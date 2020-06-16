Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesi kitap oldu
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Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesi kitap oldu

KAMU Denetçiliği Kurumu (KDK), Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesini raporlaştırarak kitap haline getirdi.

Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesi kitap oldu
16.06.2020 11:32 | Son Güncelleme: 16.06.2020 11:45

KAMU Denetçiliği Kurumu (KDK), Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesini raporlaştırarak kitap haline getirdi. 

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, koronavirüs salgınının bütün dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkilediğini, KDK'nın bu alanda devletin ve kamu hizmeti veren kurumların ne yaptıklarını, bu yaptıklarının ne derece etkili olduğunu dünyadaki farklı örneklerle mukayeseli olarak anlatan bir rapor hazırladığını ifade etti. Malkoç, 'Türkiye'nin Koronavirüs Hastalığı ile Mücadelesi' isimli özel raporun salgın sürecinde çıkan ilk yayın olduğunu kaydetti. Malkoç, raporun salgınla mücadelede sağlık, idari ve ekonomik alanda yapılanlar ile genel değerlendirme ve öneriler olmak üzere 4 ana bölümden oluştuğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Dünyada bunun örnekleri ve Türkiye'nin kendi durumunu görmek açısından önemliydi, ayrıca KDK'nın ileriye yönelik olarak tavsiyeleri ve önerileri var. Biz bunu Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere Cumhurbaşkanlığımız ve bütün bakanlara, illere, pandemi kurulları dahil göndereceğiz. Tıp fakültelerine göndereceğiz. Yani Türkiye'nin bu alanda yaptığı güzel çalışmaları tescil edilmiş, belgelenmiş ve ileriye yönelik olarak 'böyle bir şeyle karşılaşırsak ne yaparız' diye elimizde bir belgesi olacak. Türkiye hastalığa göre ölüm oranı en az olan ülke veya hastanelerinde yoğun bakımları çok rahat olan bir ülke. Biz bu raporumuzu Türkiye'nin yaptıklarını dünya örneklerinden mukayeselerle hazırladık, bunu yabancı dillere başta İngilizce olmak üzere çevireceğiz. Dünyadaki ilgili sağlık kurumlarına ve dünyadaki ombudsmanlara da göndereceğiz ki, Türkiye'nin tecrübesinden onlar da faydalansın" ifadelerini kullandı.'BANKALARDAN KREDİ ALMAYLA İLGİLİ 60 BİN ŞİKAYET GELDİ'KDK'ya salgın döneminde yapılan başvurulara değinen Malkoç, "Bize başlangıçta maskeler ile ilgili çok müracaat oldu. Çocuklar ile ilgili alınan tedbirlerin sıkıcı olduğuyla ilgili müracaatlar oldu. Biz bunları iradeyle görüşüp veya bize müracaat edenlerle karşılıklı görüşerek orta yolu bulmaya, dostane çözümleri bulmaya çalıştık. Bunun dışında en çok şikayet bankalardan kredi almayla ilgili geldi. 60 bine yakın başvuru geldi. Biz gerek BDDK ile gerek Hazine ve Maliye Bakanlığına gerek Bankalar Birliği ve ilgili bankalarla görüşerek bunları da çözmeye çalışıyoruz. Can derdinden artık geçim derdine doğru giderken bu süreçler de yaşanıyor. Tabii bu konu kredi, para konusu hassas bir konu, biz mümkün olduğu kadar kredi veren kuruluşların, bankaların vatandaşa biraz daha dikkatli davranmalarını öneren tavsiye kararları veriyoruz" diye konuştu.KDK'NIN ÖNERİLERİMalkoç, raporun son bölümünde KDK'nın önerilerine yer verildiğini kaydederek, "Türkiye'nin birçok alanda örneğin tarım alanında, çevre alanında veya imar alanında yaşadığı sıkıntılar var değil mi? veya ileri teknolojiyi yakalamada. İşte Kovid-19 ile mücadele sürecinde kullanılan yöntemin bu alanlarda da kullanılmasını biz öneriyoruz. Her alanda ihtisaslaşmış tecrübeli insanlardan oluşturulacak bilim kurullarının fikir, görüş ve kanaatleri alınarak, aklın, bilimin, tecrübenin yolunda; ama kararlılıkla gidilmesi, genel olarak tavsiyemiz bu" ifadelerini kullandı.'MASKE, TEMİZLİK, MESAFE'Son haftada günlük vaka sayılarında yaşanan artışa da değinen Şeref Malkoç, devletin kurumlarıyla aldığı gerekli tedbirleri milletin de alması gerektiğine işaret etti. Malkoç, "Soruyorsun 'masken var mı, yüzünde maske yok' diye, 'var, cebimde' veya dirseğine takmış veya çenesinin altına takmış. Ama günlerden beri konunun ilgilileri, yani Sayın Cumhurbaşkanımızdan bütün sağlık çalışanlarına kadar üç şey söylüyorlar; maske, temizlik ve mesafe" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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