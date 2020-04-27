"Türkiye'nin korona virüsle mücadelesi dünya için emsal teşkil etmektedir"
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Fahrettin Altun, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Haber

"Türkiye'nin korona virüsle mücadelesi dünya için emsal teşkil etmektedir"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, mübarek Ramazan ayının ilk günlerinde çok güzel haberler alındığını, Türkiye'de korona virüs konusunda yeni vaka sayısında son 20 gündeki en düşük seviyenin gerçekleştiğini, eğrinin düzleşip aşağıya doğru yol almaya başladığını belirtti.

27.04.2020 12:55 | Son Güncelleme: 27.04.2020 12:55

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, mübarek Ramazan ayının ilk günlerinde çok güzel haberler alındığını, Türkiye'de korona virüs konusunda yeni vaka sayısında son 20 gündeki en düşük seviyenin gerçekleştiğini, eğrinin düzleşip aşağıya doğru yol almaya başladığını belirtti.

Twitter hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda Ramazan ayının bereketini de beraberinde getirdiğini ifade eden Altun, Türkiye'nin diğer ülkelere kritik tıbbi malzeme teslimatlarıyla yardımlarını sürdürdüğünü, Türk vatandaşlarını yurtlarına getirmek üzere gidilen ülkelere birçok tıbbi malzeme de götürüldüğünü aktardı. Türkiye'nin sadece kendi vatandaşlarını değil, dünyada Covid-19'dan etkilenen herkesi umursadığının altını çizen Altun, şunları kaydetti:

"Ramazan ayında vatanlarında olmak isteyen 25 bin vatandaşımızı ülkemize getirdik. Vatandaşlarımızın sağlık sistemimize duyduğu güven bizim için bir gurur kaynağıdır. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, yıllardır sağlık sistemimize yatırım yapma çabası içinde oldu. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda hiçbir vatandaşımızı dünyanın hiçbir yerinde yalnız bırakmıyoruz. Bunun son örneğini İsveç'te Covid-19 testi pozitif çıkan ancak tedavi edilmeyen Emrullah Gülüşken'i, kızının sosyal medyadan yaptığı çağrı üzerine ambulans uçak gönderip Türkiye'ye getirmekle ortaya koyduk. Türkiye'nin korona virüsle mücadelesi dünya için emsal teşkil etmektedir. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız, bu konuda hükümetimize ne olursa olsun en insani şekilde hareket edilmesi yönünde talimat verdi. Hem kendi vatandaşlarımız hem de dünyada zor durumdaki herkes bu konuda Türkiye'ye güvenebilir."

(İHA)

Kaynak: İHA

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