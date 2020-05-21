Türkiye'nin Koronafobi Haritası Yayınlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye'nin Koronafobi Haritası Yayınlandı

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs ile ilgili çalışmalar sürerken salgının insanlar üzerindeki etkileri de merakla inceleniyor.

Türkiye'nin Koronafobi Haritası Yayınlandı
21.05.2020 14:48 | Son Güncelleme: 21.05.2020 14:48

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs ile ilgili çalışmalar sürerken salgının insanlar üzerindeki etkileri de merakla inceleniyor. Bu kapsamda ülkemizde yapılan yeni bir araştırma, sosyo-ekonomik düzeydeki farklılıklara göre değişen bazı detayları ortaya koydu. İşte Türkiye'nin koronafobi haritası ve araştırmaya dair merak edilen diğer detaylar!

İşte Türkiye'nin Koronafobi Haritası

Hacettepe Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi tarafından düzenlenen ortak araştırmada 72 ilden farklı sosyo-ekonomik durumlara sahip 2,133 kişi ile görüşüldü. Araştırmaya göre koronafobi yaşayan kişilerin en yoğun olduğu bölge Güneydoğu Anadolu Bölgesi iken en seyrek olduğu bölge ise Karadeniz Bölgesi oldu.

Kadınların erkeklere nazaran daha yoğun endişe durumları yaşadığı gözlemlenirken, eğitim düzeyi arttıkça korku seviyesinin azaldığı tespit edildi. Peki siz yapılan bu araştırma hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Koronafobi Nedir?

Koronafobi için yapılabilecek en kısa tanımlama yeni tip koronavirüse yakalanma korkusudur. Virüsten izole olabilmek için kendilerini eve kapatan kişiler süren belirsizlik nedeni ile sıkıntı, arayış, artan stres ve kaygılar yaşıyor ve bir anlamda bocalama hali denilen bir döneme giriş yapmış oluyor. Peki koronafobi yaşanan süreçte neler gözlemleniyor?

Kendinizin veya sevdiklerinizin sağlığı ile ilgili korku ve endişe.

Uykusuzluk ya da aşırı uyuma hali.

İştahsızlık ya da aşırı yeme isteği.

Dikkati toparlamada yaşanan zorluk ve odaklanma sorunları.

Kronik sağlık sorunlarında kötüleşme.

Alkol, sigara ya da uyuşturucu madde kullanımında artış.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz Haber
Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz
Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı Haber
Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı
Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi Haber
Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi
Karantinayı ihlal eden belediye başkanı, yakalanınca tabuta girip ölü taklidi yaptı Haber
Karantinayı ihlal eden belediye başkanı, yakalanınca tabuta girip ölü taklidi yaptı
Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü! Denizin yüzeyi komple balıkla kaplandı Haber
Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü! Denizin yüzeyi komple balıkla kaplandı
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi Haber
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Jırki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman vefat etti
Jırki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman vefat etti
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
'Normalleşme başladı, yakın zamanda maskeyi de atarım' diye düşünenleri üzecek haber
"Normalleşme başladı, yakın zamanda maskeyi de atarım" diye düşünenleri üzecek haber
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti
Otobüste hırsızlık yapan şahıs, şoför kapıları kapatınca kaçamadı
Otobüste hırsızlık yapan şahıs, şoför kapıları kapatınca kaçamadı
Ruanda'da koronavirüse karşı robotlar da kullanılacak
Ruanda'da koronavirüse karşı robotlar da kullanılacak
Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının ataması gerçekleştirildi
Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının ataması gerçekleştirildi
Narkotik köpeğini hesaba katmadılar! Taşın altından bile uyuşturucu çıktı
Narkotik köpeğini hesaba katmadılar! Taşın altından bile uyuşturucu çıktı
Salgının 'sıfır noktası' olan Wuhan'da vahşi hayvan yemek resmen yasaklandı
Salgının "sıfır noktası" olan Wuhan'da vahşi hayvan yemek resmen yasaklandı
Koronavirüs 22 yıl sonra yoksulluğu artıracak! 60 milyon insan günde 13,5 TL'den az parayla geçinecek
Koronavirüs 22 yıl sonra yoksulluğu artıracak! 60 milyon insan günde 13,5 TL'den az parayla geçinecek
Günlük burç yorumları 21 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 21 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Erciyes Üniversitesi, hayvanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine başladı
Erciyes Üniversitesi, hayvanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine başladı
Bipolar hastası kadın tartıştığı yengesini bıçaklayarak öldürdü, oğlunu yaraladı
Bipolar hastası kadın tartıştığı yengesini bıçaklayarak öldürdü, oğlunu yaraladı
Chelseali futbolcu Kante, koronavirüs endişesi nedeniyle antrenmana katılmadı
Chelseali futbolcu Kante, koronavirüs endişesi nedeniyle antrenmana katılmadı
Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, taşların hastalıklar üzerindeki etkilerini yazdı
Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, taşların hastalıklar üzerindeki etkilerini yazdı
Vekil transferi polemiği büyüyor! Kılıçdaroğlu, DEVA ve Gelecek Partisi'ne destek vereceklerini söyledi
Vekil transferi polemiği büyüyor! Kılıçdaroğlu, DEVA ve Gelecek Partisi'ne destek vereceklerini söyledi
İtalyan ekibi Lecce, futbolcuların mart ayı maaşlarını Serie A'dan düşmezlerse ödeyecek
İtalyan ekibi Lecce, futbolcuların mart ayı maaşlarını Serie A'dan düşmezlerse ödeyecek
Dünya Sağlık Örgütü, son 24 saatte tespit edilen vaka sayını açıklayıp uyardı: En yüksek rakam, daha uzun bir yol var
Dünya Sağlık Örgütü, son 24 saatte tespit edilen vaka sayını açıklayıp uyardı: En yüksek rakam, daha uzun bir...
Liverpool Teknik Direktörü Klopp'tan koronavirüs çıkışı: Antrenman yapmak istemeyen evine gidebilir
Liverpool Teknik Direktörü Klopp'tan koronavirüs çıkışı: Antrenman yapmak istemeyen evine gidebilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süreyya Önder Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Harun Tan Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Metin Oktay Fatih Terim İlhan Cavcav Hidayet Türkoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Bursa Kadın Bakan Futbol
Şu an buradasınız: Türkiye'nin Koronafobi Haritası Yayınlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 14:48:59. #1.14#
title