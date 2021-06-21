Türkiye'nin Kigali Büyükelçisi Burcu Çevik, Türkiye-Ruanda ilişkilerini değerlendirdi Açıklaması

Türkiye'nin Kigali Büyükelçisi Burcu Çevik, Türkiye'nin, Kigali Uluslararası Finans Merkezi'ni hayata geçirerek Afrika'da finans merkezi olma hedefine ulaşmak için yoğun çaba gösteren Ruanda ile ekonomik alanda iş birliği fırsatlarını genişletmek istediğini söyledi.

Türkiye'nin Kigali Büyükelçisi Burcu Çevik, Türkiye'nin, Kigali Uluslararası Finans Merkezi'ni hayata geçirerek Afrika'da finans merkezi olma hedefine ulaşmak için yoğun çaba gösteren Ruanda ile ekonomik alanda iş birliği fırsatlarını genişletmek istediğini söyledi.

Burcu Çevik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri değerlendirdi.

Çevik, Türkiye'nin, Kigali Uluslararası Finans Merkezi'ni (KIFC) hayata geçirerek Afrika'da finans merkezi olma hedefine ulaşmak için yoğun çaba gösteren Ruanda ile ekonomik alanda iş birliği fırsatlarını genişletmek istediğini ifade etti.

Merkezin, Ruanda'nın kalkınmasına katkı sağlayacağına işaret eden Çevik, Türkiye merkezli Aktif Bank'ın da Doğu Afrika Temsilciliği'ni Kigali'de açmayı kararlaştırdığını bildirdi.

Çevik, Ruanda ile ekonomik ilişkilerin finans sektöründe de geliştirilmesi imkanlarını ele almak üzere Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Kigali Uluslararası Finans Merkezi'nin tesis edilmesine yönelik olarak faaliyet gösteren Ruanda Finans Şirketi'nin geçen günlerde bir webinar düzenlediğini aktardı.

Ruanda'nın, denize kıyısı bulunmayan küçük bir ülke olmasına karşın bölgesinde ve Afrika genelinde serbest ticaret düzenlemelerine taraf bir ülke olduğuna işaret eden Çevik, "İş dostu ortamı, siyasi istikrarı, hukuka bağlılığı ve güçlü kurumlarıyla Ruanda, son yıllarda Türkiye için dikkat çekici bir konuma yükseldi." dedi.

Dünya Bankası'na göre Ruanda'nın iş yapma ortamı açısından Afrika'da en rahat ikinci ülke olduğunı belirten Çevik, Ruanda'nın, Afrika'daki en güvenli ülkeler arasında bulunduğunu kaydetti.

"İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2020'de önceki yıla göre ikiye katlandı"

Burcu Çevik, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen arttığını vurguladı.

2020'de iki ülke arasındaki ticaret hacminin önceki yıla göre ikiye katlandığını ve 81,4 milyon dolara yükseldiğini aktaran Çevik, Türkiye'nin özellikle Kovid-19 salgını döneminde Ruanda için güvenilir bir tedarik pazarı olarak ön plana çıktığını belirtti.

Çevik, "Türkiye, Ruanda'dan mineraller ve kahve alıyor. Ruanda'ya ise daha çok gıda ürünleri, elektronik malzemeler, inşaat malzemeleri, tıbbi ürünler ve tekstil ürünleri satıyor." dedi.

Ruanda'daki yatırımlar ile ilgili bilgi veren Çevik, yatırımların son dönemde enerji, inşaat, imalat ve turizm alanlarına yoğunlaştığını, Türk iş insanlarının Ruanda'daki altyapı yatırımlarına ilgi gösterdiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak