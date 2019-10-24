"Türkiye'nin kapılarının 4 milyon göçmen için Avrupa'ya açılmasını istemiyoruz"

24.10.2019 19:20

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, "Türkiye'nin kapılarının ek olarak 4 milyon göçmen için Avrupa'ya doğru açılmasını istemiyoruz." dedi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) tarafından düzenlenen "Akdeniz Konferansı"na, uluslararası kuruluşlarının temsilcileriyle bazı ülkelerden üst düzey yetkililer katıldı.

Türkiye'yi Dışişleri Bakanlığı Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Aylin Taşhan ve Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük'ün temsil ettiği konferansa, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Macaristan, İtalya, Slovakya, Malta, Karadağ, Ukrayna, Ürdün ve Cezayir'den heyetler katıldı.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto, burada yaptığı konuşmada, kitlesel kaçak göç akışının terör riskini artırdığını söyledi.

Her ülkenin kendi ulusal çıkarını göz önünde bulundurmasının yasal bir durum olduğunu belirten Szijjarto, "Türkiye'nin kapılarının ek olarak 4 milyon göçmen için Avrupa'ya doğru açılmasını istemiyoruz. Çünkü bu, Avrupa'nın güvenliğini etkileyen bir durum yaratacaktır. Macaristan gibi küçük bir ülkenin bile bu doğrultuda değişiklikler yapabileceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Szijjarto, Avrupa'nın güvenliğinin, Kuzey Afrika bölgesinin istikrarı ve güvenliğiyle başladığını dile getirerek, Akdeniz'deki güvenlik ve istikrar durumunun tüm Avrupa ülkelerinin güvenliği üzerinde doğrudan ve acil bir etkiye sahip olduğunu vurguladı.

Avrupa Birliği'nin (AB) Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile üyelik müzakerelerinin başlatmamasına değinen Szijjarto, AB'nin çok büyük zorluklarla karşı karşıya kaldığını, bu zorlukların AB'nin kendi içine kapanmasına neden olduğunu, bunun da stratejik bir hata olduğunu belirtti.

Szijjarto, Macaristan'ın Balkanlar'ın diğer kesimlerine doğru genişleme konusunda desteklerine devam edeceğine işaret ederek, "Çünkü bu bizim çıkarlarımız için en iyisidir ve umarım bu konuda ikiyüzlülük ve çifte standart olmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Ortak sorumluluk ilkelerine dayanan Akdeniz ortaklığı oluşturmak istiyoruz"

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Gent Cakaj, Avrupa'ya yüzünü dönmüş Arnavutluk'un tarih, coğrafya ve ekonomi bakımından Akdeniz'den etkilendiğini söyledi.

Konferansın odak noktasının AGİT'in Akdeniz ülkeleriyle 25 yıllık tecrübesi olduğunu kaydeden Cakaj, "Avrupa ve Akdeniz'deki güvenliğin, ekonomiye ve insan kaynaklarına daha akıllı yatırımlara ihtiyaç duyduğuna güçlü şekilde inanıyoruz." dedi.

Şiddet içeren aşırılıktan çeşitli uluslararası tehditlerle kadar mücadelede birlikte çalışılması durumunda değişiklik yapılabileceğini söyleyen Cakaj, "Ortak zorluklara karşı ortak olduğumuz için, ortak bir vizyon oluşturmaktan başka bir seçeneğimiz yok. Daha derin katılım ve ortak sorumluluk ilkelerine dayanan bir Akdeniz ortaklığı oluşturmak istiyoruz." diye konuştu.

Konferansın düzenlendiği otelin önünde toplanan bir grup, "Tiran'daki bazı göstericilere hakaret ettiği" iddiasıyla AGİT'in Tiran Büyükelçisi Bernd Borchardt'ı protesto etti.

AGİT tarafından Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen iki günlük konferansta, diyalog ve iş birliği yoluyla Akdeniz'de ortak güvenliği artırmanın yolları, terörle mücadele, gençlerin Akdeniz'de diyalog ve iş birliğini desteklemedeki rolü, sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik büyüme konuları ele alınacak.

Kaynak: AA