Türkiye'nin kınanmasını engellemeye çalışan Macarlar bu kez AP'de yaptırım talebine destek verdi

24.10.2019 20:28

Avrupa Parlamentosu'nda bugün Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna düzenlediği askeri harekat ilgili yapılan oylamada Macar parlamenterlerin çoğu Ankara'ya yaptırım talep eden önergeyi onayladı.



Macaristan daha önce Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi'nin Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye yaptığı kınamayı engellemeye çalışmıştı. Euronews.com'da Görüntüle