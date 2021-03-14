Türkiye'nin koronavirüsle başarılı mücadelesi kitaplaştırıldı
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Türkiye'nin koronavirüsle başarılı mücadelesi kitaplaştırıldı

14.03.2021 23:23 | Son Güncelleme: 14.03.2021 23:31
Türkiye'nin koronavirüsle başarılı mücadelesi kitaplaştırıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı verdiği başarılı mücadelenin kitaplaştırıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı verdiği başarılı mücadelenin kitaplaştırıldığını duyurdu.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs salgınına karşı verdiğimiz başarılı mücadeleyi kitaplaştırdık. Devletimizin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tüm kurumlarıyla eşgüdüm içinde yürüttüğü başarılı politikayı anlattığımız bu önemli eserimiz yarın yayınlanıyor." ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun'un paylaşımında, "Asrın Küresel Salgını - Türkiye'nin Koronavirüsle Başarılı Mücadelesi" isimli kitabın kapak görseli de yer aldı.

Kitabın kapağında, üzerinde Türk bayrağı bulunan beyaz tulum içinde, yüzü maskeli ve siperlikli bir sağlık çalışanının fotoğrafı bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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