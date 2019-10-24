Türkiye'nin kınanmasını engellemeye çalışan Macarlar bu kez AP'de yaptırım talebine destek verdi
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Türkiye'nin kınanmasını engellemeye çalışan Macarlar bu kez AP'de yaptırım talebine destek verdi

Avrupa Parlamentosu’nda Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna düzenlediği askeri harekat ilgili yapılan oylamada Macar parlamenterlerin çoğu Ankara’ya yaptırım talep eden önergeyi onayladı. Macaristan daha önce AP Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi'nin Türkiye'ye yaptığı kınamayı engellemeye çalışmıştı

24.10.2019 20:28
Türkiye'nin kınanmasını engellemeye çalışan Macarlar bu kez AP'de yaptırım talebine destek verdi

Avrupa Parlamentosu'nda bugün Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna düzenlediği askeri harekat ilgili yapılan oylamada Macar parlamenterlerin çoğu Ankara'ya yaptırım talep eden önergeyi onayladı.


Macaristan daha önce Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi'nin Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye yaptığı kınamayı engellemeye çalışmıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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