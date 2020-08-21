Türkiye'nin Karadeniz'deki doğalgaz keşfi, Asya-Pasifik basınında geniş yer buldu Türkiye'nin Karadeniz'de yaptığı doğal gaz keşfi, Asya-Pasifik ülkelerinin basın organlarında geniş yer buldu.

Türkiye'nin Karadeniz'de yaptığı doğal gaz keşfi, Asya-Pasifik ülkelerinin basın organlarında geniş yer buldu.

Çin'in devlet haber ajansı Xinhua, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğal gaz keşfine dair açıklamasını, "Türkiye, Karadeniz'de doğal gaz keşfetti" başlığıyla gördü.

China Daily gazetesindeki haberde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'nin önemli miktarda doğal gaz rezervi bulduğuna dair açıklamaları detaylarıyla haberleştirildi.

"Yatırımcılar gelişmeleri olumlu karşıladı"

Endonezya medyasından Warta Ekonomi dergisi, internet sitelerinde, "Türkiye Karadeniz'de en büyük doğal gaz keşfini yaptı" başlığını kullandı.

Haberde, Türkiye'nin doğal gazı kullanmaya başlamasıyla birlikte Rusya ve İran'dan doğal gaz ithalatının azalarak ülkenin enerjide daha bağımsız hale gelebileceği vurgusu yapıldı.

Ülkenin en çok okunan haber sitelerinden iNews, Türkiye'nin doğal gaz keşfini, "Yatırımcılar gelişmeleri olumlu karşıladı. Türk Lirası, ABD Doları karşısında yüzde 1,2 oranında güç kazandı." ifadeleriyle haberleştirdi.

Türk ekonomisini olumlu etkileyecek bir gelişme

Malezya basınından Sinar Harian gazetesi, "Türkiye, Karadeniz'deki en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdi" başlığını kullanırken, Türkiye'nin bölgede keşfedilen doğal gazı, Cumhuriyetin 100'üncü yıldönümünde çıkarmayı hedeflediğine vurgu yaptı.

Türkiye'nin doğal gaz keşfi, The Star gazetesinde, "Erdoğan, tarihi doğal gaz keşfini ilan etti" başlığıyla haberleştirildi.

Free Malaysia Today internet sitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamalarını ana sayfaya taşırken söz konusu keşfin, Türk ekonomisini olumlu etkileyecek bir gelişme olduğu ifadelerini kullandı.

Malay Mail, The Malaysian Insight ve Utusan Online gazeteleri de Türkiye'nin doğal gaz keşfini haberleştirdi.

Ülke tarihinde önemli bir dönüm noktası

Singapur medyasında ise The Straits Times gazetesi, "Erdoğan, Türkiye'nin Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz keşfettiğini açıkladı." diye gelişmeleri aktardı. Erdoğan'ın Akdeniz'de de yer altı kaynakları bulmayı beklediğine dair ifadelerini yazdı.

Channel News Asia televizyonunun internet sitesinde Türkiye'nin keşfi, ülke tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirildi.

Japonya'nın JIJI haber ajansı, doğal gaz keşfini, "Karadeniz'de büyük doğal gaz keşfi", Kyodo ajansı "Türkiye açıklarında büyük çapta doğal gaz sahası keşfi, şimdiye dek en büyüğü" başlığıyla gördü.

Ekonomi gazetesi Sankei ise doğal gaz rezervine ilişkin haberinde, "Türk Lirası'nın ani yükselişi rezerv keşfine bağlı bir diriliş tohumu mu?" başlığını tercih etti.

Güney Kore basınından The Korea Times, "Türkiye, Karadeniz kıyılarında geniş doğal gaz rezervi buldu" başlığıyla gelişmeleri yansıttı.

Kaynak: AA