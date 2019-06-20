Türkiye'nin Kore Savaşı'ndaki hava desteği 69 yıl sonra belgelendi

Ankara (AA) - Kore Savaşı sırasında B-26 savaş uçağıyla Kuzey Kore üzerinde taarruz sırasında uçağın düşürülmesi sonucu Üsteğmen Muzaffer Erdönmez'in şehit olduğunun belgelenmesinin ardından Türkiye, Kore Savaşı'na hava desteği sağlayan 8'nci ülke olarak tanındı.

Türkiye'nin, Kore Savaşı'na Hava Desteği sağlayan 8'inci ülke olarak tanınması dolayısıyla Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'nda tören düzenlendi.

Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Ersin Erçin, onur konuğu olarak katıldığı törende yaptığı konuşmada, bu tarihi olayı araştırıp belgeleyen Seul Hava Ateşesi Tuncay Tuncay'a ve iş birliği için de Güney Kore askeri makamlarına teşekkür etti.

Erçin, uzun yıllar sonra bu olayın belgelenmesinin iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerini daha da güçlendireceğini ifade etti.

Törende Şehit Erdönmeze'e ait madalya, bröve ve şahsi eşyalar Büyükelçi Erçin tarafından Güney Kore Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Won In-Choul'a teslim edildi. Erdönmez'e ait şahsi eşyalar Kore Hava Müzesi'nde sergilenecek.

Daha önce Kore Savaşı'na hava desteği veren ülkeler ABD, Avustralya, Kanada, Güney Afrika, İngiltere, Tayland ve Yunanistan olarak belirlenmişti.

Kaynak: AA