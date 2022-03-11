Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği, Ukrayna'nın Çernivtsi şehrine taşınıyor - Haberler

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Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği, Ukrayna'nın Çernivtsi şehrine taşınıyor

AA - Mehmet Şah Yılmaz - Güncel
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Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği, Ukrayna'nın Çernivtsi şehrine taşınıyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği personelinin Ukrayna'nın Çernivtsi şehrine transfer edilmekte olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği personelinin Ukrayna'nın Çernivtsi şehrine transfer edilmekte olduğunu bildirdi.

"Kiev Büyükelçiliği'nin kapatılması gibi bir durum söz konusu değil." ifadesini kullanan Bilgiç, personelin transfer edilmekte olduğunu, Büyükelçiliğin Çernivtsi şehrine geçeceğini söyledi.

AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Ukrayna, Kiev, Güncel, Haberler

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