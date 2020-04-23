Türkiye'nin kekik deposunda, maskeli mesai
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Türkiye'nin kekik deposunda, maskeli mesai - Haberler
Koronavirüs, Denizli, Türkiye, Güncel, Haber

Türkiye'nin kekik deposunda, maskeli mesai

TÜRKİYE'nin kekik üretiminin yüzde 92'sinin gerçekleştiği Denizli'de, çiftçiler tarlalarında mesaiye başladı.

23.04.2020 07:55 | Son Güncelleme: 23.04.2020 07:55
Türkiye'nin kekik deposunda, maskeli mesai

TÜRKİYE'nin kekik üretiminin yüzde 92'sinin gerçekleştiği Denizli'de, çiftçiler tarlalarında mesaiye başladı. Kekik tarlalarındaki işçiler, bu yıl koronavirüs nedeniyle maske ve eldiven takıp sosyal mesafe kurallarına uyarak çalışıyor.

Türkiye'nin kekik ihtiyacının büyük bir bölümünün karşılandığı Denizli'de çiftçiler ve işçiler, tarlalarda çalışmaya başladı. Yoğun kekik üretiminin yapıldığı Pamukkale, Çal ve Güney ilçelerinde kekik dikimlerinin tamamlanmasının ardından çapa işlemine geçildi. Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle, tarlalarda gereken tedbirler de alındı. Maske ve eldiven takıp yabani otları çapa ile temizleyen tarım işçileri ve kekik üreticilerinin sosyal mesafe kurallarına uyduğu görüldü.

TÜRKİYE'NİN KEKİK AMBARI DENİZLİDenizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, Türkiye üretiminin yüzde 92'sinin Denizli'de yapıldığını, kentte yıllık ortalama 13 bin ton kekik yetiştirildiğini belirtti. Gemici, koronavirüs salgınına rağmen gereken tedbirlerin alınarak tarlalarda mesaiye devam edildiğini vurguladı. Kentte 150 bin dekar alanda kekik üretimi yapıldığını aktaran Gemici, "Dünyaya ihraç edilen kekiğin yüzde 75'ini bölgemiz karşılıyor. Bununla gurur duyuyoruz. Kekik katma değeri yüksek bir ürün. Son dönemde rağbet artmaya başladı. Bölgemizdeki kimyasal ilaçlar kullanılmadığı için kekiğin kalitesi çok yüksek. 2019'da aşırı sıcak nedeniyle yüzde 25'lik rekolte kaybımız oldu. Bu yıl uygun iklim koşulları yaşanırsa, geçtiğimiz yıllara oranla ortalamanın üzerinde bir üretim bekliyoruz" dedi.ÇİFTÇİLER UMUTLUGözler Mahallesi'nde oturan kekik üreticisi Ali Akkaya, bu yıl tarlasında fazla yabani ot bulunduğunu, bunun için tarım işçilerine çapa yaptırdığını belirtti. Geçen yıl rekoltenin düşük olduğunu ifade eden Akkaya, bu yıl ise kekik üreticilerinin umutlu olduğunu kaydetti.Tarım işçisi Ali Dedebilgen, koronavirüs nedeniyle bu yıl farklı bir çalışma yürüttüklerini belirterek, "Koronavirüs salgını yaşanıyor. Önlemimizi alıyoruz. Maskemizi ve eldivenimizi takıyoruz. Birbirimize yaklaşmıyoruz. Arabayla tarlaya gidip, gelirken herkes koltukta tek oturuyor. Çalışmak zorundayız ancak tedbiri elden bırakmıyoruz. Koronavirüs bulaşmasın diye dikkatli davranıyoruz" dedi.1 METRE ARAYLA ÇALIŞIYORLAR

Tarım işçisi Nazife Dedebilgen ise, koronavirüs salgınının dünyayı etkisi altına aldığına dikkati çekip, "Biz çalışırken mesafemizi koruyoruz. İşimize devam ediyoruz. Eskisi gibi yan yana çalışmıyoruz. Çalışırken aramıza 1 metre mesafe koyuyoruz. Sağlığımız için tüm işçiler bu kurala uyuyor" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim Haberler
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim
Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, 'Kızım istismara uğradı' diye şikayette bulunmuş Haberler
Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, "Kızım istismara uğradı" diye şikayette bulunmuş
Ezber bozan araştırma: Sigara içenlerin korona olma oranı daha az Haberler
Ezber bozan araştırma: Sigara içenlerin korona olma oranı daha az
Survivor'da gece yemek yeme krizi! Evrim isyan etti Haberler
Survivor'da gece yemek yeme krizi! Evrim isyan etti
Nisan ayının sonunda iki ilimizde kar yağışı sürprizi Haberler
Nisan ayının sonunda iki ilimizde kar yağışı sürprizi
Eski CIA ajanından yıllar sonra gelen Bill Clinton ve Bin Ladin itirafı Haberler
Eski CIA ajanından yıllar sonra gelen Bill Clinton ve Bin Ladin itirafı
Yapılan son seçim anketinde yalnızca 4 parti barajı geçebiliyor
Yapılan son seçim anketinde yalnızca 4 parti barajı geçebiliyor
İş makinesinden mazot çalan hırsızlar, fotokapana yakalandı
İş makinesinden mazot çalan hırsızlar, fotokapana yakalandı
Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor
Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor
Trabzonsporlu Alexander Sörloth karantinaya alındı
Trabzonsporlu Alexander Sörloth karantinaya alındı
İstanbul Valiliği, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt verdi: 30 Mart'ta toplantı yapılmadı
İstanbul Valiliği, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt verdi: 30 Mart'ta toplantı yapılmadı
ABD'deki koronavirüs gerçeğini otopsiler ortaya çıkardı! İlk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış
ABD'deki koronavirüs gerçeğini otopsiler ortaya çıkardı! İlk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış
Sokağa çıkma yasağı olan genç otomobil bagajında yakalandı, polis şaştı kaldı
Sokağa çıkma yasağı olan genç otomobil bagajında yakalandı, polis şaştı kaldı
Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma
Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma
Türk bilim insanları, 15 dakikada sonuç veren erken tanı kiti geliştirdi
Türk bilim insanları, 15 dakikada sonuç veren erken tanı kiti geliştirdi
Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı
Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı
Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı
Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı
Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır
Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır
Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü
Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp kumarhaneye çevrilen emlakçıya, zabıta baskın düzenledi
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp kumarhaneye çevrilen emlakçıya, zabıta baskın düzenledi
Son dakika: Sultangazi'de raydan çıkan tramvay otobüse çarptı! Kaza anı kamerada
Son dakika: Sultangazi'de raydan çıkan tramvay otobüse çarptı! Kaza anı kamerada
CHP infaz düzenlemesinin iptali için AYM'ye başvurdu
CHP infaz düzenlemesinin iptali için AYM'ye başvurdu
İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu
İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu
İngiltere'de 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 759 artarak 18 bin 100'e yükseldi
İngiltere'de 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 759 artarak 18 bin 100'e yükseldi
ABD Başkanı Trump'ın rüzgarda uçuşan saçları karantina günlerinde espri konusu oldu
ABD Başkanı Trump'ın rüzgarda uçuşan saçları karantina günlerinde espri konusu oldu
Son Dakika: ABD'de 22 Nisan verilerine göre son 24 saatte 2.701 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de 22 Nisan verilerine göre son 24 saatte 2.701 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım: Tiye alan bir cevap verdim
Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım: Tiye alan bir cevap verdim
Kim Jong-un hayatını kaybederse yerine geçecek isim için en güçlü aday kız kardeşi gösteriliyor
Kim Jong-un hayatını kaybederse yerine geçecek isim için en güçlü aday kız kardeşi gösteriliyor
Çin'deki bir restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı
Çin'deki bir restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı
Koronavirüs olduğunu gizleyen kadın, doğum yaptıktan sonra tedaviye alındı
Koronavirüs olduğunu gizleyen kadın, doğum yaptıktan sonra tedaviye alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Berat Albayrak Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Şallı Hande Yener Murat Dalkılıç Rafet El Roman
Spor Lionel Messi Loris Karius Hikmet Karaman Ahmet Nur Çebi Anderson Talisca
Daha Fazla Nisan Ramazan 23 Nisan Otomobil
Şu an buradasınız: Türkiye'nin kekik deposunda, maskeli mesai - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.4.2020 08:37:17. #1.15#
title