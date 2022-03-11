Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği, Ukrayna'nın Çernivtsi şehrine taşınıyor
AA - Mehmet Şah Yılmaz - Güncel
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği personelinin Ukrayna'nın Çernivtsi şehrine transfer edilmekte olduğunu bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği personelinin Ukrayna'nın Çernivtsi şehrine transfer edilmekte olduğunu bildirdi.
"Kiev Büyükelçiliği'nin kapatılması gibi bir durum söz konusu değil." ifadesini kullanan Bilgiç, personelin transfer edilmekte olduğunu, Büyükelçiliğin Çernivtsi şehrine geçeceğini söyledi.
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel