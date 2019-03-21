Türkiye'nin Kaykay Şampiyonları Üsküdar'dan Çıkacak

Üsküdar Meydan'da düzenlenen; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Sedat Çelenk ve binlerce gencin katıldığı tanıtım toplantısına ilgi büyüktü.

HEDEF 2020 OLİMPİYATLAR

Üsküdar Belediyesi olarak yine bir ilke imza attıklarını belirten Başkan Hilmi Türkmen, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada hedeflerinin Üsküdar'dan kaykay şampiyonları çıkarmak olduğunu ifade etti. 2016'da kaykayın Olimpik bir spor olarak kabul edildiğine dikkat çeken Başkan Hilmi Türkmen, Spor Bakanlığı'nın da destekleriyle kaykay sporunu yaygınlaştıracaklarını belirtti. Başkan Türkmen sözlerini şöyle sürdürdü; ''2016 yılında kaykayın olimpik bir spor olduğuna karar verildi ancak ülkemizde henüz bunun tam farkına varamadık. Özellikle huzurlarınızda Spor Bakanımıza, Kaykay Federasyonu Başkanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda biz de Türkiye olarak sporcularımızla başarılı bir şekilde ülkemizi temsil edeceğiz. 2020'de Olimpiyatlar'a giden yolda, bugün burada dağıtacağımız kaykaylarla çok başarılı sporcuların yetişeceğine inanıyoruz.''

Sporun birçok kötülüğü yenmede önemli bir araç olduğunu söyleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise son 17 yılda bu alanda önemli devrimler yaptıklarına dikkat çekti. Bakanlık olarak sporun her branşına önem verdiklerini belirten Bakan Kasapoğlu ''Sporun sadece futboldan ibaret olmadığını her ortamda dile getiriyoruz. Faaliyetlerimiz de bu yönde devam ediyor. Bu yüzden bugün burada yapılan etkinlik çok önemli'' diye konuştu.

250 GENCE KAYKAY DAĞITILDI

Milli Kaykay Takımı'nda yer alan sporcuların nefes kesen gösterilerine sahne olan etkinlikte, eğitimini tamamlayan ve lisans almaya hak kazanan gençlere de 250 adet ücretsiz kaykay dağıtıldı. Beylerbeyi Spor Vadisi içerisinde yer alacak Türkiye'nin ilk Olimpik Parkuru'nun bu yıl içerisinde tamamlanması ve faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Kaynak: Bültenler