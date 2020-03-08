"Türkiye'nin Kahraman Kadınları"
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Türkiye, 8 Mart

"Türkiye'nin Kahraman Kadınları"

"Türkiye'nin Kahraman Kadınları" Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan anlamlı video Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla anlamlı bir video hazırladı.

08.03.2020 21:01 | Son Güncelleme: 08.03.2020 21:04

"Türkiye'nin Kahraman Kadınları"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan anlamlı video

İSTANBUL - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla anlamlı bir video hazırladı. "Türkiye'nin Kahraman Kadınları" isimli videoda şehit anneleri duygularını anlattı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla anlamlı bir video hazırladı. Kadınlar gününde şehit anneleri de unutulmadı. "Türkiye'nin Kahraman Kadınları" isimli videoda şehit anneleri duygularını anlattı. Şehit annelerinin röportajları dinleyenleri duygulandırdı.

'Türkiye'nin Kahraman Kadınları'

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

"Türkiye'nin Kahraman Kadınları"

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