Türkiye'nin kahve uzmanları, KOP desteğiyle Konya'da yetişiyor
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Türkiye'nin kahve uzmanları, KOP desteğiyle Konya'da yetişiyor

Türkiye'nin kahve uzmanları, KOP desteğiyle Konya'da yetişiyor
Anadolu Ajansı / Taner Aydın - Haberler | Güncel

Türkiye'nin yerli kahve uzmanları sertifikalarını Konya'da aldı.

Türkiye'nin yerli kahve uzmanları sertifikalarını Konya'da aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından KOP Sosyal Gelişim Programı (KOP SOGEP) kapsamında finanse edilen KOP ile Hizmet Sektöründe Mesleki Gelişim Projesi'nde sertifika heyecanı yaşandı.

KOP İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile yürütülen projede, kahve sektöründe çalışan gençler, Turizm Fakültesi öğrencileri, ev hanımları, engelliler ve kahve seven vatandaşların katıldığı Barista (Kahve Uzmanlığı) eğitimini tamamlayan kursiyerlerin uluslararası geçerliliğe sahip sertifikalarına kavuştuğu bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KOP İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, mesleki eğitim ve yetkinliğin artırılmasının özellikle hizmet sektöründe ihtiyaçların karşılanması, nitelikli personelin yetiştirilmesi anlamında çok önemli bir konu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu konuda gerek Necmettin Erbakan Üniversitemizin gerekse Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğimizin gösterdikleri iş birlikleri ile güzel bir projenin hayata geçirilmesinden dolayı son derece mutluyuz. Hizmet sektörü; bankacılıktan tutun, eğitim ve sağlığa kadar çok geniş bir alanı kapsayan sektör. Bu konuda işletmelerimizin sürdürülebilirliğini ve karlılığını devam ettirebilmeleri için ürün kalitesinin belli bir standardı yakalamış olması beklenen bir husustur. Ancak çok daha önemli beklenti, üretilen ürünlerin sunulurken yüksek bir hizmet kalitesi ile sunulmasıdır. Bu iki önemli konuyu birleştirdiğimiz zaman özellikle yiyecek ve içecek sektöründeki kalite kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Genç ve kadın öncelikli eğitimlerimizde alınan sertifikaların uluslararası geçerliliğe sahip olması da bizler için ayrı bir mutluluk."

Etkinliğe katılan Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak da eğitimin "Türkiye'de bir ilk" olma özelliği taşıdığına dikkat çekerek, "Kursiyerler uluslararası geçerliliğe sahip sertifikaları ile gerek yurt içinde gerekse yurt dışında kalifiye eleman olarak çalışma imkanına sahip olabilecekler." dediğ.

Barista eğitimi önümüzdeki günlerde yapılacak geniş katılımlı kurslarla devam ettirilecek.

Türkiye'nin kahve uzmanları, KOP desteğiyle Konya'da yetişiyor
Türkiye'nin kahve uzmanları, KOP desteğiyle Konya'da yetişiyor
Türkiye'nin kahve uzmanları, KOP desteğiyle Konya'da yetişiyor
Türkiye'nin kahve uzmanları, KOP desteğiyle Konya'da yetişiyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın

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