakim ve savcıların izinli sayılacağını, bugün itibarıyla tüm adliyelerde yargı mensuplarının acele, tutuklu, zorunlu işler haricinde duruşmaları ertelediğini, yeni duruşma günlerinin ilgiliye elektronik tebligat ile Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) aracılığıyla iletileceğini, dosya taraflarının UYAP'tan bunları takip edebileceğini dile getirdi.

Hafta sonu noterlik uygulamasının durdurulduğunu bildiren Gül, yeni dava açmanın, icra takibi başlatmanın da UYAP üzerinden yapılabileceğini aktardı.

Anayasa Mahkemesi de 30 Mart'a kadar tedbir talepleri ve acil konular dışındaki Genel Kurul ve Bölüm toplantılarının yapılmayacağını açıkladı.

Huzurevi ziyaretlerine kısıtlama getirildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, huzurevlerinin tamamına mücbir sebepler hariç ziyaretçi kısıtlaması getirildiğini, burada kalan yaşlıların günde 4 kez 6 saat arayla ateş takibinin yapıldığını ve huzurevlerinde görevli personele yapılması gerekenler konusunda eğitim verildiğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfektan üretimi yapan mesleki ve teknik Anadolu lisesi sayısını 28'den 44'e çıkardı.

Bakanlık ayrıca, web sitesinde yeni tip koronavirüs hastalığıyla ilgili oluşturduğu link ile bu hastalığın tanımı, nasıl bulaştığı, kimlerin risk altında bulunduğu ve korunma yollarına ilişkin bilgilendirme yapmaya başladı.

Cuma namazı kılınmasına ara verildi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüsün yayılma tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesinin gerekli hale geldiğini, bu süreçte cuma namazı yerine öğle namazının kılınmasının yeterli olacağını duyurdu.

Ezanların okunmaya devam edeceğini ve gerekli tedbirler alınarak camilerin münferiden namaz kılmak isteyenler için açık kalacağına karar verildiğini belirten Erbaş, özel turla giden 390 civarında umrecinin bu gece yurda döneceğini sözlerine ekledi.

Üniversitelerin tıp fakültelerinde yıllık izinler durduruldu

Yükseköğretim Yürütme Kurulu (YÖK), üniversitelerin tıp fakültesi hastaneleri ile tıp fakültesi sağlık, uygulama ve araştırma merkezlerinde görev yapan bütün personelin yasal mazeretleri hariç yıllık izinlerinin durdurulması kararı aldı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlemlerin sıklaştırılması ve hazırlıkların hızlandırılması uyarısında bulundu.

TBB'den yapılan açıklamada, hastalığın diğer ülkelerdeki yayılma hızına bakıldığında gelecek 1-2 haftanın çok kritik olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Toplantıda, yeni tip koronavirüse ilişkin Türkiye'de vaka sayının artması nedeniyle alınabilecek yeni tedbirler ve pozitif vakaların durumu ele alındı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak da 28-29 Mart'ta yapılması planlanan 37. Olağan Kurultayın koronavirüs önlemleri kapsamında ertelendiğini açıkladı.

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Kaynak: AA

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