Türkiye'nin konuştuğu 'Robin Hood'lar
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Türkiye'nin konuştuğu 'Robin Hood'lar

Borcunu ödeyemeyenlere yardım eli uzatan kimliği belirsiz hayırsever Türkiye gündeminde.

14.02.2020 20:46 | Son Güncelleme: 14.02.2020 20:46

Borcunu ödeyemeyenlere yardım eli uzatan kimliği belirsiz hayırsever gündeminde. 'da birçok gecekondu mahallesinde içerisinde 1000 TL bulunan zarflar bırakan ve mahallelilerin bakkal borçlarını kapatan kişilerden birinin iş insanı Erdoğan olduğu ortaya çıktı. Uludağ gibi hayırsever başkaları da var. Kimlikleri bilinmese dahi onlar da ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıyor.



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: Türkiye'nin konuştuğu 'Robin Hood'lar
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