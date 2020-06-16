Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesi kitap oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesi kitap oldu

KAMU Denetçiliği Kurumu (KDK), Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesini raporlaştırarak kitap haline getirdi.

Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesi kitap oldu
16.06.2020 11:36 | Son Güncelleme: 16.06.2020 11:39

KAMU Denetçiliği Kurumu (KDK), Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesini raporlaştırarak kitap haline getirdi. 

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, koronavirüs salgınının bütün dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkilediğini, KDK'nın bu alanda devletin ve kamu hizmeti veren kurumların ne yaptıklarını, bu yaptıklarının ne derece etkili olduğunu dünyadaki farklı örneklerle mukayeseli olarak anlatan bir rapor hazırladığını ifade etti. Malkoç, 'Türkiye'nin Koronavirüs Hastalığı ile Mücadelesi' isimli özel raporun salgın sürecinde çıkan ilk yayın olduğunu kaydetti. Malkoç, raporun salgınla mücadelede sağlık, idari ve ekonomik alanda yapılanlar ile genel değerlendirme ve öneriler olmak üzere 4 ana bölümden oluştuğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Dünyada bunun örnekleri ve Türkiye'nin kendi durumunu görmek açısından önemliydi, ayrıca KDK'nın ileriye yönelik olarak tavsiyeleri ve önerileri var. Biz bunu Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere Cumhurbaşkanlığımız ve bütün bakanlara, illere, pandemi kurulları dahil göndereceğiz. Tıp fakültelerine göndereceğiz. Yani Türkiye'nin bu alanda yaptığı güzel çalışmaları tescil edilmiş, belgelenmiş ve ileriye yönelik olarak 'böyle bir şeyle karşılaşırsak ne yaparız' diye elimizde bir belgesi olacak. Türkiye hastalığa göre ölüm oranı en az olan ülke veya hastanelerinde yoğun bakımları çok rahat olan bir ülke. Biz bu raporumuzu Türkiye'nin yaptıklarını dünya örneklerinden mukayeselerle hazırladık, bunu yabancı dillere başta İngilizce olmak üzere çevireceğiz. Dünyadaki ilgili sağlık kurumlarına ve dünyadaki ombudsmanlara da göndereceğiz ki, Türkiye'nin tecrübesinden onlar da faydalansın" ifadelerini kullandı.'BANKALARDAN KREDİ ALMAYLA İLGİLİ 60 BİN ŞİKAYET GELDİ'KDK'ya salgın döneminde yapılan başvurulara değinen Malkoç, "Bize başlangıçta maskeler ile ilgili çok müracaat oldu. Çocuklar ile ilgili alınan tedbirlerin sıkıcı olduğuyla ilgili müracaatlar oldu. Biz bunları iradeyle görüşüp veya bize müracaat edenlerle karşılıklı görüşerek orta yolu bulmaya, dostane çözümleri bulmaya çalıştık. Bunun dışında en çok şikayet bankalardan kredi almayla ilgili geldi. 60 bine yakın başvuru geldi. Biz gerek BDDK ile gerek Hazine ve Maliye Bakanlığına gerek Bankalar Birliği ve ilgili bankalarla görüşerek bunları da çözmeye çalışıyoruz. Can derdinden artık geçim derdine doğru giderken bu süreçler de yaşanıyor. Tabii bu konu kredi, para konusu hassas bir konu, biz mümkün olduğu kadar kredi veren kuruluşların, bankaların vatandaşa biraz daha dikkatli davranmalarını öneren tavsiye kararları veriyoruz" diye konuştu.KDK'NIN ÖNERİLERİMalkoç, raporun son bölümünde KDK'nın önerilerine yer verildiğini kaydederek, "Türkiye'nin birçok alanda örneğin tarım alanında, çevre alanında veya imar alanında yaşadığı sıkıntılar var değil mi? veya ileri teknolojiyi yakalamada. İşte Kovid-19 ile mücadele sürecinde kullanılan yöntemin bu alanlarda da kullanılmasını biz öneriyoruz. Her alanda ihtisaslaşmış tecrübeli insanlardan oluşturulacak bilim kurullarının fikir, görüş ve kanaatleri alınarak, aklın, bilimin, tecrübenin yolunda; ama kararlılıkla gidilmesi, genel olarak tavsiyemiz bu" ifadelerini kullandı.'MASKE, TEMİZLİK, MESAFE'

Son haftada günlük vaka sayılarında yaşanan artışa da değinen Şeref Malkoç, devletin kurumlarıyla aldığı gerekli tedbirleri milletin de alması gerektiğine işaret etti. Malkoç, "Soruyorsun 'masken var mı, yüzünde maske yok' diye, 'var, cebimde' veya dirseğine takmış veya çenesinin altına takmış. Ama günlerden beri konunun ilgilileri, yani Sayın Cumhurbaşkanımızdan bütün sağlık çalışanlarına kadar üç şey söylüyorlar; maske, temizlik ve mesafe" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Duruşmalar başladı, İstanbul Adalet Sarayı önünde uzun kuyruklar oluştu Haber
Duruşmalar başladı, İstanbul Adalet Sarayı önünde uzun kuyruklar oluştu
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye skandal 'kabadayı' benzetmesi Haber
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye skandal "kabadayı" benzetmesi
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı Haber
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
AK Parti'nin yaptırdığı Ayasofya anketinden çıkan sonuç Erdoğan'ın yüzünü güldürecek Haber
AK Parti'nin yaptırdığı Ayasofya anketinden çıkan sonuç Erdoğan'ın yüzünü güldürecek
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu Haber
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu Haber
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
Kız kardeşi tehdit etmişti! Kim, Güney Kore ile ortak kullanılan irtibat bürosunu havaya uçurdu
Kız kardeşi tehdit etmişti! Kim, Güney Kore ile ortak kullanılan irtibat bürosunu havaya uçurdu
Davalının borcunu ailesine duyuran avukat ağır cezada yargılanacak
Davalının borcunu ailesine duyuran avukat ağır cezada yargılanacak
FETÖ'cüler tarafından başından vurulan 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
FETÖ'cüler tarafından başından vurulan 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
Vakalar yeniden artışa geçti, 4 ilimizde birçok yerleşim yeri karantinaya alındı
Vakalar yeniden artışa geçti, 4 ilimizde birçok yerleşim yeri karantinaya alındı
Sıkıştığı araçtan sağ kurtarılan çocuk, çektiği acılara rağmen önce yakınlarını sordu
Sıkıştığı araçtan sağ kurtarılan çocuk, çektiği acılara rağmen önce yakınlarını sordu
Ankara Valisi Şahin'den, koronavirüs uyarısı: Vaka sayısı beklediğimiz düşüş hızını yakalayamadı
Ankara Valisi Şahin'den, koronavirüs uyarısı: Vaka sayısı beklediğimiz düşüş hızını yakalayamadı
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, alışveriş arabalarındaki tehlikeye karşı uyardı
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, alışveriş arabalarındaki tehlikeye karşı uyardı
Ortaokul öğrencisi, piknikte bulup 'meteor' sandığı taşa gözü gibi bakıyor
Ortaokul öğrencisi, piknikte bulup 'meteor' sandığı taşa gözü gibi bakıyor
Galatasaray'ın gündemindeki Sivassporlu Mert Hakan: Sezon sonu ayrılıyorum
Galatasaray'ın gündemindeki Sivassporlu Mert Hakan: Sezon sonu ayrılıyorum
İETT gece seferlerine yeniden başlıyor
İETT gece seferlerine yeniden başlıyor
Altının kilogramı 376 bin 200 liraya geriledi
Altının kilogramı 376 bin 200 liraya geriledi
AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip
AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip
İstanbul Üniversitesi, Bingöl depreminin ön inceleme raporunu yayınladı
İstanbul Üniversitesi, Bingöl depreminin ön inceleme raporunu yayınladı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: LGS'ye girecek öğrenci kontenjan konusunda rahat olsun
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: LGS'ye girecek öğrenci kontenjan konusunda rahat olsun
'Korona duası' diye pazarlanan muska 'keriz yolma duası' çıktı
"Korona duası" diye pazarlanan muska "keriz yolma duası" çıktı
Ayağı kırılan Galatasaraylı Fernando Muslera, ameliyatı başarılı geçti
Ayağı kırılan Galatasaraylı Fernando Muslera, ameliyatı başarılı geçti
Bingöl depremini aylar öncesinden bilen Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı: Bölgede 2 büyük deprem bekliyoruz
Bingöl depremini aylar öncesinden bilen Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı: Bölgede 2 büyük deprem...
Düsseldorf-Adana seferini yapan uçakta koronavirüs paniği! 'Nefes alamıyorum' diyerek bağırdı
Düsseldorf-Adana seferini yapan uçakta koronavirüs paniği! "Nefes alamıyorum" diyerek bağırdı
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
Geçirdiği rahatsızlık sebebiyle evi çöplüğe dönen kadın hüngür hüngür ağladı
Geçirdiği rahatsızlık sebebiyle evi çöplüğe dönen kadın hüngür hüngür ağladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ömer Çelik Ali Babacan Donald Trump Mustafa Şentop
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Burcu Esmersoy Serenay Sarıkaya
Spor Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir Malcolm Thomas
Daha Fazla Su Kaza Bingöl Deprem
Şu an buradasınız: Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesi kitap oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 11:41:00. #1.14#
title