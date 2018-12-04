Karaderili Şirketler Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Tevfik Talas, 3 bin 500 metrekare alan üzerine aynı anda 3 bin kişilik kongre ve toplantıların gerçekleştirilebileceği salon yaptıklarını belirterek, "Türkiye'nin kongre oteli olmaya adayız." ifadesini kullandı.

Talas, yaptığı yazılı açıklamada, yaptıkları yatırımlarla iş dünyasının büyük ihtiyaç duyduğu kongre ve seminer alanlarını da hizmete sokacaklarını bildirdi.

İstanbul'a bir saatlik mesafede bu kadar büyük bir termal otelin olmadığını aktaran Talas, şunları kaydetti:

"Aynı anda 3 bin kişinin katıldığı seminerler başka ülkelere gidiyor. Biz bu yatırımla hem uluslararası hem de İstanbul'da seminer ve kongre yapmak isteyenlerin mekan sorununu çözüyoruz. 3 bin 500 metrekare alan üzerine aynı anda 3 bin kişilik kongre ve toplantıların yapılabileceği salonumuzu yapıyoruz. Türkiye'nin kongre oteli olmaya adayız. Bu salon, aynı zamanda 4'e bölünüp daha küçük gruplara hitap edebilecek seviyelere gelebiliyor. Bunun haricinde 8 tane daha toplantı salonumuz var, her biri 90 metrekare. İçerisinde banket ofis, vestiyer ve basın odası, çeviri odaları olacak. Havuz başında bin 500 kişilik akşam yemeği verebileceğiz. Bu salonlarla kurumsal firmaları termal su ile buluşturup profesyonel hizmet vereceğiz. Böylelikle Yalova turizminde en büyük sorun olan hafta içi boş kapasite durumu bitecek."

"Termalin başkenti, Yalova'nın Termal ilçesidir"

Tevfik Talas, 22 yıllık otelcilik tecrübeleri ile yola çıktıklarını belirterek, Yalova'nın en büyük ihtiyacı olan toplantı ve kongre salon açığını da bu yatırımla kapattıklarını ve ikinci-üçüncü etapları olan resort kısmının yüzde 80 seviyesinde tamamlandığını bildirdi.

Projenin bitmesi ile Yalova'dan en az 500 kişiye daha istihdam sağlayacaklarını, şu anda çalışan sayısının bin 100 kişi olduğunu ve tüm satın almaları da Yalova'dan yaparak bölge ekonomisine katkı sağladıklarını kaydeden Talas, "Yalova'da yatırım yapmaya karar verdiğimizde herkes burun kıvırdı. Sonra bizim bu yatırımımızı görenler 'nasıl oraya yatırım yapmayı düşünemedik' diyor. Bizim yatırımımızdan sonra gayrimenkul ve arsa değerleri de 4 yıl içinde yüzde 500 arttı. Diğer illere termal yatırım yapanlar için övünerek şunu söyleyebilirim; termalin başkenti; Yalova'nın Termal ilçesidir." ifadelerini kullandı.

Yalova'yı en fazla 5 yıl sonra "turizm cenneti" olarak gördüğünü, bunun için profesyonel turizm yatırımcılarını Yalova'ya beklediklerini aktaran Talas, "Bizim gibi yatırımcılar geldikçe, 5 yıldızlı tesisler açıldıkça Yalova kazanacak. Büyük bir destinasyon olacak. Yalova için sürekli daha ne yapabiliriz, ne katabiliriz diye düşünüyorum. 10 yıl sonra 1 milyon turist ağırlayacak duruma gelebiliriz. Antalya'yı kendimize rakip alıyoruz." yorumunu yaptı.

Verilen bilgiye göre, Karaderili Şirketler Grubu'nun 180 milyon dolarlık yatırım bedeli ile 2014 yılında temelini attığı 2 bin 200 yatak kapasiteli Yalova Terma City'de son aşamaya geçildi. 5 yıldızlı olarak yapılan Yalova Terma City, getirdiği yeniliklerle bölge turizmi ve otellerinin de kalite çizgisini artıracak.