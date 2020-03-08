"Türkiye'nin Kahraman Kadınları" "Türkiye'nin Kahraman Kadınları" Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan anlamlı video Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla anlamlı bir video hazırladı.

"Türkiye'nin Kahraman Kadınları" Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan anlamlı video İSTANBUL - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla anlamlı bir video hazırladı. "Türkiye'nin Kahraman Kadınları" isimli videoda şehit anneleri duygularını anlattı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla anlamlı bir video hazırladı. Kadınlar gününde şehit anneleri de unutulmadı. "Türkiye'nin Kahraman Kadınları" isimli videoda şehit anneleri duygularını anlattı. Şehit annelerinin röportajları dinleyenleri duygulandırdı. Kaynak: İHA Haberin Videosu: "Türkiye'nin Kahraman Kadınları"