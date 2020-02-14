: Türkiye'nin konuştuğu 'Robin Hood'lar

14.02.2020 20:46 | Son Güncelleme: 14.02.2020 20:46

Borcunu ödeyemeyenlere yardım eli uzatan kimliği belirsiz hayırsever Türkiye gündeminde. İstanbul'da birçok gecekondu mahallesinde içerisinde 1000 TL bulunan zarflar bırakan ve mahallelilerin bakkal borçlarını kapatan kişilerden birinin iş insanı Erdoğan Uludağ olduğu ortaya çıktı. Uludağ gibi hayırsever başkaları da var. Kimlikleri bilinmese dahi onlar da ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıyor.

Haber Videosu