Türkiye'nin kıyı kesimleri ile Hatay, Diyarbakır, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yarın sağanak bekleniyor
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Türkiye'nin kıyı kesimleri ile Hatay, Diyarbakır, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yarın sağanak bekleniyor

28.02.2021 13:03 | Son Güncelleme: 28.02.2021 13:06
Türkiye'nin kıyı kesimleri ile Hatay, Diyarbakır, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yarın sağanak bekleniyor

Türkiye'nin kıyı kesimleri ile Hatay, Diyarbakır, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yarın sağanak tahmin ediliyor.

Türkiye'nin kıyı kesimleri ile Hatay, Diyarbakır, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yarın sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülke genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara'nın doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli, Hatay, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinde yağış öngörülüyor.

Yağışların, kıyı kesimler ile Hatay, Diyarbakır, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor.

Denizlerde ise Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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