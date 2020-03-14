Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar Türkiye'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 9 Avrupa ülkesiyle uçuşlar durduruldu, Türkiye'nin kapılarını kapattığı ülke sayısı 15'e ulaştı.

Türkiye'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 9 Avrupa ülkesiyle uçuşlar durduruldu, Türkiye'nin kapılarını kapattığı ülke sayısı 15'e ulaştı.

Koronavirüs salgınının tespit edilmesinin ardından alınan önlemlerin kademeli olarak artırıldığı Türkiye'de, son 24 saatte de salgınla ilgili önemli gelişmeler yaşandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın katılımıyla düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'deki yeni tip koronavirüslü vaka sayısına ilişkin, "İlk 2 vakamızla aynı temas çevresi, aynı aile içinde 3 yeni tanı daha koyduk. 5 vakanın tamamı doğrudan bağlantılı." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla koronavirüs salgınıyla mücadeleye ilişkin yayımlanan genelge ile Türkiye, tüm hudut kapılarını Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika, Hollanda'dan gelen yolculara 08.00 itibarıyla kapattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasındaki telefon görüşmesinde de koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde kargo hariç karşılıklı kara ve hava yolu ulaşımının geçici süreyle durdurulmasına karar verildi.

Böylelikle Kovid-19 önlemleri kapsamında, 9 Avrupa ülkesiyle uçuşların durdurulması sonrasında Türkiye'nin kapılarını kapattığı ülke sayısı 15'e ulaştı. Ayrıca İçişleri Bakanlığı, Türkiye ve Gürcistan'ın yarından itibaren Sarp Sınır Kapısı'nı karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu trafiğine kapatacağını duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY), koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle 17 Nisan'a kadar uçuşların durdurulduğu Avrupa'daki 9 ülkeye gitmek için bileti bulunan yolculara ücretsiz iade ve parkur/tarih değişikliği hakkı tanındığını bildirdi.

Liderler zirvesi telekonferansla yapılacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 17 Mart'ta İstanbul'da düzenlenmesi planlanan liderler zirvesi, yeni tip koronavirüs nedeniyle telekonferans yoluyla yapılacak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç başkanlığında gerçekleştirilen YÖK Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararla, yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personelin önceden planlanmış olanlar dahil olmak üzere tüm yurt dışı çıkışları ikinci bir duyuruya kadar iptal edildi.

Kronik hastaların 1 Mart'ta süresi biten sağlık raporları geçerli sayılacak

Kovid-19 ile mücadele kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yayınlanan genelgeye göre, kronik hastalığı nedeniyle raporla ilaç alan hastaların 1 Mart'ta sona eren sağlık raporları bir sonraki açıklamaya kadar geçerli sayılacak. Bu hastalar, yeni bir reçeteye ihtiyaç duymaksızın ilaç ve tıbbi malzemelerini sözleşmeli eczanelerden temin edebilecek.

Yurt dışından gelip hastalık şüphesi bulunanlara 14 güne kadar istirahat raporu düzenlenecek, iş göremezlik ödeneği SGK tarafından karşılanacak. Bakanlığa bağlı kuruluşlarda engelli, yaşlı, kronik rahatsızlığı olanların zorunlu olmadıkça dışarı çıkışına izin verilmeyecek, ziyaretler ertelenecek.

Koronavirüs önlemleri kapsamında İŞKUR aracılığıyla yapılan kamu işçisi alımı başvuruları elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Bakanlık ayrıca on binlerce yaşlı ve engelli vatandaşın kaldığı bakım kuruluşlarına yeni tip koronavirüs ile mücadele için alınması gereken önlemleri içeren rehber gönderdi.

"Korona Danışma Hattı" faaliyete geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün açıkladığı Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM-184) Korona Danışma Hattı hizmet vermeye başladı. Türkiye'de vaka görülmesinin ardından bazı vatandaşların kimi şikayetlerine bağlı tedirginlikler yaşamaya başladığı, danışma hattının bu tedirginlik ve şikayetlere yönelik hizmet sunacağı belirtildi.

Altun'dan, Türkiye fotoğrafları kullanan medya kuruluşlarına mektup

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, son bir hafta içerisinde Kovid-19 ile ilgili tüm kamu kurumlarının görev ve yetkisini ilgilendiren konularda CİMER'e 4 bin 415 başvuru geldiğini açıkladı.

Altun, New York Times, CNN International ve BBC'ye, ABD ve Avrupa'dan koronavirüs haberlerinde yanıltıcı şekilde Türkiye'den fotoğraflar kullanılmasını eleştiren bir mektup gönderdi. Mektup sonrası New York Times, CNN International ve BBC söz konusu fotoğrafları kaldırarak geri adım attı.

MEB uzaktan eğitimle ilgili süreci hafta içi simülasyonlarla anlatacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23-27 Mart'ta yapılacak uzaktan eğitim yöntemiyle ilgili süreci hafta içi simülasyonlarla anlatacaklarını belirterek, "Derslerin nasıl izleyeceğini, hangi kanallardan yayın alabileceğinizi, EBA'nın kullanımını örnek videolarla aktaracağız." ifadelerini kullandı.

Dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı

Türkiye genelinde yeni tip koronavirüsle mücadeleye yönelik özellikle toplu kullanıma açık alanlarda yürütülen dezenfeksiyon işlemleri son 24 saatte de devam etti.

Bu kapsamda, belediyeler, camiler, toplu ulaşım araçları, duraklar, otogarların yanı sıra Ankara Adliyesi, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, AK Parti Genel Merkezi ve İYİ Parti Genel Merkezi, dezenfekte edildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) da tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılacak diğer hususlar haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesinin mahkemelerce değerlendirilmesi konusunda cumhuriyet başsavcılıklarına, adalet komisyonu başkanlıklarına, bölge adliye ve bölge idare mahkemelerine yazı gönderdi.

Geri gönderme merkezlerinde koronavirüs testi pozitif çıkan yabancı bulunmuyor

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce yapılan bilgilendirmede, şu ana kadar geri gönderme merkezlerinde koronavirüs testi pozitif çıkan herhangi bir yabancı bulunmadığı aktarıldı.

Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimliğinden yapılan açıklamada ise yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında ameliyatların iptal edildiği iddialarının doğru olmadığı bildirildi.

AK Parti'nin, pazartesi günü yapılması planlanan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantıları ertelendi. Büyük Birlik Partisi (BBP) de il ve ilçe kongrelerini, bölge toplantılarını, anma programlarını, genel istişare toplantılarını, kapalı ve açık alanlardaki toplantılarını, ziyaretler ile yurt içi ve yurt dışı seyahatlerini iptal etti.

Kaynak: AA