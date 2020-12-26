Türkiye'nin KOBİ'leri Bülteni, yayınlandı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) ülke ekonomisindeki payına dikkat çekmek ve KOBİ'lere ilişkin verilerin tek bir bülten altında derleyerek erişilmesini kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan "Türkiye'nin KOBİ'leri Bülteni" Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yayınlandı.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) ülke ekonomisindeki payına dikkat çekmek ve KOBİ'lere ilişkin verilerin tek bir bülten altında derleyerek erişilmesini kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan "Türkiye'nin KOBİ'leri Bülteni" Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yayınlandı.

Bültende KOBİ'lerde girişim sayıları, istihdam, personel maliyeti, ciro, satın alışlar, üretim değeri, faktör maliyetiyle katma değer, dış ticaret istatistikleri, nakdi kredi tutarı ile bilişim teknolojileri kullanımı verileri yer aldı.

Konu hakkında açıklama yapan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, KOBİ'lerin Türkiye ekonomisinin bel kemiğini oluşturduğunu, büyümenin motoru, istihdamın itici gücü, ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel taşı olduğunu ifade etti. Hisarcıklıoğlu, 2020 yılının sonuna yaklaşırken, 2019 yılı verilerinin son halinin verildiğini ve bu verilerden yola çıkarak "Türkiye'nin KOBİ'leri Bülteni"ni yayınladıklarını belirtti.

Hisarcıklıoğlu, KOBİ'lerin Türkiye ekonomisinde bu kadar önemli bir paya sahip olması sebebiyle ekonomi politikalarının KOBİ'leri önceleyerek hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'deki tüm işletmelerin yüzde 99,8'i KOBİ

Türkiye'nin KOBİ'leri Bülteni'ne göre KOBİ'ler toplam girişimlerin yüzde 99,8'ini oluştururken, KOBİ ölçeğinde girişim sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,2 artış gösterdi. 2019 yılında Türkiye'deki işletmelerin 8,9 trilyon TL yıllık cirosunun yüzde 65,5'i KOBİ'ler tarafından gerçekleştirildi. KOBİ'lerin cirosunda 2018 yılına göre yüzde 14,5 oranında artış olduğu görülüyor.

2019 yılında KOBİ'ler toplam istihdamın yüzde 73,8'ini oluşturuyor. 2019 yılında ihracatın yüzde 56,3'ü KOBİ'ler tarafından gerçekleştirilirken, KOBİ'lerde toplam ihracat değeri 101,8 milyar dolar oldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı