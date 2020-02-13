Türkiye'nin konuştuğu 'Palu ailesi' davasında karar çıktı

13.02.2020 14:30 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:31

Kocaeli'de Meryem Tahnal'ın öldürülmesi olayı ile ilgili yargılanan Palu ailesi ve ailenin damat Tuncer Ustael hakkında karar çıktı. Mahkeme heyeti Tuncer Ustael'i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırırken, diğer sanıklara da 8 yıl 4 ay ile 12'şer yıl hapis cezası verdi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal'ın kaybolması ile ilgili takipsizlik kararıyla kapatılan dosyanın tekrar açılmasıyla tutuklanan 6 kişilik Palu ailesinin yargılanmasına Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Olayla ilgili süren soruşturmada kayıp Meryem Tahnal'ın babası Harun Palu, annesi Havva Palu, ağabeyi İsa Palu, kardeşleri Fatih Palu ve Ayşe Palu polis tarafından gözaltına alınırken, Palu ailesinin eniştesi Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael ise yaşanan olayla ilgili İstanbul'da katıldıkları bir televizyon programında canlı yayındayken gözaltına alındı. Adliyede işlemleri tamamlanan 7 kişiden baba Harun Palu mahkemece serbest bırakılırken, diğer 6 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tutuklu olarak yargılanan 'Palu ailesinin 6 üyesi Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden davanın 6. celsesi için geniş güvenlik önlemleri arasında Kocaeli Adliyesine getirildi.

CUMHURİYET SAVCISI MÜTALAASINI TEKRARLADI

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı davanın 5. celsesinde açıkladığı mütalaasını tekrarlayarak sanık Tuncer Ustael hakkında 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve üst soy veya alt soydan birine ya da eş veya kardeşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 4 yıldan 14 yıla kadar, 'banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması' suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılmasını, diğer sanıklar hakkında ise 'kasten adam öldürmeye yardım etme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 32'şer yıla kadar hapis cezası talep etti.

"MERYEM TAHNAL'IN ÖLDÜĞÜNE İLİŞKİN BİR DELİL YOKTUR"

Duruşma avukat savunmalarının dinlenmesi ile başladı. Duruşmada söz alan sanık avukatları müvekkillerinin beraat ve tahliyelerini talep etti. Duruşmada konuşan Palu ailesinin avukatı Alper Bayrak, "Cesedin ölüm nedeni ve tarihi hukuken tespit edilemedi. Müvekkillerim maktulün öldüğünü söyleseler de Meryem Tahnal'ın ölümüne ilişkin tıbbi ve hukuki anlamda tespit yoktur. Cesedin toprağa gömüldüğü an solunum yetmezliği şeklinde yorumlanmalıdır. Tuncer'in korkutarak İsa'ya gömdürdüğü ortadadır. Meryem Tahnal'ın öldüğüne ilişkin bir delil yoktur. İsa'nın gömme anında müvekkilimin öldüğü düşünülmektedir bu yüzden öldürme eylemine iştirak ettiği söylenemez fiziksel ve psikolojik baskı altındadır. İkrar tek başına delil değildir. Müvekkillerimin beraatına karar verilmesi, aksi kanat olursa adli kontrol kullanarak tahliyelerine karar verilmesini talep ederiz" dedi.

"HERKESLE MAHŞERDE HESAPLAŞACAĞIZ"

Diğer sanıklar da söz alarak suçsuz olduklarını söyleyerek beraatlarını talep etti. Mahkeme heyeti daha sonra sanıklara son sözlerini sordu. Son kez savunma yapan sanıklar suçsuz olduklarını iddia ederek beraatlarını talep ederken, Tuncer Ustael, "Hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum. Herkesle mahşerde hesaplaşacağız" dedi.

MAHKEME HEYETİ SANIKLARA CEZA YAĞDIRDI

Sanıkların son sözlerinin dinlenmesi sonrasında kararını açıklayan mahkeme heyeti, Tuncer Ustael'in Meryem Tahnal'ı acı çektirerek öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 4 yıl hapis cezasına, 'başkasına ait banka ve kredi kartını izinsiz kullanmak, suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklardan İsa Palu, Havva Palu, Ayşe Palu ve Emine Ustael, 'kasten öldürme suçuna iştirak etme' suçundan 12'şer yıl hapis cezası, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçundan 1 yıl 6' şar ay Fatih Palu ise 'kasten öldürme suçuna iştirak etme' suçundan 8 yıl 4 ay, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 81 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Sanıklardan Fatih Palu'nun ayrıca tahliyesine karar verildi.

(Murat Kanber - Nazım Özgün Erbulan/İHA)

Kaynak: İHA