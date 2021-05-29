Türkiye'nin kenevir merkezi ilan edilen ilçede bu sene kenevir ekimi düştü
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Türkiye'nin kenevir merkezi ilan edilen ilçede bu sene kenevir ekimi düştü

Türkiye'nin kenevir merkezi ilan edilen ilçede bu sene kenevir ekimi düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de ruhsatlı kenevir ekimi yapılan yerlerin başında gelen Samsun'un Vezirköprü ilçesi Narlısaray Mahallesi'nde vatandaşlar su problemi ve yaşadıkları satış sorunundan dolayı bu sene neredeyse kenevir ekmeyi bıraktı.

Türkiye'de ruhsatlı kenevir ekimi yapılan yerlerin başında gelen Samsun'un Vezirköprü ilçesi Narlısaray Mahallesi'nde vatandaşlar su problemi ve yaşadıkları satış sorunundan dolayı bu sene neredeyse kenevir ekmeyi bıraktı. Narlısaray'da 800 dönüm olan kenevir alanı 80 dönüme kadar düştü.

Türkiye'nin kenevir üretim merkezi olarak belirlenen Samsun'un Vezirköprü ilçesi Narlısaray Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar karşılaştıkları su problemleri ve ektikleri tonlarca kenevirin ellerinde kalması nedeniyle kenevir ekmeyi bıraktıklarını söyledi. Mahalleli özel bir şirketin kendilerini kenevir ekmeye teşvik ettiğini, mahsulden sonra şirketin paralarını ödemediğini ve tonlarca kenevirin ellerinde kaldığını iddia etti.

Yaşanan su problemi ve alım garantisi olmaması kenevirin ekim alanını olumsuz etkiledi. Narlısaray Mahallesi'nde geçen sene mayıs ayında 800 dönüm olan ekim alanı bu sene 80 dönüme kadar düştü. Mahalleli su probleminin giderilmesini ve kenevirin sanayisinin kurulmasını talep ediyor.

Su sorununa dikkat çeken Narlısaray Mahalle Muhtarı Ali Sezgen, "Geçen sene kenevir ekim alanımız 800 dönümün üzerindeydi. Bu sene dönüm miktarımız 70-80 dönüme kadar düştü. Bunun sebebi ise alım garantisinin olmaması, sanayisinin kurulmaması ve suyun olmamasıdır. Vezirköprü'den Narlısaray'a kadar her mahalle sulanıyor. Narlısaray'a gelince su yok. Su olmayınca kenevir işi olmuyor. Şu andaki ekim alanı 70-80 dönüme kadar düştü. 2019-2020 yıllarında ekilen kenevirlerin saplarının elimizde kalması, ücretlerinin alınamaması, vatandaşın gübre borçlarını ödeyememesi nedeniyle ekim alanlarımız çok düştü. Yetkililerden suyun getirilmesini ve sanayinin kurulmasını istiyoruz. 150 çeşit bir ürün çıkartılıyor bu kenevirden. Tüm dünya bunu ekiyor" dedi.

"Su olmayınca kenevir olmuyor"

Narlısaray sakinlerinden Sadi Arar ise "Eskiden vatandaş komple kenevir ekiyordu. O zamanlar yağış boldu ve suyumuz da vardı. Şimdi büyük bir su sıkıntımız var. Su bizim sınırımıza kadar geldi, oradan buraya getirmiyorlar. Bayramköyü Barajı var. Oradan mahallemize su getirilmesini istiyoruz. Su olmayınca bu kenevir zaten olmuyor. Geçen seneye göre bu sene daha kötü. Susuzluktan daha kötüye gidiyor. Yağış da yok. Bu kenevirleri arkadaşlara ektirmişler. Köyün orta yerine yığdılar. Allah muhafaza buna bir ateş değse vatandaş hep yanar. Okulun içi dolu. Burayı 3-4 kişi ile gece-gündüz bekliyoruz. Vatandaşın parasını da ödemiyorlar. Kimin ödeyeceği de belli değil" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Türkiye'nin kenevir merkezi ilan edilen ilçede bu sene kenevir ekimi düştü
Türkiye'nin kenevir merkezi ilan edilen ilçede bu sene kenevir ekimi düştü
Türkiye'nin kenevir merkezi ilan edilen ilçede bu sene kenevir ekimi düştü
Türkiye'nin kenevir merkezi ilan edilen ilçede bu sene kenevir ekimi düştü
Türkiye'nin kenevir merkezi ilan edilen ilçede bu sene kenevir ekimi düştü
Türkiye'nin kenevir merkezi ilan edilen ilçede bu sene kenevir ekimi düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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