Türkiye'nin Keşmir için güçlü desteği, mum yakma töreninde yeniden teyit edildi

16.08.2019 11:07

Pakistan Büyükelçiliği tarafından Ankara'da Perşembe günü düzenlenen bir mum yakma törenine katılan çok sayıda Türk Türkiye'nin bu konudaki sağlam bağlılığını yeniden teyit etti.

Bu olaydaki konuşmasında, Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Sayın M. Syrus Sajjad Qazi Hindistan'ın ilgili tüm BM Güvenlik Konseyi Kararlarını ve ikili anlaşmaları hiçe sayan son yasa dışı kararlarının şafağında, Hindistan Keşmir'i kapattıktan sonra Keşmir halkının çektiği bilinmeyen acıların altını çizdi.

Kendisi Keşmirlilerin vazgeçilmez kendi kaderlerini belirleme haklarını talep ettikleri için cezalandırıldıklarını söyledi.Hindistan şimdi 70 yıldan fazla işgalci olduktan sonra bu son adımlarla bir sömürgeci olmuştur diye ekledi.

Büyükelçi Syrus Qazi uluslararası topluluğa Hint İşgalindeki Keşmir'de Müslümanlar üzerinde devam eden etnik temizliğe karşı sessiz kalmama çağrısında bulundu.Büyükelçi başka bir Serebrenica olarak nitelendirdiği şu andaki durumu düzeltmek için yardımcı olacak adımları atmanın yanı sıra, uluslararası topluluğun Hindistan'a yasadışı adımlarını geri alması ve Keşmir halkının isteklerine göre Keşmir meselesine adil, barışçıl ve kalıcı bir çözüm bulmak için gerekli rolü oynayacağı yönündeki umutlarını ifade etti.Büyükelçi Qazi Keşmir davası için Türkiye halkı ve hükümetinin sarsılmaz destekleri için en derinden şükranlarını ifade etti.

Olay katılımcıların mum yakması, Keşmirli şehitleri anması ve Hint İşgalindeki Keşmir halkıyla güçlü dayanışmada bulunulmasıyla sona erdi.

Bundan önce, Ankara'daki Pakistan Evi'nde Keşmirli şehitler ve Hint işgal güçleriyle savaşan silahsız Keşmirliler için Kuran okundu.