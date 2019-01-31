Türkiye'nin Köi Deneyiminden Faydalanmak İstiyoruz"

Kırgızistan Ekonomi Bakanı Oleg Pankratov, Türkiye'nin Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) modeli ve serbest ekonomik bölgeler alanındaki deneyiminden yararlanmak istediklerini ifade etti.

Türkiye Müteahhitler Birliğinden (TMB) yapılan açıklamaya göre, Pankratov ve beraberindeki heyet, Birlik Yönetim Kurulu Üyesi Kartal Usluel'in ev sahipliğinde düzenlenen çalışma yemeğine katıldı.

Pankratov, Türkiye'nin KÖİ modeliyle gerçekleştirdiği yatırımlara dikkati çekerek, "Türkiye'nin bu model ve serbest ekonomik bölgeler alanındaki deneyiminden yararlanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Doğrudan yatırımı cezbedecek adımlar kapsamında KÖİ modeline ilişkin yeni bir kanun çalışması içinde olduklarını bildiren Pankratov, KÖİ projelerinin süresini 3-30 yıl aralığına indirerek prosedürleri kolaylaştıracak bu çalışmanın yakın zamanda parlamentolarından geçerek yasalaşmasını beklediklerini açıkladı.

İki ülke cumhurbaşkanlarının geçen aylarda gerçekleştirdikleri temasların taraflar arasındaki ekonomik ilişkilere şimdiden ivme kazandırdığına işaret eden Pankratov, bu çerçevede ortaya konan hedefin, ortak ticaret hacmini 1 milyar dolar seviyesine çıkarmak ve karşılıklı yatırımları artırmak olarak belirlendiğini hatırlattı.

Pankratov, ülkesinde havalimanından demir yolu ve kara yolu projelerine, stadyumdan enerji nakil hatları, küçük hidroelektrik santralleri, su ve katı atık projelerine kadar çok çeşitli yatırımların gelecek dönemde hayata geçirilmesinin planlandığını bildirdi.

TMB Yönetim Kurulu Üyesi Kartal Usluel de Türk müteahhitlik firmaları tarafından Kırgızistan'da bugüne kadar 744 milyon dolar tutarında 71 proje üstlenildiğini, bu çerçevede Bişkek ve Oş havalimanlarının modernizasyonu, kara yolu rehabilitasyonu, baraj inşası, kentsel yolların yapılanması ve rehabilitasyonu gibi projelerin öne çıktığını belirtti.

Usluel, "Avrasya bölgesinde genel olarak son derece aktif olan Türk firmaları Kırgızistan'da daha çok iş üstlenmeye hazırdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA